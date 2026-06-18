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Ngày 18/6: Giá cao su tại các thị trường châu Á đồng loạt tăng

06:25 | 18/06/2026
Giá cao su tại các thị trường châu Á hôm nay (18/6) đồng loạt tăng nhờ lực mua cải thiện và kỳ vọng nguồn cung tiếp tục thắt chặt. Trong nước, giá thu mua mủ cao su giữ ổn định ở mức cao, mang lại tín hiệu tích cực cho người trồng cao su sau nhiều năm khó khăn.
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Ngày 18/6: Giá cao su tại các thị trường châu Á đồng loạt tăng
Giá cao su tại các thị trường châu Á hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,87% (155 Nhân dân tệ) lên 17.870 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) tăng 1,79% (7,6 Yên) lên 433,3 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 tăng 1,01 Baht, tương đương khoảng 0,96%, lên 105,88 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 tăng 1,9%, lên 232,4 cent Mỹ/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 17/6, mức đóng cửa cao nhất trong vòng 15 năm, khi thị trường được hỗ trợ bởi đà tăng kỷ lục của chứng khoán Tokyo và sự phục hồi mạnh mẽ của giá cao su tại Trung Quốc.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 11 tăng 9,1 Yên, tương đương 2,09%, lên 445 Yên/kg (khoảng 2,8 USD/kg). Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 13/4/2011.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 375 Nhân dân tệ, chốt phiên ở mức 18.135 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.683 USD/tấn), mức cao nhất kể từ ngày 3/6.

Các chuyên gia nhận định xu hướng giá cao su trong ngắn hạn vẫn được hỗ trợ bởi triển vọng nguồn cung hạn chế tại các nước sản xuất chủ chốt, trong khi tâm lý lạc quan trên các thị trường tài chính khu vực đang tạo thêm động lực cho dòng vốn đầu cơ quay trở lại thị trường hàng hóa.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá mủ cao su được thu mua không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Giá mủ cao su duy trì ở vùng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây đang mang lại niềm vui cho người trồng cao su tại nhiều địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh và các vùng chuyên canh cao su thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), giá cao su thế giới duy trì xu hướng tích cực chủ yếu do nguồn cung bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bất lợi tại Thái Lan và Indonesia - hai quốc gia sản xuất cao su hàng đầu thế giới./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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