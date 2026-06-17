Cụ thể, số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan công bố ngày 16/6 cho thấy, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, cả nước nhập khẩu 95.900 ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch đạt 2,29 tỷ USD, tăng 25,7%.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng hơn 14% sau 5 tháng. Ảnh: TL

Đáng chú ý, mức tăng về trị giá cao hơn đáng kể tốc độ tăng về lượng cho thấy cơ cấu xe nhập khẩu tiếp tục dịch chuyển theo hướng gia tăng tỷ trọng các dòng xe có giá trị cao hơn hoặc tăng nhập khẩu ở một số phân khúc chuyên dụng, vận tải.

Riêng trong tháng 5/2026, lượng ô tô nguyên chiếc đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đạt 23.730 chiếc với trị giá 547,6 triệu USD, tăng mạnh 43,1% về lượng, tương ứng tăng thêm 7.150 xe so với tháng trước. Đây là tháng ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhất kể từ đầu năm và góp phần đáng kể vào kết quả chung của 5 tháng.

Cũng theo ghi nhận của Cục Hải quan, nguồn cung ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục tập trung cao tại ba thị trường chủ lực là Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.

Riêng trong tháng 5, lượng xe nhập khẩu từ ba thị trường này đạt 22.637 chiếc, tăng 47,7% so với tháng trước và chiếm tới 97% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam. Trong đó, Indonesia trở thành thị trường nổi bật nhất với 11.308 xe, gấp 3 lần tháng trước. Thái Lan đạt 5.897 xe, tăng 22,2%, trong khi Trung Quốc đạt 5.432 xe, giảm 19,4%.

Diễn biến này cho thấy nguồn cung từ khu vực ASEAN tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường ô tô nhập khẩu, đặc biệt ở nhóm xe phục vụ tiêu dùng phổ thông.

Cơ quan hải quan lưu ý, trong cơ cấu nhập khẩu, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, lượng xe dưới 9 chỗ nhập khẩu đạt 62.845 chiếc, dù giảm nhẹ 2,3% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn là nhóm chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng lượng xe nhập khẩu.

Riêng tháng 5, có 16.483 xe dưới 9 chỗ được nhập khẩu, tăng mạnh 65,3% so với tháng trước và chiếm gần 70% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập về trong tháng. Trong khi đó, nhóm xe vận tải tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng khi lũy kế 5 tháng đạt 15.151 chiếc, tăng tới 51,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy bên cạnh nhu cầu tiêu dùng, hoạt động nhập khẩu ô tô đang phản ánh xu hướng gia tăng đầu tư phương tiện phục vụ vận tải, logistics và sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế./.