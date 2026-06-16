Giá dầu xuống thấp nhất hơn 3 tháng, dòng tiền ‘chảy’ vào đậu tương

Kỳ vọng hòa bình Mỹ - Iran kéo giá dầu xuống thấp nhất hơn 3 tháng

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm năng lượng tiếp tục là tâm điểm của thị trường hàng hóa thế giới trong những phiên giao dịch gần đây, 4/5 mặt hàng chìm sâu trong sắc đỏ. Trong đó, giá dầu thô nối dài đà lao dốc sang phiên thứ ba liên tiếp khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá lại các rủi ro nguồn cung tại Trung Đông sau những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 4,76% xuống 83,17 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI mất 4,87%, còn 80,75 USD/thùng. Đây đều là mức đóng cửa thấp nhất kể từ đầu tháng 3 năm nay.

Theo MXV, đà giảm mạnh trong những phiên gần đây cho thấy thị trường đang dần thu hẹp phần bù rủi ro địa chính trị đã được tích lũy trong giai đoạn căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Những bước tiến mới trong đàm phán giữa Washington và Tehran đã làm gia tăng kỳ vọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz có thể sớm được khôi phục, qua đó cải thiện triển vọng nguồn cung dầu trên thị trường toàn cầu.

Diễn biến giá bán dầu thô loại nhẹ của Iran cho khách hàng châu Á đầu năm 2025.

Trước đó, việc căng thẳng leo thang tại Trung Đông cùng những ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực đã khiến hơn 14 triệu thùng dầu mỗi ngày bị ảnh hưởng, tương đương khoảng 14% nhu cầu dầu mỏ toàn cầu theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Vì vậy, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy nguồn cung có thể sớm được nối lại đều tạo ra tác động đáng kể tới tâm lý thị trường.

Các chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, diễn biến của thị trường năng lượng sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào tiến trình đàm phán Mỹ - Iran. Nếu các thỏa thuận đạt được tiến triển tích cực như kỳ vọng, giá dầu có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu đổ vỡ nào trong quá trình thương lượng cũng có thể khiến yếu tố rủi ro địa chính trị nhanh chóng quay trở lại và hỗ trợ giá dầu phục hồi.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, triển vọng nhu cầu tiêu thụ suy yếu tại châu Á cũng đang gây sức ép lên giá dầu. Sau Saudi Arabia, Iran mới đây cũng đã điều chỉnh giảm giá bán dầu thô cho khách hàng châu Á trong tháng 7 nhằm thúc đẩy sức mua trong bối cảnh nhu cầu từ Trung Quốc chưa có nhiều cải thiện. Động thái này cho thấy sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa các nhà xuất khẩu dầu tại khu vực Trung Đông trong việc duy trì thị phần tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo đánh giá của MXV, đà giảm hiện tại chủ yếu phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường hơn là sự cải thiện ngay lập tức của nguồn cung thực tế. Quá trình khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải, khai thác và xuất khẩu dầu tại Trung Đông vẫn cần thêm thời gian, trong khi lượng tồn kho dầu tại nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Giá đậu tương hồi phục từ đáy 4 tháng, dòng tiền tập trung vào nhóm nông sản

Nhóm nông sản tiếp tục là tâm điểm thu hút dòng tiền tại MXV trong phiên giao dịch vừa qua. Trong bối cảnh nhiều mặt hàng biến động trái chiều, lực mua quay trở lại thị trường đậu tương đã góp phần nâng đỡ tâm lý giao dịch của nhà đầu tư.

Hiện giá đậu tương kỳ hạn tháng 7 trên sàn CBOT tăng 0,5%, lên mức 411 USD/tấn, giá đậu tương phục hồi từ đáy 4 tháng. Giá trị giao dịch mặt hàng này cũng chiếm tới 30% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Theo MXV, việc giá đậu tương giảm sâu trong các phiên trước đã kích hoạt hoạt động mua đóng vị thế của các quỹ đầu tư cùng lực bắt đáy từ giới giao dịch. Nhờ đó, thị trường nhanh chóng hình thành lực đỡ kỹ thuật, giúp giá hồi phục bất chấp áp lực từ nhóm năng lượng khi giá dầu thô lao dốc sau những tín hiệu tích cực trong đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Xuất khẩu đậu tương hàng tháng của Mỹ.

Yếu tố hỗ trợ quan trọng hơn đến từ nhu cầu tiêu thụ dầu đậu tương tại Mỹ. Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà ép dầu quốc gia Mỹ (NOPA) cho thấy tồn kho dầu đậu tương trong tháng 5 giảm xuống còn khoảng 787.000 tấn, mức thấp nhất trong vòng 5 tháng và thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng thị trường. Ngược lại, lượng tiêu thụ dầu đậu tương nội địa đạt khoảng 1,2 triệu tấn, mức cao nhất kể từ tháng 3 và là mức tiêu thụ cao thứ hai trong lịch sử ngành hàng.

Bên cạnh đó, nhu cầu đối với đậu tương Mỹ trên thị trường quốc tế cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), khối lượng kiểm tra xuất khẩu đậu tương trong tuần kết thúc ngày 11/6 đạt hơn 522.000 tấn, tăng hơn 110.000 tấn so với tuần trước và vượt xa mức cần thiết để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu niên vụ hiện tại. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của thị trường vẫn chịu áp lực từ nguồn cung dồi dào tại Nam Mỹ.

Ông Đỗ Xuân Quý - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hoá 3D nhận định, đà hồi phục hiện tại của giá đậu tương mang tính ngắn hạn trước sức ép thặng dư nguồn cung dồi dào từ khu vực Nam Mỹ.

“Các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam cần theo dõi sát diễn biến địa chính trị, cung cầu và tận dụng các phiên điều chỉnh giảm sâu để chia nhỏ dòng tiền mua tích trữ cho các kỳ hạn giao xa, nhằm bảo vệ biên lợi nhuận một cách an toàn” - ông nói.

Tại thị trường trong nước, giá chào bán khô đậu tương tiếp tục duy trì ở vùng cao hơn so với giữa tuần trước. Giá giao tháng 6 hiện dao động từ 10.850 - 11.000 đồng/kg, trong khi các kỳ hạn từ tháng 7 đến tháng 12 phổ biến trong khoảng 10.800 - 11.000 đồng/kg.

Theo thống kê tàu hàng, trong tháng 6 dự kiến sẽ có thêm hai tàu khô đậu tương từ Nam Phi cập cảng Việt Nam. Nâng tổng lượng khô đậu tương nhập khẩu trong tháng lên gần 600.000 tấn. Đồng thời, lượng đậu tương hạt nhập khẩu phục vụ ép dầu trong tháng 6 được dự báo vượt 380.000 tấn, tương đương khoảng 280.000 tấn khô đậu tương bổ sung cho thị trường nội địa. Nguồn cung dồi dào tiếp tục tạo áp lực lên giá khô đậu tương trong nước trong thời gian tới.