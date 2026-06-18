Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Nga

Rosatom sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân

Tiếp ông A. Likhachev - Tổng Giám đốc Rosatom, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và đóng góp rất quan trọng của Rosatom và phía Nga cho sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam trong hơn 40 năm qua, trong đó có vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trong việc cung cấp dược chất phóng xạ cho chẩn đoán và điều trị ung thư, cũng như đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia (Rosatom) A. Likhachev. Ảnh: VGP

Thủ tướng đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga với độ tin cậy chính trị cao là xung lực và cơ sở rất quan trọng để hai bên đưa hợp tác năng lượng nguyên tử trở thành trụ cột chiến lược lâu dài. Việt Nam luôn dành sự quan tâm lớn tới ứng dụng phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; trong đó hợp tác với Nga và triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Rosatom và phía Nga tiếp tục hỗ trợ để kéo dài hoạt động của lò phản ứng Đà Lạt trong giai đoạn chuyển tiếp; ủng hộ triển khai dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường nội địa hóa thiết bị, tối ưu chi phí đầu tư và phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời vướng mắc trong triển khai các dự án.

Tổng Giám đốc Rosatom A. Likhachev cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp và cho biết, Rosatom là tập đoàn hàng đầu về năng lượng hạt nhân và có bề dày hợp tác với Việt Nam trong nhiều năm qua, mong muốn tiếp tục cùng các đối tác Việt Nam triển khai hiệu quả các dự án đã thỏa thuận cũng như tìm kiếm các hướng hợp tác mới triển vọng.

Nhấn mạnh hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu, ông Likhachev đã báo cáo Thủ tướng về dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để triển khai dự án.

Tổng Giám đốc Rosatom khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân, xây dựng trung tâm hạt nhân mới hiện đại, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đào tạo chuyên gia hạt nhân chất lượng cao... Ông cũng đánh giá, Rosatom và các đối tác Việt Nam còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ cao, logistics, đóng tàu biển và mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để thúc đẩy khả năng hợp tác.

Zarubezhneft đề xuất mở rộng hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo

Cũng trong chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông S. Kudryashov - Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft - công ty đã có hơn 40 năm hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng 2 liên doanh là Vietsovpetro (tại Việt Nam) và Rusvietpetro (tại Nga) trong việc thăm dò địa chất và khai thác dầu, khí.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông S. Kudryashov - Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft. Ảnh: VGP

Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Công ty cổ phần Zarubezhneft trong hoạt động hợp tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và tại Liên bang Nga trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Nhấn mạnh hợp tác năng lượng với Nga là một ưu tiên của Việt Nam, Thủ tướng ủng hộ việc Zarubezhneft tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới đối với các lô mở trên thềm lục địa Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như nghiên cứu khả năng, tăng cường hợp tác tại nước thứ ba.

Thủ tướng đề nghị Petrovietnam và Zarubezhneft triển khai có hiệu quả các Nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ về Vietsovpetro và Rusvietpetro, cũng như Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực dầu khí về mở rộng vùng hoạt động trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga.

Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft xem xét khả năng hợp tác với các doanh nghiệp năng lượng Việt Nam trong lĩnh vực thương mại trên cơ sở dài hạn, ổn định, góp phần bảo đảm an ninh, tự chủ năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam/Vietsovpetro nghiên cứu, sớm hoàn thiện đề xuất hình thành cơ sở sản xuất thiết bị điện gió và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị Zarubezhneft đẩy mạnh hoạt động của Rusvietpetro tại Nga, trong đó có việc mở rộng vùng khai thác và nhận thêm các mỏ dầu khí mới.

Tổng Giám đốc S. Kudryashov cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn, nhất trí và khẳng định sẽ cùng đối tác Việt Nam triển khai các định hướng và chỉ đạo của Thủ tướng. Ông S. Kudryashov khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Petrovietnam triển khai các văn kiện đã ký trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2025; cho biết hiện nay, Zarubezhneft là doanh nghiệp Nga lớn nhất trong lĩnh vực cung cấp than vào thị trường Việt Nam.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác năng lượng giữa hai bên còn rất lớn, Tổng Giám đốc S. Kudryashov đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trên các lĩnh vực mới, trong đó có chương trình phát triển điện gió ngoài khơi, các dự án năng lượng tái tạo, các dự án chung tại nước thứ ba, đặc biệt là tại các nước mà Việt Nam có uy tín tốt.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Zarubezhneft cũng như các doanh nghiệp năng lượng Nga tiếp tục hoạt động và kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam./.