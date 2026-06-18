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Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

06:50 | 18/06/2026
Giá cà phê thế giới hôm nay (18/6) tiếp tục tăng mạnh, đưa Arabica lên mức cao nhất trong nhiều tuần và Robusta tiến sát mốc 3.700 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu giảm 500 đồng/kg, hiện giá tại một số địa phương dao động trong khoảng 138.000 - 140.500 đồng/kg.
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Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước điều chỉnh giảm

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên sáng 18/6 cho thấy, giá cà phê nội địa tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ so với ngày hôm trước, bất chấp diễn biến tích cực trên thị trường thế giới.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), Đắk Lắk và Gia Lai đồng loạt giảm 100 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 89.100 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất 300 đồng/kg, đưa giá giao dịch xuống còn 88.700 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương khảo sát.

Như vậy, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 88.700 - 89.100 đồng/kg. Mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 90.000 đồng/kg mà thị trường từng kỳ vọng quay trở lại trong thời gian gần đây.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục nối dài chuỗi tăng giá ấn tượng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 tăng 62 USD/tấn, tương đương 1,72%, lên mức 3.669 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 69 USD/tấn, đạt 3.598 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York giá cà phê Arabica tăng mạnh hơn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 14,3 US cent/pound, tương đương 5,44%, lên 277,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 13,6 US cent/pound, đạt 272,8 US cent/pound.

Giá tiêu giảm nhẹ

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Thị trường hồ tiêu nội địa hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng tiêu trọng điểm trong sáng 18/6 cho thấy, thị trường hồ tiêu nội địa xuất hiện điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương sau nhiều ngày đi ngang.

Cụ thể, giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai cùng giảm 500 đồng/kg so với hôm qua, xuống còn 138.000 đồng/kg. Đây hiện là mức giá thấp nhất trên thị trường.

Tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá thu mua cũng giảm 500 đồng/kg, còn 140.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thị trường tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) tiếp tục duy trì ổn định ở mức 139.500 đồng/kg. Đáng chú ý, Đắk Lắk vẫn là địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước với mức 140.500 đồng/kg.

Nhìn chung, giá tiêu trong nước hiện dao động từ 138.000 - 140.500 đồng/kg. Dù có điều chỉnh nhẹ tại một số khu vực, mặt bằng giá vẫn duy trì ở vùng cao so với cùng kỳ nhiều năm trước.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.137 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 5.950 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục là loại có giá cao nhất với 9.350 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam, giá tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục được chào bán trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở mức 9.211 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt được giao dịch ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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