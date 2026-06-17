Thị trường

Hà Nội mong báo chí đồng hành triển khai Luật Thủ đô và các động lực phát triển mới

Nguyên Phương

Nguyên Phương

[email protected]
19:51 | 17/06/2026
(TBTCO) - Trước yêu cầu phát triển mới, Hà Nội mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành trên ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền các chủ trương lớn của Trung ương và Thành phố, nhất là Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô; đồng hành trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội.
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Chiều 17/6, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là dịp để Thành phố tri ân những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; đồng thời tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Thành phố triển khai ba văn kiện lớn gồm Quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô năm 2026. Đây là nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng để Hà Nội chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, phát huy các cơ chế đặc thù, mở ra không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới.

Hà Nội mong báo chí đồng hành triển khai Luật Thủ đô và các động lực phát triển mới
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyên Phương

Ông Thắng cho biết, tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua, HĐND Thành phố đã thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để triển khai từ ngày 1/7/2026.

Lãnh đạo Thành phố cũng thông tin, kinh tế - xã hội Hà Nội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; các cân đối lớn được bảo đảm, thu ngân sách tăng cao, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu cả nước, các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch phục hồi mạnh mẽ. Thành phố đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực tăng trưởng mới.

Trong thời gian tới, Hà Nội tập trung thúc đẩy tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các tuyến đường sắt đô thị, cầu vượt sông Hồng, các tuyến giao thông kết nối vùng và hạ tầng số. Đồng thời, Thành phố tiếp tục triển khai các dự án quy mô lớn như Khu đô thị Thể thao quốc tế (Olympic), trục cảnh quan sông Hồng, cải tạo và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết về cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để triển khai từ ngày 01/7/2026. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Thành phố trong việc nhanh chóng đưa các cơ chế, chính sách đặc thù vào thực tiễn cuộc sống.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, trong những thành tựu chung của Thủ đô có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí. Báo chí đã tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của người dân.

Đất nước và Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Việc triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương đối với Thành phố đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác thông tin, tuyên truyền.

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, theo lãnh đạo TP. Hà Nội, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính xác, khách quan, kịp thời; đồng thời đẩy mạnh đổi mới nội dung, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, TP. Hà Nội mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Thành phố trên ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền các chủ trương lớn của Trung ương và Thành phố, nhất là Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô; đồng hành trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bày tỏ tin tưởng đội ngũ người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành cùng Thủ đô trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại trong giai đoạn mới.

Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội báo chí đồng hành

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