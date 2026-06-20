Bền bỉ hành trình lan tỏa khát vọng dân tộc

Như những hồi trống trận

Tháng 1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, với 676 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước và quốc tế tham gia đưa tin, trong đó có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước. Đây là lực lượng báo chí đông đảo nhất từ trước đến nay tại một kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, như nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đây là bước chuyển tiếp quan trọng của sự nghiệp cách mạng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trong việc định hướng tương lai dân tộc.

Tác nghiệp báo chí trong chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 30/8/2025. Ảnh: Quang Phúc

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng nhiều lần cho rằng, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với tiến trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, phải thống nhất và dứt khoát về tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động. Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã chỉ rõ, kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”.

Thúc đẩy mãnh liệt quá trình chuyển mạnh từ “nói” sang “làm” là nhiệm vụ mà nền Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn muốn thực thi và thực thi với tinh thần phải đạt hiệu quả cao nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư của Đảng trong nhiệm kỳ đầu tiên của thời kỳ Đổi mới (1986 - 1991) - với bút danh N.V.L đã viết nhiều bài báo trong mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân Dân, khai mở cao trào cho báo chí cả nước “xung trận” chống tiêu cực, dẹp loạn cửa quyền, mở ra thời kỳ phát triển ổn định và tăng tốc cho cả nền kinh tế. Sau này, khi được hỏi về bút danh N.V.L, ông giải thích, đó là viết tắt của “nói và làm”.

Cần một lá chắn đủ mạnh Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đề ra yêu cầu, trong kỷ nguyên mới, báo chí, xuất bản, truyền thông cần nỗ lực để đạt tới vai trò là người tiên phong trong định hướng, cầu nối phản ánh và thúc đẩy hành động, công cụ giám sát hữu hiệu để bảo đảm quá trình chuyển đổi tư duy quản trị từ quản lý sang kiến tạo phát triển, góp phần quan trọng xây dựng, thực hiện và bảo vệ đường lối, chủ trương, các nghị quyết của Đảng, bảo đảm tính cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phục vụ đất nước và nhân dân. Luật Báo chí số 2025/QH15, được ban hành ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tiếp tục thể hiện rõ các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ theo hướng tạo điều kiện để báo chí hoạt động và phát triển toàn diện. Luật quy định cụ thể về quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với việc bảo đảm quyền tự do báo chí; trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của công dân; các hành vi bị nghiêm cấm; cũng như chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí. Trước đó, vào tháng 10/2025, khi thảo luận về việc sửa đổi Luật Báo chí, nhiều đại biểu Quốc hội đã nhấn mạnh về tính cốt tử của Luật này. Đại biểu Lê Thu Hà (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai) khi đó cho rằng, trong thời đại mà thông tin trở thành yếu tố định hình quyền lực, từng dòng tin, hình ảnh hay thuật toán đều có thể tác động sâu sắc đến nhận thức xã hội và an ninh quốc gia, thì việc sửa đổi Luật Báo chí lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bảo vệ sự thật, bảo vệ niềm tin của nhân dân và giữ vững chủ quyền thông tin quốc gia. Báo chí chính thống đang bước vào cuộc cạnh tranh chưa từng có. Tin giả, nội dung giật gân và đặc biệt là các nền tảng xuyên biên giới đang vượt trội về tốc độ, thuật toán và doanh thu. Trong bối cảnh đó, báo chí chuyên nghiệp không chỉ cần không gian hoạt động, mà cần một lá chắn thể chế, một khung pháp lý đủ mạnh để được bảo vệ và phát huy vai trò định hướng dư luận.

Thời điểm bấy giờ, việc thực hiện các quyết sách Đổi mới bị cản trở bởi rất nhiều hiện tượng tiêu cực có nguyên nhân từ cơ chế quan liêu, bao cấp gây ra: cán bộ thoái hóa, biến chất gây rối loạn đời sống kinh tế - chính trị - xã hội, xói mòn lòng tin của nhân dân.

Trong 3 năm (1987 - 1990), “nhà báo” N.V.L có 31 bài viết. Bài báo đầu tiên của ông đăng ngày 25/5/1987 trên trang nhất Báo Nhân Dân với hàng tít đậm “Những việc cần làm ngay” dài chưa tới 400 chữ, đưa ra thông điệp đanh thép: “Trật tự của giá cả cần phải được tôn trọng”. Lúc đó, nền kinh tế đang rơi vào tình trạng siêu lạm phát. Lạm phát cuối năm 1986 lên đến 774%, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ 125 - 200 USD/năm, nằm trong nhóm 20 nước nghèo nhất thế giới.

Cộng hưởng cùng sự xuất hiện liên tục của bút danh N.V.L, hàng chục tỉnh, thành phố, các bộ, ngành đã có chỉ thị tích cực “Hưởng ứng Những việc cần làm ngay” của tác giả N.V.L. Nhiều báo từ trung ương đến địa phương thường xuyên xuất hiện mục “Hưởng ứng Những việc cần làm ngay”…, tạo nên nguồn cảm hứng mãnh liệt trong nhân dân và tạo ra tình thế không thể lùi bước trong cải cách.

Không lâu sau, nền kinh tế thoát khủng hoảng, từng bước củng cố nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và ngày nay, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia có mức tăng trưởng GDP cao nhất thế giới.

Vào lúc này, nền Báo chí Cách mạng Việt Nam lại gánh vác trách nhiệm nặng nề mà vẻ vang trong công cuộc chuyển “nói” thành “làm”, bởi như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, “vận hội mới đang mở ra, nhưng thời cơ chỉ trở thành hiện thực bằng nỗ lực và hành động”.

Tháng 2/2026, tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm Vàng lần thứ X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ các cơ quan thông tấn báo chí, các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIV. Công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là “pháo lệnh” truyền cảm hứng, là “trống trận” cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng đã khẳng định rất rõ: Đảng không bao giờ từ bỏ vũ khí chiến đấu là báo chí.

Sáng bừng trong ánh mặt trời

80 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lễ đài tại Quảng trường Ba Đình đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm hàng triệu trái tim người dân cùng chung nhịp đập tự hào, ngày 2/9/2025, tại Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại ước nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa: “Điều mong muốn cuối cùng của Tôi là: Toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng thế giới”.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, Nhân dân mong đợi.

Sau bài phát biểu của Tổng Bí thư, hàng loạt cơ quan báo chí quốc tế như The Straits Times (Singapore), New Straits Times (Malaysia), The Laotian Times (Lào), báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba; các hãng Reuters, AP, AFP, Al Jazeera… đã truyền đi thông điệp của Tổng Bí thư trong sắc màu của hàng vạn người dân mang cờ đỏ sao vàng vẫy chào khắp các tuyến phố.

Những gì truyền thông quốc tế và trong nước truyền tải làm nên bức tranh đầy màu sắc, với âm điệu hào hùng của dân tộc.

Báo chí Cách mạng Việt Nam đã cho bạn bè quốc tế thấy rõ về một Việt Nam nồng hậu và thân thiện, với những người dân từng đoàn hăm hở đi trên đường, lạ cũng thành quen, chỉ cần một người bắt nhịp bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” là tất cả đồng ca vang trời; một Việt Nam tràn đầy lòng biết ơn với hình ảnh những người lính trẻ nghiêm trang, kính cẩn chào những cựu chiến binh, những người đã dành cả thanh xuân nơi chiến trận để có hòa bình ngày nay; một Việt Nam kiêu hãnh với quảng trường Ba Đình sáng bừng trong ánh mặt trời…

Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã có hơn 15.800 tin, bài về sự kiện này, tạo nên một làn sóng rất đẹp với các hashtag là “Rạng rỡ Việt Nam”, “Tự hào Việt Nam”, “Proud of Việt Nam”, có gần 600.000 video clip ngắn được chia sẻ với 20 triệu lượt like, 2 triệu lượt share và đặc biệt là 1 tỷ view…

Phía sau loạt hình ảnh và con số đầy ấn tượng đó là những giọt mồ hôi của người cầm bút, cầm máy, mà trong thư cảm ơn gửi các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã diễn tả: “Các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội đã kịp thời cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên năng động, sáng tạo, nhiệt tình, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ quân đội ngày đêm miệt mài luyện tập trên các thao trường, bãi tập. Các đồng chí đã “vượt nắng, thắng mưa” xây dựng, đăng, phát nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên đề về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, truyền hình, phát thanh trực tiếp diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần lan tỏa sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, đến nhân dân và bạn bè quốc tế”.