Xã hội

Khơi dậy tiềm năng, khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam

Hà Phương

Hà Phương

11:53 | 18/06/2026
(TBTCO) - Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và công tác Hội, gắn với khát vọng phát triển đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
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Với chủ đề “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 18/6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV: Khơi dậy tiềm năng, khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam
Đồng chí Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bày tỏ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, sự ủng hộ, phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, sự hỗ trợ quý báu của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ cả nước đã phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn và đạt kết quả quan trọng, toàn diện trong phong trào phụ nữ và công tác hội.

“Với tinh thần Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển, thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới và khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng cống hiến của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới” - Chủ tịch Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh.

Vai trò, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của phụ nữ được phát huy; phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, thực chất, hiệu quả, nhất là phong trào thi đua “xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện.

Đồng chí Lê Thị Thủy khẳng định, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và công tác Hội, gắn với khát vọng phát triển đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, đồng chí Trần Thị Lan Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, giai đoạn 2022 - 2026, phong trào phụ nữ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV: Khơi dậy tiềm năng, khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: BTC

Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống chính trị - xã hội; tham gia sâu rộng vào hệ thống chính trị và các cơ quan dân cử, ngày càng đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế; chủ động thích ứng với hội nhập quốc tế; đẩy mạnh khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị và các mô hình kinh tế mới.

Phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phụ nữ tham gia ngày càng sâu rộng vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Các nhóm phụ nữ trong xã hội, từ phụ nữ trẻ, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo đến phụ nữ yếu thế đều nỗ lực vươn lên, đóng góp thiết thực cho gia đình, cộng đồng và xã hội; lan tỏa tinh thần nghị lực, nhân ái và khát vọng phát triển.

Cùng với đó, phụ nữ tích cực tham gia nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, góp phần bảo vệ Tổ quốc và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào phụ nữ vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Bất bình đẳng giới, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, khoảng cách phát triển giữa các nhóm phụ nữ vẫn còn tồn tại; đời sống của một bộ phận phụ nữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Công tác Hội ở một số địa phương đổi mới chưa đồng đều...

Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn lực hạn hẹp, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong khi năng lực và tính chủ động của một bộ phận cán bộ Hội chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Nâng cao năng lực số, chất lượng nguồn nhân lực nữ

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Trần Thị Lan Phương cho biết, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là: phát huy truyền thống, tinh thần đổi mới, sáng tạo, làm chủ tri thức, tự tin, hội nhập, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội bản lĩnh, tận tâm, sáng tạo, bứt phá, tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, thích ứng với bối cảnh mới...

Phấn đấu đến năm 2030, phụ nữ Việt Nam trở thành một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trở thành tổ chức tiên phong hành động vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, tập trung vào các nhóm nội dung lớn như nâng cao năng lực số, năng lực hội nhập và chất lượng nguồn nhân lực nữ; hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế, khởi nghiệp; thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.../.

Hà Phương
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Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khát vọng cống hiến hội liên hiệp phụ nữ việt nam phong trào phụ nữ

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