Xã hội

Phụ nữ tham gia kiến tạo tương lai phát triển của đất nước

Hà Phương

Hà Phương

15:17 | 18/06/2026
(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mọi mặt, đặt ra yêu cầu phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước.
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Vai trò của phụ nữ trong tiếp tục được khẳng định

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra sáng 18/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: BTC

Đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ tiếp tục được nâng lên; vai trò chủ thể và tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong gia đình và xã hội tiếp tục được khẳng định. Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước được thể hiện rõ nét. Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tiếp tục góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Nhiều chương trình, đề án rất có ý nghĩa như “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”... mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Các cấp Hội đã thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 3 cấp; thích ứng nhanh với mô hình hoạt động mới, đảm bảo hoạt động của hệ thống Hội được thông suốt.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội còn những hạn chế, khó khăn. Chất lượng hoạt động ở một số cơ sở Hội chưa cao; phương thức tập hợp phụ nữ trong khu công nghiệp chưa theo kịp với sự thay đổi nhanh của thực tiễn; việc tham gia bảo vệ và phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em chưa kịp thời, hiệu quả; năng lực và điều kiện chuyển đổi số của một số cán bộ Hội chưa đáp ứng yêu cầu...

Nâng cao kỹ năng số cho phụ nữ

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mọi mặt, đặt ra yêu cầu phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã xác định: “Chăm lo xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh, trí tuệ và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ, tích cực xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc”.

Chủ tịch Quốc hội đồng tình với 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ tới; đồng thời nhấn mạnh 5 nội dung để Đại hội thảo luận kỹ, xem xét quyết định.

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và Đại hội phụ nữ các cấp nhanh chóng vào cuộc sống. Hội cần quan tâm có các giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời cho phụ nữ; thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập
Chủ tịch Quốc hội tặng hoa cho Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Ảnh: BTC.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hằng ngày... Kết quả hoạt động của Hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ, trẻ em.

Hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới.

Xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập, Hội cần phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập; mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động...

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV đã họp phiên thứ nhất, bầu 24 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị đã bầu đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Hà Phương
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Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phụ nữ kiến tạo tương lai

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