Xã hội

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Hà Phương

Hà Phương

10:02 | 18/06/2026
(TBTCO) - Sáng 18/6/2026, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.
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Với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Đại hội có sự tham dự của 789 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, độ tuổi, ngành nghề và vùng miền trong cả nước.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN

Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, thông qua chương trình và quy chế làm việc; thảo luận tại 4 trung tâm với các nội dung trọng tâm về: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội và tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế; vun đắp giá trị gia đình Việt Nam “tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc”.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại hội cũng đã thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tập trung 3 khâu đột phá: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; chuyển đổi số toàn diện, hướng mạnh về cơ sở; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng.

Dự thảo Báo cáo chính trị xác định 12 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 20 giải pháp chủ yếu, hướng đến mục tiêu đến năm 2030 phụ nữ Việt Nam trở thành động lực phát triển, điểm tựa hạnh phúc./.
Hà Phương
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