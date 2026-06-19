Thời sự

Việt Nam khẳng định vai trò không thể thiếu của phụ nữ trong xây dựng hòa bình bền vững

Mai Lâm

Mai Lâm

[email protected]
05:35 | 19/06/2026
(TBTCO) - Ngày 17/6 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ đã diễn ra Phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về Phụ nữ, hòa bình và an ninh với chủ đề “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ để đẩy lùi xung đột”.
aa

Tại Phiên thảo luận, Giám đốc điều hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) Sima Bahous nhấn mạnh, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một trong những cách tiếp cận hiệu quả nhất để đạt được hòa bình bền vững.

Nhiều nước tỏ quan ngại về việc dù là những người chịu tác động nặng nề nhất của xung đột, phụ nữ vẫn chưa được đại diện đầy đủ trong các tiến trình hòa bình; kêu gọi bảo đảm sự tham gia của phụ nữ trong các giai đoạn đàm phán, hòa giải và tái thiết sau xung đột, đồng thời tăng cường nguồn lực cho các tổ chức, sáng kiến do phụ nữ lãnh đạo.

Việt Nam khẳng định vai trò không thể thiếu của phụ nữ trong xây dựng hòa bình bền vững
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về Phụ nữ, hòa bình và an ninh. Ảnh: BNG

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, các thỏa thuận hòa bình có thể chấm dứt chiến tranh, nhưng hòa bình bền vững phải được xây dựng từ gia đình, cộng đồng, thể chế và nền kinh tế, nơi phụ nữ là những chủ thể không thể thiếu.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh luôn là ưu tiên của Việt Nam, từ Nghị quyết 1889 của Hội đồng Bảo an về vai trò của phụ nữ trong bối cảnh hậu xung đột do Việt Nam thúc đẩy năm 2009, đến Kế hoạch hành động quốc gia đầu tiên về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh năm 2024 và nhiều chính sách tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, cần nhìn nhận phụ nữ không chỉ là nạn nhân trong xung đột, mà còn là những nhà kiến tạo hòa bình và kiến trúc sư của một tương lai bền vững, bao trùm hơn.

Từ đó, Thứ trưởng kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và thực chất của phụ nữ trong đàm phán hòa bình và quá trình ra quyết định; tăng cường đầu tư cho y tế, giáo dục và trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh hậu xung đột; hỗ trợ các sáng kiến xây dựng hòa bình, hòa giải và cộng đồng do phụ nữ dẫn dắt, đồng thời tăng quyền năng cho phụ nữ trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, giáo dục STEM và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng ngày, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cũng có bài phát biểu tại Phiên họp về các vấn đề nhân đạo của Hội đồng Kinh tế - xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC).

Ông khẳng định hoạt động nhân đạo cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật nhân đạo quốc tế, và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ thường dân, bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực nhân đạo chung của cộng đồng quốc tế; dù còn chịu nhiều tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam vẫn tích cực tham gia Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương của Liên hợp quốc (CERF), hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai, cũng như cử lực lượng cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tới các nước gặp thiên tai, khủng hoảng; qua đó kêu gọi biến tinh thần đoàn kết thành hành động cụ thể, bảo đảm nhân đạo luôn là trung tâm của mọi nỗ lực ứng phó.

Mai Lâm
Từ khóa:
phụ nữ bình đẳng giới trao quyền cho phụ nữ

Bài liên quan

Phụ nữ tham gia kiến tạo tương lai phát triển của đất nước

Phụ nữ tham gia kiến tạo tương lai phát triển của đất nước

Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì một nền kinh tế công bằng và thịnh vượng

Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì một nền kinh tế công bằng và thịnh vượng

Hà Nội phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025

Hà Nội phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025

Dành cho bạn

Ưu tiên nguồn lực, ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại

Ưu tiên nguồn lực, ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại

Hải quan kiến nghị tháo gỡ bất cập quản lý camera giám sát dùng giao thức Internet nhập khẩu

Hải quan kiến nghị tháo gỡ bất cập quản lý camera giám sát dùng giao thức Internet nhập khẩu

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

MSCI sẽ tiếp tục theo dõi những cải cách trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MSCI sẽ tiếp tục theo dõi những cải cách trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bộ Tài chính yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý

Bộ Tài chính yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Đọc thêm

Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga mong muốn kết nối sâu rộng hơn với thị trường Việt Nam

Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga mong muốn kết nối sâu rộng hơn với thị trường Việt Nam

(TBTCO) - Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev khẳng định, Việt Nam đang phát triển nhanh, là thị trường có sức hút đầu tư lớn và mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ ủng hộ các doanh nghiệp Nga, trong đó có Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga kết nối sâu rộng hơn với thị trường Việt Nam.
Cộng đồng doanh nghiệp Đức đánh giá rất cao sự năng động của nền kinh tế Việt Nam

Cộng đồng doanh nghiệp Đức đánh giá rất cao sự năng động của nền kinh tế Việt Nam

(TBTCO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Đức đánh giá rất cao sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng phát triển của Việt Nam.
Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga và là một người bạn keo sơn tại khu vực.
APEC 2027: Việt Nam lan tỏa câu chuyện về một nền kinh tế năng động và hội nhập

APEC 2027: Việt Nam lan tỏa câu chuyện về một nền kinh tế năng động và hội nhập

(TBTCO) - Chuẩn bị cho Năm APEC 2027, Việt Nam đặt mục tiêu truyền tải ba thông điệp xuyên suốt về APEC, về một Việt Nam đổi mới, phát triển và về tinh thần đối thoại, hợp tác vì thịnh vượng khu vực.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga

(TBTCO) - Sáng 18/6, tại TP. Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.
Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số

Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết với tiêu đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số”. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Khơi dậy tiềm năng, khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam

Khơi dậy tiềm năng, khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam

(TBTCO) - Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và công tác Hội, gắn với khát vọng phát triển đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(TBTCO) - Sáng 18/6/2026, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ưu tiên nguồn lực, ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại

Ưu tiên nguồn lực, ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại

Hải quan kiến nghị tháo gỡ bất cập quản lý camera giám sát dùng giao thức Internet nhập khẩu

Hải quan kiến nghị tháo gỡ bất cập quản lý camera giám sát dùng giao thức Internet nhập khẩu

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

MSCI sẽ tiếp tục theo dõi những cải cách trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MSCI sẽ tiếp tục theo dõi những cải cách trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bộ Tài chính yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý

Bộ Tài chính yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm