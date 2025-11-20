Hà Nội phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025

(TBTCO) - Những năm qua, công tác bình đẳng giới tại Hà Nội đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đạt 14,7%; tỷ lệ nữ tham gia cấp xã đạt trên 29%. Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2025, thành phố tạo việc làm mới cho hơn 952.817 người, trong đó lao động nữ chiếm hơn 50%; trên 280.000 lao động nữ được hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm.

Đó là thông tin tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, diễn ra từ ngày 15/11 - 15/12 do UBND TP. Hà Nội tổ chức ngày 19/11.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, bình đẳng giới là mục tiêu xuyên suốt và là động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Đây là dịp để toàn xã hội nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo đảm quyền, sự an toàn và cơ hội phát triển bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Trong giai đoạn 2020-2025, thành phố tạo việc làm mới cho hơn 952.817 người, trong đó lao động nữ chiếm hơn 50%; trên 280.000 lao động nữ được hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm. Các chỉ số về giáo dục, y tế, chăm sóc bà mẹ và trẻ em đều đạt và vượt mục tiêu. 100% nạn nhân bạo lực giới được tiếp cận ít nhất một dịch vụ hỗ trợ cơ bản; nhiều mô hình hiệu quả được duy trì như "địa chỉ tin cậy", đường dây tư vấn hỗ trợ, các câu lạc bộ phụ nữ phòng ngừa bạo lực gia đình… Những kết quả này thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân Thủ đô.

Bên cạnh những thành tựu, kỷ nguyên số cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với phụ nữ và trẻ em gái, như: Quấy rối trực tuyến, tấn công hình ảnh riêng tư, lan truyền thông tin độc hại, lừa đảo qua mạng, cưỡng bức hoặc đe dọa bằng nội dung số. Đây đều là các hình thức bạo lực giới nguy hiểm, tinh vi và có thể để lại hậu quả lâu dài.

Trong bối cảnh đó, chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới năm nay nhấn mạnh yêu cầu nâng cao kỹ năng số an toàn cho phụ nữ và trẻ em; đồng thời xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, không định kiến giới, không bạo lực.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP. Hà Nội thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025.

Để triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025 thực chất, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm của Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị các sở, ban, ngành tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trên nền tảng số; tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng số an toàn; đồng thời, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, quấy rối, xâm hại trên không gian mạng.

UBND các phường, xã triển khai đồng bộ các mô hình hỗ trợ nạn nhân; rà soát, cập nhật các "địa chỉ tin cậy" tại cộng đồng; kịp thời can thiệp và giải quyết các vụ việc bạo lực giới; lồng ghép truyền thông bình đẳng giới vào hoạt động địa phương.

Các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong vận động xã hội; tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ; xây dựng cộng đồng an toàn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn mong muốn, mỗi gia đình và người dân Thủ đô hãy trở thành tuyên truyền viên tích cực, lên tiếng khi thấy bạo lực; không chia sẻ nội dung độc hại; luôn tôn trọng và bảo vệ quyền, sự an toàn của phụ nữ và trẻ em trong cả đời sống thực và không gian mạng.

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND xã Vân Đình nhấn mạnh, xã Vân Đình cam kết tập trung vào các giải pháp số, trong đó có việc tăng cường giáo dục kỹ năng, lan tỏa thông điệp tích cực về vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái; đồng thời vận động nam giới và trẻ em trai là "người bạn đồng hành thông thái, đáng tin cậy" trong gia đình và cộng đồng.

Còn đại diện lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm khẳng định, công tác bình đẳng giới là nhiệm vụ xuyên suốt trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn. Phường Hoàn Kiếm cam kết tổ chức các diễn đàn trực tuyến về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng” và phát huy vai trò nêu gương của nam giới trong xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, lan tỏa thông điệp: “Bình đẳng giới - nền tảng của phát triển bền vững và hạnh phúc”.