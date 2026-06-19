Ngày 19/6: Giá heo hơi phân hóa giữa các khu vực trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay giảm tại một số địa phương miền Nam. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng. Các tỉnh gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang. Cụ thể, tại Thanh Hóa, giá heo tiếp tục giữ mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nghệ An giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Quảng Trị tiếp tục giữ mức 64.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại các địa phương trên cùng giảm xuống mức 62.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau giữ nguyên mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận sự phân hóa giữa các khu vực khi miền Nam xuất hiện thêm một số địa phương giảm giá, trong khi miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Hiện mức giá thấp nhất cả nước là 62.000 đồng/kg tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ, còn mức cao nhất 68.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên./.