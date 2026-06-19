Thuế - Hải quan

Hải quan nâng cao năng lực ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã xuyên biên giới

Song Linh

Song Linh

[email protected]
05:50 | 19/06/2026
(TBTCO) - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã xuyên quốc gia, Hải quan Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kết nối nghiệp vụ và mở rộng hợp tác quốc tế.
aa
Hải quan chủ trì phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026 tại Cao Bằng Hoàn thiện Luật Hải quan từ thực tiễn địa bàn đặc thù cửa khẩu biên giới Hải quan siết kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngăn gian lận và chuyển tải bất hợp pháp

Chặn các tuyến buôn bán động, thực vật hoang dã

Ngày 18/6/2026, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Hải quan Việt Nam phối hợp với Tổ chức TRAFFIC International tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tập huấn về phòng, chống buôn bán trái phép các loài động, thực vật hoang dã dành cho các đơn vị hải quan trên toàn quốc trong khuôn khổ Chiến dịch Con Rồng Mê Kông VIII (Operation Mekong Dragon VIII - OMD VIII).

Hải quan nâng cao năng lực ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã xuyên biên giới
Các đại biểu tham gia tập huấn về phòng, chống buôn bán trái phép các loài động, thực vật hoang dã. Ảnh: CHQ

Hội thảo quy tụ 26 đại biểu là đầu mối triển khai OMD VIII đến từ 20 Chi cục Hải quan khu vực, Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Văn phòng Cục Hải quan, cùng đội ngũ chuyên gia đến từ TRAFFIC, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Ban Giám sát quản lý về hải quan và Chi cục Điều tra chống buôn lậu.

Theo đại diện TRAFFIC International tại Việt Nam, Việt Nam với vị trí địa lý chiến lược và độ mở thương mại lớn tiếp tục nằm trên các tuyến vận chuyển trọng điểm của hoạt động buôn bán động, thực vật hoang dã trái phép trong khu vực. Các đường dây xuyên quốc gia đang gia tăng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, logistics, chuyển phát nhanh và thương mại hiện đại để vận chuyển trái phép ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê cùng nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm khác.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Hải quan được xác định là tuyến đầu trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm. Không chỉ thực hiện chức năng kiểm soát tại cửa khẩu, Hải quan còn đóng vai trò kết nối thông tin, điều phối nghiệp vụ và thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật giữa các địa phương cũng như các quốc gia thành viên chiến dịch.

Đại diện Chi cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn mới như khai báo sai tên hàng, chia nhỏ lô hàng, lợi dụng loại hình quá cảnh, chuyển phát nhanh và thương mại điện tử nhằm né tránh kiểm tra của cơ quan chức năng.

Để chủ động ứng phó, Cục Hải quan đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ; ứng dụng quản lý rủi ro; đầu tư thiết bị soi chiếu hiện đại; mở rộng phối hợp liên ngành và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Thông qua Chiến dịch Con Rồng Mê Kông cùng các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, năng lực phát hiện, điều tra và xử lý các vụ việc liên quan đến động, thực vật hoang dã tiếp tục được nâng lên.

Tại chương trình tập huấn, các học viên được cập nhật nhiều nội dung chuyên sâu gồm đánh giá giữa kỳ OMD VIII; quy định của Công ước CITES và pháp luật Việt Nam; kiểm soát thương mại các loài hoang dã; công cụ thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp; kỹ năng phân tích rủi ro, xác định trọng điểm, nhận dạng tang vật, lấy mẫu giám định và xử lý tình huống thực tế.

Điểm nhấn của hội thảo là mô hình đào tạo gắn với thực tiễn, kết hợp giữa lý thuyết, thảo luận tình huống và chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ giữa các đầu mối triển khai chiến dịch trên toàn quốc nhằm tăng cường khả năng phối hợp và phản ứng nhanh trước các phương thức phạm tội mới.

Gần 930 vụ việc bị phát hiện sau hai tháng triển khai OMD VIII

Theo Cục Hải quan, Chiến dịch Con Rồng Mê Kông do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc khởi xướng từ năm 2018 với sự hỗ trợ của RILO A/P và UNODC. Sau 8 giai đoạn triển khai liên tục, sáng kiến này đã phát triển từ cơ chế hợp tác song phương thành cơ chế phối hợp đa phương có uy tín, thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan hải quan, lực lượng thực thi pháp luật, tổ chức quốc tế và đối tác phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Những kết quả đạt được của chiến dịch đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, góp phần nâng cao năng lực quản lý biên giới và tăng cường an ninh, an toàn khu vực. Đáng chú ý, Chiến dịch Con Rồng Mê Kông đã ba lần được đề cập trong các Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc tại các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.

Theo số liệu sơ bộ cập nhật tại hội nghị, sau gần hai tháng triển khai (từ ngày 15/4 đến 8/6/2026), các cơ quan thành viên đã phát hiện và xử lý 927 vụ việc. Trong đó có 839 vụ liên quan đến ma túy, 21 vụ liên quan đến tiền chất, 47 vụ việc về động, thực vật hoang dã và 20 vụ việc khác liên quan đến vũ khí, thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Khối lượng tang vật bị thu giữ cho thấy quy mô đáng chú ý của chiến dịch khi tổng lượng ma túy bị phát hiện đạt khoảng 6,33 tấn cùng hơn 252.000 đơn vị ma túy dạng viên, gói; khoảng 400 kg tiền chất và hơn 71.000 đơn vị dạng hộp, chai; khoảng 20,7 tấn cùng hơn 2.000 cá thể, mẫu vật động, thực vật hoang dã.

Trong quá trình triển khai OMD VIII, Hải quan Việt Nam cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, kết quả đấu tranh và những khó khăn trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy và động, thực vật hoang dã xuyên biên giới.

Theo Cục Hải quan, trước xu hướng gia tăng của tội phạm xuyên quốc gia cả về quy mô và mức độ tinh vi, không quốc gia hay cơ quan đơn lẻ nào có thể ứng phó hiệu quả nếu thiếu cơ chế phối hợp.

Việc tăng cường kết nối, hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và hành động chung thông qua Chiến dịch Con Rồng Mê Kông sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo vệ đa dạng sinh học và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Song Linh
Từ khóa:
Năng lực ngăn chặn Buôn bán động nâng cao năng lực thực vật hoang dã xuyên biên giới hải quan việt nam

Bài liên quan

Hải quan Việt Nam thúc đẩy kết nối thực chất trong Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII

Hải quan Việt Nam thúc đẩy kết nối thực chất trong Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII

Hải quan Việt Nam giữ vai trò đồng chủ tọa đàm phán nâng cấp AKFTA

Hải quan Việt Nam giữ vai trò đồng chủ tọa đàm phán nâng cấp AKFTA

Hải quan nâng cao năng lực phát hiện vi phạm từ hình ảnh máy soi

Hải quan nâng cao năng lực phát hiện vi phạm từ hình ảnh máy soi

Dành cho bạn

Tái cấu trúc đầu tư công: "Chìa khóa" vàng cho tăng trưởng hai con số

Tái cấu trúc đầu tư công: "Chìa khóa" vàng cho tăng trưởng hai con số

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chạy đua với yêu cầu chuyển đổi tư duy quản lý

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chạy đua với yêu cầu chuyển đổi tư duy quản lý

Xuất khẩu tạo đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng

Xuất khẩu tạo đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng

Kiến tạo Hải quan số vì cộng đồng doanh nghiệp

Kiến tạo Hải quan số vì cộng đồng doanh nghiệp

Tổng Giám đốc MB: Tăng trưởng tín dụng phải đi cùng an toàn và hiệu quả

Tổng Giám đốc MB: Tăng trưởng tín dụng phải đi cùng an toàn và hiệu quả

VNX sẵn sàng đưa sàn giao dịch các-bon trong nước vào vận hành

VNX sẵn sàng đưa sàn giao dịch các-bon trong nước vào vận hành

Đọc thêm

Nhiều kinh nghiệm quốc tế được áp dụng trong quản lý thuế hiện đại

Nhiều kinh nghiệm quốc tế được áp dụng trong quản lý thuế hiện đại

(TBTCO) - Dù đối mặt với nhiều khó khăn, song Dự án “Nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế thông qua kinh nghiệm quốc tế” được phối hợp giữa Cục Thuế Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.
Mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ doanh nghiệp - “vỏ bọc” để gian lận tiền hoàn thuế

Mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ doanh nghiệp - “vỏ bọc” để gian lận tiền hoàn thuế

(TBTCO) - Qua công tác quản lý thuế, cơ quan thuế nhận diện được doanh nghiệp thường thu gom hàng hóa trôi nổi trên thị trường (chủ yếu là hàng điện tử, linh kiện có giá trị cao) không có chứng từ nhập khẩu hợp pháp, sau đó thông qua việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ các doanh nghiệp “vỏ bọc” để hợp thức hóa đầu vào nhằm gian lận tiền hoàn thuế của Nhà nước.
Chi phí xây nhà ở cho người lao động doanh nghiệp được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí xây nhà ở cho người lao động doanh nghiệp được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

(TBTCO) - Các khoản chi phí xây nhà cho người lao động doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.
Hải quan chủ trì phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026 tại Cao Bằng

Hải quan chủ trì phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026 tại Cao Bằng

(TBTCO) - Sáng 18/6, tại Quảng trường xã Phục Hòa (Cao Bằng), Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XVI và UBND xã Phục Hòa tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.
Thuế tỉnh Đắk Lắk ứng dụng dữ liệu ngân hàng để phát hiện rủi ro trong quản lý hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Đắk Lắk ứng dụng dữ liệu ngân hàng để phát hiện rủi ro trong quản lý hộ kinh doanh

(TBTCO) - Khi giao dịch không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, ngành thuế Đắk Lắk bắt đầu khai thác dữ liệu tài khoản ngân hàng để đối chiếu doanh thu hộ kinh doanh. Cách làm này đang giúp phát hiện rủi ro, điều chỉnh kê khai và tăng tính minh bạch trong quản lý thuế.
Đưa ứng dụng eTax Mobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm

Đưa ứng dụng eTax Mobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm

(TBTCO) - Cục Thuế vừa có thư ngỏ gửi người nộp thuế đề nghị tham gia khảo sát, góp ý hoàn thiện ứng dụng eTax Mobile. Mục đích nhằm tiếp tục phát triển ứng dụng eTax Mobile trở thành một trong những kênh giao dịch số trọng tâm của ngành Thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi.
Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng

(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 vừa phát đi thông báo tìm chủ sở hữu đối với các lô hàng tồn đọng đang được lưu giữ tại Công ty TNHH MTV cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Tân Vũ và Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long - Cảng cá Hạ Long.
Hoàn thiện Luật Hải quan từ thực tiễn địa bàn đặc thù cửa khẩu biên giới

Hoàn thiện Luật Hải quan từ thực tiễn địa bàn đặc thù cửa khẩu biên giới

(TBTCO) - Đánh giá tình hình thi hành Luật Hải quan năm 2014 và lấy ý kiến đối với một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan, trung tuần tháng 6/2026, Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cùng Cục Hải quan có buổi làm việc tại Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã thu được kết quả tích cực.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ưu tiên nguồn lực, ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại

Ưu tiên nguồn lực, ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại

Hải quan kiến nghị tháo gỡ bất cập quản lý camera giám sát dùng giao thức Internet nhập khẩu

Hải quan kiến nghị tháo gỡ bất cập quản lý camera giám sát dùng giao thức Internet nhập khẩu

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

MSCI sẽ tiếp tục theo dõi những cải cách trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MSCI sẽ tiếp tục theo dõi những cải cách trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bộ Tài chính yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý

Bộ Tài chính yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm