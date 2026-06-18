Doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao cơ hội từ thị trường Việt Nam

Ngày 18/6, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm Quốc tế sản phẩm & đồ chơi trẻ em và Triển lãm Quốc tế đồ chơi xu hướng Hà Nội (IBTE Hà Nội 2026) đã chính thức khai mạc, quy tụ 500 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện của Việt Nam và Trung Quốc nhấn nút khai mạc triển lãm. Ảnh: LV

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tô Ngọc Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công thương Việt Nam cho biết, sau 40 năm đổi mới, hội nhập quốc tế đã đưa Việt Nam từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Với quy mô nền kinh tế tăng gần 100 lần, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 5.000 USD, Việt Nam đã chính thức trở thành 1 trong 15 quốc gia có quy mô ngoại thương lớn nhất toàn cầu nhờ tham gia sâu vào mạng lưới các Hiệp định thương mại tự do và chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo ông Sơn, nhờ đà tăng trưởng tích cực đó, thị trường tiêu dùng trong nước cũng không ngừng mở rộng. Với quy mô dân số trên 100 triệu người, cơ cấu dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa nhanh và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thị trường tiêu dùng năng động hàng đầu khu vực, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhà sản xuất và các thương hiệu quốc tế.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Miêu Hoa Vĩ - Giám đốc Triển lãm, Cục Phát triển Ngoại thương, Bộ Thương mại Trung Quốc nhận định, Việt Nam đang không ngừng đẩy mạnh mở cửa, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, trong khi các lợi ích từ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) ngày càng phát huy hiệu quả.

Theo ông Miêu Hoa Vĩ, với nền tảng tăng trưởng tích cực và động lực phát triển mạnh mẽ, Việt Nam hiện là một trong những thị trường có tiềm năng tăng trưởng và giá trị đầu tư lớn nhất khu vực ASEAN. Đồng thời, Việt Nam cũng đang trở thành điểm đến quan trọng để các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hiện diện và phát triển sâu hơn tại thị trường Đông Nam Á.

Ông Miêu Hoa Vĩ cho rằng, trong bối cảnh liên kết kinh tế khu vực ngày càng được tăng cường, việc thúc đẩy các hoạt động kết nối doanh nghiệp, giao thương và hợp tác đầu tư sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của cả thị trường Việt Nam và ASEAN.

Ông mong muốn lấy triển lãm chuyên ngành như IBTE làm cầu nối để xây dựng một nền tảng kết nối cung - cầu chuyên nghiệp, chính xác, hiệu quả và cùng có lợi. Qua đó, hỗ trợ các sản phẩm chất lượng và đặc sắc của Trung Quốc thâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng bản địa, đồng thời tiếp tục thúc đẩy thương mại hai chiều và hợp tác thực chất giữa ngành công nghiệp nhẹ của hai nước.

Theo Ban tổ chức, IBTE Hà Nội 2026 có quy mô khoảng 20.000 m², quy tụ hơn 1.000 gian hàng và khoảng 500 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia….

Các sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm tập trung vào 5 nhóm ngành hàng chính gồm đồ chơi xu hướng, sản phẩm trẻ em, đồ chơi bản quyền, đồ chơi giáo dục và văn phòng phẩm. Nhiều doanh nghiệp cũng mang đến các dòng sản phẩm mới trong lĩnh vực đồ chơi sáng tạo, giáo dục, chăm sóc trẻ em và các giải pháp phục vụ giáo dục mầm non.