Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng mạnh FPT, xả gần 780 tỷ đồng chỉ sau hai phiên

Thanh Thủy

Thanh Thủy

06:39 | 19/06/2026
(TBTCO) - Dù VN-Index tăng hơn 24 điểm và lấy lại mốc 1.830 điểm trong phiên phục hồi mạnh ngày 18/6, khối ngoại vẫn duy trì áp lực bán tại FPT. Chỉ trong hai phiên gần nhất, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 800 tỷ đồng cổ phiếu công nghệ này.
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Sau nhịp điều chỉnh kéo dài, thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên hồi phục tích cực trong ngày 18/6. VN-Index tăng 24,27 điểm (+1,34%) lên 1.830,47 điểm, trong khi VN30 tăng 10,05 điểm (+0,51%) lên 1.967,22 điểm. Thanh khoản trên HOSE đạt hơn 17.400 tỷ đồng. Tuy vậy, phần lớn điểm tăng của phiên hôm nay đến từ cổ phiếu nhà Vingroup. Sự phục hồi của chỉ số chung cũng chưa đi cùng với sự trở lại của dòng vốn ngoại. Trên cả ba sàn, khối ngoại tiếp tục bán ròng xấp xỉ 1.870 tỷ đồng. Trong đó tâm điểm vẫn là cổ phiếu FPT.

Cụ thể, FPT bị bán ròng hơn 501 tỷ đồng trong phiên 18/6, dẫn đầu danh sách bán ròng toàn thị trường. Trước đó, cổ phiếu này cũng bị bán ròng gần 283 tỷ đồng trong phiên 17/6. Như vậy, chỉ trong hai phiên gần nhất, giá trị bán ròng tại FPT đã lên tới khoảng 784 tỷ đồng.

Nếu tính rộng hơn, FPT đã ghi nhận 4 phiên liên tiếp bị khối ngoại bán ròng. Chuỗi rút vốn này diễn ra sau giai đoạn nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua cổ phiếu của doanh nghiệp công nghệ đầu ngành trong đầu tháng 6. Áp lực bán gia tăng khiến giá cổ phiếu FPT giảm về 71.600 đồng/cổ phiếu trong phiên hôm nay.

Khối ngoại bán ròng mạnh FPT, xả gần 780 tỷ đồng chỉ sau hai phiên
Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng mạnh trong phiên 18/6 - Nguồn: Dstock

Ngoài FPT, khối ngoại còn bán ròng mạnh tại nhóm ngân hàng với TCB (-159 tỷ đồng), VCB (-127 tỷ đồng), VPB (-93 tỷ đồng) và CTG (-73 tỷ đồng). VHM cũng bị bán ròng hơn 181 tỷ đồng, nhưng cổ phiếu này vẫn tăng kịch trần 6,96% nhờ lực cầu nội.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại giải ngân khá phân tán. VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị gần 74 tỷ đồng. Cổ phiếu này tăng mạnh 6,98% lên 205.400 đồng/cổ phiếu và là một trong những động lực quan trọng giúp VN-Index duy trì đà tăng trong phiên. Các mã được mua ròng đáng chú ý khác gồm PVS (33,5 tỷ đồng), PC1 (33 tỷ đồng), MBB (23,1 tỷ đồng) và ACB (22,9 tỷ đồng).

Thanh Thủy
Từ khóa:
khối ngoại fpt vic vhm

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