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Ngày 22/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg

06:26 | 22/06/2026
Giá heo hơi hôm nay (22/6) tiếp tục duy trì ổn định, thị trường không có điều chỉnh tại các địa phương được khảo sát. Hiện giá thu mua trên cả nước vẫn dao động trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg.
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Ngày 22/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay hiện vẫn duy trì trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Trong đó, nhóm địa phương gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức thu mua 68.000 đồng/kg, đồng thời cũng là mức giá cao nhất trên thị trường cả nước.

Ở chiều còn lại, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La duy trì giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động 63.000 - 67.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa tiếp tục là địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực khi duy trì ở mức 67.000 đồng/kg. Theo sau là Nghệ An với giá 66.000 đồng/kg và Hà Tĩnh ở mức 65.000 đồng/kg.

Tại Quảng Trị, giá heo hơi vẫn được giữ nguyên ở mức 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, nhóm địa phương gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất toàn khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 62.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức thu mua 63.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, các địa phương gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức giá 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất trên thị trường cả nước.

Nhìn chung, thị trường heo hơi khu vực phía Nam chưa xuất hiện biến động mới, giá thu mua tiếp tục đi ngang trong phiên giao dịch hôm nay./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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