Thời sự

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo Tài chính – Đầu tư ghi dấu ấn với giải C

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
22:44 | 21/06/2026
(TBTCO) - Tối 21/6, tại TP. Hải Phòng, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025 đã được tổ chức trọng thể, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất trong năm.
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Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP. Hải Phòng tổ chức, với chủ đề “Tâm sáng để phụng sự – Giữ lửa để tiên phong”, lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp vinh danh nghề nghiệp mà còn là thông điệp khẳng định vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh của báo chí trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Tới dự lễ trao giải có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương; các nhà báo lão thành, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh tại giải lần này và đại diện các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong tiến trình phát triển đất nước, đồng thời khẳng định báo chí luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân trên mọi mặt trận.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo Tài chính – Đầu tư ghi dấu ấn với giải C
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải. Ảnh V.D

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: “Mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu những trang báo mang âm hưởng thời đại; báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ những gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn".

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh rằng báo chí không chỉ làm nhiệm vụ thông tin mà còn có vai trò quan trọng trong định hướng xã hội, lan tỏa giá trị tích cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, ông đề nghị báo chí trong giai đoạn mới cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng nội dung, ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo Tài chính – Đầu tư ghi dấu ấn với giải C
Ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia – nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hành trình 20 năm của giải thưởng. Ông khẳng định: “Giải báo chí Quốc gia – giải thưởng uy tín nhất của những người làm báo đã bước sang mùa thứ 20, một chặng đường không hề ngắn. 20 năm ghi nhận sự trưởng thành của nền báo chí nước nhà, hai mươi năm tôn vinh những người làm báo đã không ngừng sáng tạo, đổi mới và cống hiến”.

Theo ông, Giải Báo chí Quốc gia đã trở thành một sự kiện chính trị – nghề nghiệp thường niên quan trọng, góp phần khích lệ đội ngũ người làm báo giữ vững niềm tin, tiếp tục sáng tạo và cống hiến vì xã hội.

Năm 2025 được đánh giá là năm có nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước, đồng thời cũng là thời điểm báo chí phản ánh sâu sắc những chuyển động lớn trong đời sống chính trị – kinh tế – xã hội.

Giải báo chí năm nay ghi nhận nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, phản ánh toàn diện các lĩnh vực như: cải cách tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, phòng chống tham nhũng, chuyển đổi số quốc gia, phát triển khoa học công nghệ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, môi trường và an sinh.

Những tác phẩm được vinh danh không chỉ mang giá trị thông tin mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần định hướng dư luận và thúc đẩy thay đổi tích cực trong xã hội.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo Tài chính – Đầu tư ghi dấu ấn với giải C
Báo Tài chính – Đầu tư, thuộc Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính, đã được trao giải C. Ảnh: Đức Minh

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý, Báo Tài chính – Đầu tư, thuộc Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính, đã được trao giải C với loạt 5 bài mang tên: "Xóa bỏ thuế khoán – cơ hội để hộ kinh doanh phát triển chuyên nghiệp, bền vững”, do tác giả Nguyễn Văn Tuấn (Văn Tuấn) thực hiện.

Tác phẩm được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận chính sách kinh tế một cách hệ thống, phân tích đa chiều về tác động của việc cải cách thuế đối với hộ kinh doanh, đồng thời mở ra góc nhìn mới về quá trình hiện đại hóa nền kinh tế phi chính thức tại Việt Nam.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo Tài chính – Đầu tư ghi dấu ấn với giải C
Ông Lê Quốc Minh và lãnh đạo TP. Hải Phòng trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả (tác giả Nguyễn Văn Tuấn (Văn Tuấn) - Báo Tài chính - Đầu tư đứng thứ 10 từ phải qua).

Việc một cơ quan báo chí chuyên ngành kinh tế – tài chính đạt giải tại sân chơi báo chí lớn nhất cả nước tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí kinh tế trong việc tham gia phản biện chính sách, cung cấp luận cứ khoa học và thúc đẩy cải cách thể chế.

Sau 20 năm tổ chức, Giải Báo chí Quốc gia đã trở thành thước đo uy tín nghề nghiệp, phản ánh sự trưởng thành của nền báo chí Việt Nam.

Trong bối cảnh mới, báo chí Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng nội dung, ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội.

Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vinh danh 123 tác phẩm xuất sắc, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích. Đây không chỉ là sự ghi nhận thành tựu nghề nghiệp mà còn là sự khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong dòng chảy phát triển của đất nước.
Tiến Dũng
Từ khóa:
giải báo chí báo tài chính hội nghị trung tâm lễ trao giải hội đồng giải báo chí quốc gia xóa bỏ thuế khoán Báo Tài chính - Đầu tư

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