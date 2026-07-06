Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hải Phòng: thực hiện đồng bộ các giải pháp, thu ngân sách vượt tiến độ

Đức Việt

Đức Việt

[email protected]
20:40 | 06/07/2026
(TBTCO) - Luỹ kế 6 tháng năm 2026, tổng thu nội địa do Thuế TP. Hải Phòng thực hiện được 60.155 tỷ đồng, đạt 58,3% dự toán pháp lệnh, 53,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 3% so cùng kỳ. Trong đó, cơ cấu thu ngân sách chuyển dịch dần sang thu bền vững, với tỷ lệ thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố 6 tháng chiếm 72% tổng thu.
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Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 5 tháng đạt 52% dự toán

Chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ, kiến tạo, phát triển”

Chiều 6/7, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2026. Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung và Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Đánh giá kết quả thu nội địa 6 tháng, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, từ thực tiễn quản lý, với mục tiêu khai thác, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN), Thuế TP. Hải Phòng đẩy mạnh triển khai rà soát, yêu cầu người nộp thuế (NNT) thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế, đưa vào quản lý, mở rộng đối tượng NNT, tạo nguồn thu cho NSNN.

Thuế TP. Hải Phòng: thực hiện đồng bộ các giải pháp, thu ngân sách vượt tiến độ
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Việt.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hải Phòng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế theo mô hình quản lý đối tượng kết hợp chức năng; chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ, kiến tạo, phát triển”; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế mới, hướng dẫn NNT qua đa kênh, đa phương tiện, tương tác trên các nền tảng số.

Cũng nhân dịp này, 3 cá nhân thuộc Thuế TP. Hải Phòng có thành tích xuất sắc trong công tác được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 14 cá nhân thuộc Thuế TP. Hải Phòng có nhiều thành tích trong công tác; Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng tặng Bằng khen cho tập thể Thuế TP. Hải Phòng vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường thu hồi nợ đọng; chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ, tạo thuận lợi giúp người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo đà tăng trưởng kinh tế, góp phần tăng thu NSNN…

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Thuế TP. Hải Phòng đã trình bày các tham luận làm rõ những đóng góp nổi bật vào kết quả trong 6 tháng trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, chất lượng công tác kiểm tra đạt gần 1.200 tỷ đồng số tăng thu, truy hoàn, phạt là kết quả đáng ghi nhận từ sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức trong công tác kiểm tra thuế, chống thất thu NSNN, tuân thủ chính sách pháp luật thuế.

Thuế TP. Hải Phòng: thực hiện đồng bộ các giải pháp, thu ngân sách vượt tiến độ
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Việt.

Đồng thời, Thuế thành phố là đơn vị đầu tiên thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, theo đó, kết quả kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, tuyên truyền, hỗ trợ 21 doanh nghiệp tự điều chỉnh, giảm lỗ và tăng thu nhập chịu thuế là 1.565,4 tỷ đồng…

Tăng cường chủ động phân tích dữ liệu để hỗ trợ người nộp thuế từ xa

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung đánh giá cao những kết quả Thuế TP. Hải Phòng đạt được đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2026.

Thuế TP. Hải Phòng: thực hiện đồng bộ các giải pháp, thu ngân sách vượt tiến độ
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân thuộc Thuế TP. Hải Phòng có thành tích xuất sắc trong công tác.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 trong bối cảnh tình hình 6 tháng cuối năm còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch Đỗ Thành Trung yêu cầu, Thuế thành phố bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố, nâng cao chất lượng dự báo, phân tích sâu từng sắc thuế, khoản thu theo địa bàn và nhóm đối tượng cụ thể. Trên cơ sở đó, ngành thuế kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố các kịch bản thu ngân sách theo tháng, quý, bảo đảm khả thi, bền vững, sát thực tế.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, Thuế thành phố cùng với các sở, ban, ngành chủ động tham mưu với thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tăng cường công tác thu NSNN theo từng chuyên đề, lĩnh vực; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định khi chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số để hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế kịp thời, minh bạch. Mục tiêu là tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, thông thoáng, giúp người dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, củng cố niềm tin vào sự đồng hành của cơ quan thuế và thành phố.

Thuế TP. Hải Phòng: thực hiện đồng bộ các giải pháp, thu ngân sách vượt tiến độ

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung tặng Bằng khen của UBND thành phố cho tập thể Thuế TP. Hải Phòng.
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại phải được xác định là động lực chính để cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất lao động, giảm tải áp lực cho người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế. Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ ngành thuế tiên phong thí điểm, áp dụng các giải pháp công nghệ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Thuế TP. Hải Phòng đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Theo Cục trưởng Mai Xuân Thành, bên cạnh những nhiệm vụ chuyên môn đạt được rất tích cực, Thuế TP. Hải Phòng luôn là một trung tâm đổi mới sáng tạo của ngành Thuế. Có thể nói, rất nhiều ứng dụng trong các bài tham luận được trình bày tại đây, cũng như tại các hội nghị của ngành Thuế, đã mang lại những hiệu quả chung, kết quả tích cực cho Cục Thuế, những ứng dụng này của Thuế TP. Hải Phòng đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc và sẽ mang lại hiệu quả chung cho toàn ngành Thuế…

Thuế TP. Hải Phòng: thực hiện đồng bộ các giải pháp, thu ngân sách vượt tiến độ
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 cá nhân thuộc Thuế TP. Hải Phòng có nhiều thành tích trong công tác.

Cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu, để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm, Thuế TP. Hải Phòng tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng đổi mới phương thức tương tác, tăng cường tính chủ động phân tích dữ liệu để hỗ trợ NNT từ xa mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Cùng với đó, Thuế thành phố cần đẩy mạnh công tác hỗ trợ kê khai thông qua chương trình tờ khai điền sẵn và hoàn thuế tự động đối với thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng; chuyển dịch toàn diện sang mô hình quản trị nội bộ dựa trên dữ liệu, ứng dụng hệ thống kiểm soát KPI đến từng vị trí công chức để kịp thời sàng lọc những cá nhân không hành động hoặc tiêu cực. Đồng thời, tiên phong xây dựng các ứng dụng công nghệ và tổ chức ngày hội sáng kiến quy mô lớn để chuyển giao công nghệ chung cho toàn ngành Thuế…

Đức Việt
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