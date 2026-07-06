Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 6 tháng đạt 58% dự toán

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026 của Thuế tỉnh Thái Nguyên cho thấy, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn; tình hình địa chính trị, biến động thương mại, chi phí đầu vào tăng cùng việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Trong đó, trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, Thuế tỉnh Thái Nguyên đã chủ động bám sát chỉ đạo của Cục Thuế và tình hình thực tiễn địa phương để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, khai thác nguồn thu và tăng cường kỷ cương nội bộ, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị thu ngân sách nhà nước đạt 10.449 tỷ đồng, bằng 58% dự toán pháp lệnh, bằng 140% so với cùng kỳ thực hiện.

Thuế tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố và trao các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế. Ảnh: Thuế Thái Nguyên

Bên cạnh công tác thu ngân sách nhà nước, các mặt công tác quản lý thuế khác như tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, quản lý kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, kiểm tra, quản lý thu từ hộ kinh doanh, cá nhân..., được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao năm 2026, Thuế tỉnh Thái Nguyên đề ra các giải pháp cụ thể như: Tăng cường triển khai đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý thuế như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; quản lý chặt chẽ việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng; tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế; nâng cao hiệu quả quản lý thu đối với hộ kinh doanh, cá nhân và các khoản thu khác; đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước.

Toàn đơn vị tiếp tục cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong quản lý thuế; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế tốt hơn.

Thuế tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao, tạo nguồn lực thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đặc biệt, Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa chỉ đạo, bên cạnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số và hoàn thành kế hoạch chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, toàn đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn cơ quan; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy chế làm việc của ngành, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao./.