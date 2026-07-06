Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 6 tháng đạt 58% dự toán

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
08:33 | 06/07/2026
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh Thái Nguyên đã bám sát tình hình thực tiễn địa phương để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế. Nhờ đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách nhà nước đạt 10.449 tỷ đồng, bằng 58% dự toán pháp lệnh, bằng 140% so với cùng kỳ thực hiện.
aa

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026 của Thuế tỉnh Thái Nguyên cho thấy, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn; tình hình địa chính trị, biến động thương mại, chi phí đầu vào tăng cùng việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Trong đó, trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, Thuế tỉnh Thái Nguyên đã chủ động bám sát chỉ đạo của Cục Thuế và tình hình thực tiễn địa phương để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, khai thác nguồn thu và tăng cường kỷ cương nội bộ, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị thu ngân sách nhà nước đạt 10.449 tỷ đồng, bằng 58% dự toán pháp lệnh, bằng 140% so với cùng kỳ thực hiện.

Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 6 tháng đạt 58% dự toán
Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 6 tháng đạt 58% dự toán
Thuế tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố và trao các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế. Ảnh: Thuế Thái Nguyên
Bên cạnh công tác thu ngân sách nhà nước, các mặt công tác quản lý thuế khác như tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, quản lý kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, kiểm tra, quản lý thu từ hộ kinh doanh, cá nhân..., được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao năm 2026, Thuế tỉnh Thái Nguyên đề ra các giải pháp cụ thể như: Tăng cường triển khai đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý thuế như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; quản lý chặt chẽ việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng; tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế; nâng cao hiệu quả quản lý thu đối với hộ kinh doanh, cá nhân và các khoản thu khác; đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước.

Toàn đơn vị tiếp tục cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong quản lý thuế; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế tốt hơn.

Thuế tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao, tạo nguồn lực thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đặc biệt, Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa chỉ đạo, bên cạnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số và hoàn thành kế hoạch chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, toàn đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn cơ quan; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy chế làm việc của ngành, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
Thuế tỉnh Thái Nguyên Tình hình thực hiện quản lý thuế ngân sách nhà nước Đồng bộ giải pháp kinh doanh doanh nghiệp

Bài liên quan

Doanh nghiệp hiến kế, tìm lực đẩy mới cho tăng trưởng GDP nửa cuối năm

Doanh nghiệp hiến kế, tìm lực đẩy mới cho tăng trưởng GDP nửa cuối năm

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 3,1 triệu tỷ đồng

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 3,1 triệu tỷ đồng

Thủ tướng yêu cầu nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước

Thủ tướng yêu cầu nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước

Dành cho bạn

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá heo hơi dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 6/7: Giá heo hơi dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 6/7: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 6/7: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 6/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Vì sao nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán giữ sức hút trong thời đại số?

Vì sao nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán giữ sức hút trong thời đại số?

Đọc thêm

Hải quan Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác kiểm tra sau thông quan

Hải quan Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác kiểm tra sau thông quan

(TBTCO) - Hải quan Việt Nam và Hải quan Campuchia đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về kiểm tra sau thông quan, chương trình doanh nghiệp ưu tiên và quản lý hải quan hiện đại, góp phần nâng cao năng lực quản lý, tạo thuận lợi thương mại, qua đó tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa cơ quan hải quan hai nước.
Minh bạch, thống nhất về khai báo hải quan

Minh bạch, thống nhất về khai báo hải quan

(TBTCO) - Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến nhằm hoàn thiện khung pháp lý theo hướng minh bạch, thống nhất về khai báo hải quan, hạn chế tình trạng một mặt hàng khai báo khác biệt về mã số, thuế suất, qua đó giảm tranh chấp, tạo thuận lợi thương mại.
Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt gần 265.000 tỷ đồng

Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt gần 265.000 tỷ đồng

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2026, Cục Hải quan đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi thương mại và chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy. Đặc biệt, toàn ngành thu ngân sách đạt gần 265 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Hải quan Việt Nam và ABF tăng cường hợp tác kiểm soát ma túy, thuốc lá và tiền chất

Hải quan Việt Nam và ABF tăng cường hợp tác kiểm soát ma túy, thuốc lá và tiền chất

(TBTCO) - Cục Hải quan và Cơ quan Bảo vệ biên giới Australia (ABF) thống nhất tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động hợp tác song phương, trọng tâm là tăng cường kiểm soát ma túy, thuốc lá, tiền chất và nâng cao năng lực cán bộ, góp phần bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại hợp pháp.
Hải quan khu vực VIII tạo thuận lợi thương mại, thu ngân sách gần 9.820 tỷ đồng

Hải quan khu vực VIII tạo thuận lợi thương mại, thu ngân sách gần 9.820 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực VIII triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách, chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 23,18 tỷ USD, thu ngân sách gần 9.820 tỷ đồng.
Cục Thuế tổ chức trao tặng khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cục Thuế tổ chức trao tặng khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc

(TBTCO) - Chiều 3/7, Cục Thuế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị kết hợp trao tặng khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025.
Ngành Thuế hoạt động ổn định theo mô hình 3 cấp, thu ngân sách tăng 16,6%

Ngành Thuế hoạt động ổn định theo mô hình 3 cấp, thu ngân sách tăng 16,6%

(TBTCO) - Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt trên 1.382.330 tỷ đồng, bằng 61,6% dự toán pháp lệnh, tăng 16,6% so với cùng kỳ thực hiện. Tổ chức bộ máy ngành Thuế tiếp tục được duy trì, hoạt động ổn định theo mô hình 3 cấp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 1/7

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 1/7

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông báo số 529/TB-BTC về ý kiến của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn về việc khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Ngày 6/7: Giá bạc duy trì xu hướng tích cực

Ngày 6/7: Giá bạc duy trì xu hướng tích cực

Quản trị toàn vòng đời trở thành yêu cầu mới của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Quản trị toàn vòng đời trở thành yêu cầu mới của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,38%

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,38%

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (4/7): DXY mất đà, USD ngân hàng bán ra vẫn kịch trần

Tỷ giá USD hôm nay (4/7): DXY mất đà, USD ngân hàng bán ra vẫn kịch trần

Gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công