Ngành Thuế hoạt động ổn định theo mô hình 3 cấp, thu ngân sách tăng 16,6%

20/34 địa phương có số thu đạt khá trong 6 tháng đầu năm

Chiều 3/7, Cục Thuế tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dự và chỉ đạo hội nghị.

Một video clip về kết quả nhiệm vụ công tác thuế do AI thực hiện được trình chiếu cho thấy, công tác điều hành thu được thực hiện theo hướng bám sát địa bàn, bám sát nguồn thu, bám sát người nộp thuế; phân tích số thu theo từng sắc thuế, khoản thu, ngành nghề, lĩnh vực, khu vực kinh tế, quy mô doanh nghiệp, nhóm người nộp thuế và yếu tố chính sách. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng dự báo, tăng khả năng nhận diện sớm biến động nguồn thu, kịp thời phát hiện các khoản thu còn tiềm năng, các địa bàn có tốc độ thu thấp, các lĩnh vực có dấu hiệu giảm thu hoặc có nguy cơ thất thu để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu điều hành. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Một điểm nổi bật trong chỉ đạo điều hành thu 6 tháng đầu năm 2026 là Cục Thuế đã gắn nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước với yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị không chỉ tập trung vào biện pháp thu trước mắt, mà phải kết hợp hài hòa giữa hỗ trợ, đồng hành với người nộp thuế và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu.

Các khó khăn, vướng mắc về chính sách, thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thuế, nghĩa vụ tài chính về đất, hóa đơn, kê khai, nộp thuế được yêu cầu rà soát, tổng hợp, phân loại theo thẩm quyền để xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo nền tảng bền vững cho tăng trưởng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Với quyết tâm cao, toàn ngành đã tập trung rà soát nguồn thu, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước, qua đó tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 do cơ quan thuế quản lý ước đạt trên 1.382.330 tỷ đồng, bằng 61,6% dự toán pháp lệnh, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô ước đạt trên 30.970 tỷ đồng, bằng 72% dự toán, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt trên 1.351.350 tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán, tăng 16,4% so với cùng kỳ; trong đó thu thuế, phí nội địa ước đạt 993.820 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán, tăng 26,3% so với cùng kỳ, loại trừ gia hạn ước tăng 14,7% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Cục Thuế, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh tiếp tục là động lực chính, đóng góp gần 55% tổng thu, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Kết quả 6 tháng, có 10/20 khoản thu, sắc thuế và 20/34 địa phương đạt khá so dự toán; có 11/20 khoản thu, sắc thuế và 32/34 địa phương tăng trưởng so cùng kỳ. Đây là nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước cả năm 2026.

Báo cáo tham luận của các ban, đơn vị chức năng thuộc Cục Thuế, các Thuế tỉnh, thành phố cũng cho thấy, toàn ngành Thuế cơ bản hoàn thành các mặt công tác thuế.

Điểm nổi bật của ngành Thuế là tổ chức bộ máy tiếp tục được duy trì ổn định theo mô hình 3 cấp, gồm: Cục Thuế (có 12 ban, đơn vị tại cơ quan Cục Thuế), 34 Thuế tỉnh, thành phố và 350 Thuế cơ sở. Tổng số biên chế được giao năm 2026 là 36.449 biên chế (tạm giao); tổng số công chức tính đến ngày 1/6/2026 là 27.989 người.

Thực hiện Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ về tinh giản biên chế, Cục Thuế đã trình và được Bộ Tài chính phê duyệt danh sách, kinh phí tinh giản biên chế đối với 14 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Về vị trí việc làm, thực hiện Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ, Cục Thuế đã trình Bộ Tài chính phê duyệt danh mục vị trí việc làm, tỷ lệ công chức bố trí theo từng vị trí việc làm và bản mô tả công việc “khung” của Cục Thuế.

Đồng thời, Cục Thuế đã tổ chức khảo sát tổ chức bộ máy ngành Thuế sau 1 năm hoạt động theo mô hình mới và tổ chức hội thảo về tổ chức bộ máy ngành Thuế để làm cơ sở tham mưu điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong thời gian tới.

Quản lý chặt các nguồn thu lớn, nguồn thu có tiềm năng

Trước diễn biến thu đang có dấu hiệu giảm tốc, để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế, 6 tháng cuối năm, ngành Thuế tập trung quản lý chặt các nguồn thu lớn, nguồn thu có tiềm năng tăng thu và các lĩnh vực rủi ro cao như khu vực sản xuất, kinh doanh, đất đai, bất động sản, chuyển nhượng vốn, giao dịch liên kết, thương mại điện tử, kinh tế số, hộ kinh doanh, nhà cung cấp nước ngoài.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Đồng thời, tăng cường phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, các sở, ngành trong tháo gỡ vướng mắc về đất đai, bất động sản, đầu tư, giải ngân vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Cơ quan thuế các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp quản lý thu; chia sẻ dữ liệu về đăng ký kinh doanh, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, ngân hàng, thương mại điện tử, vận chuyển, thanh toán để phục vụ quản lý thuế.

Cùng với đó, tăng cường phân tích, dự báo thu theo thời gian thực; hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu năm 2026, dự toán thu năm 2027 và các kịch bản điều hành thu trong những tháng cuối năm, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh vào ngân sách nhà nước.

Tiếp tục triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng chính sách các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được cấp có thẩm quyền ban hành; theo dõi sát tác động giảm thu, gia hạn thu đến tiến độ thu ngân sách nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu, nhiên liệu bay.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ phải gắn với quản lý chặt nghĩa vụ thuế đến hạn, kiểm soát các khoản gia hạn đến hạn nộp, bảo đảm vừa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, vừa chủ động bù đắp nguồn thu, không để phát sinh nợ mới.

Ngành Thuế đã khẩn trương hoàn thành công tác lập dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 theo đúng tiến độ; tổ chức rà soát hồ sơ dự toán với các đơn vị, địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu và kế hoạch tập huấn cho UBND xã, phường về công tác xây dựng dự toán, quản lý nguồn thu tại cơ sở.

Đẩy nhanh phương án truyền nhận dữ liệu thu ngân sách nhà nước theo thời gian thực phục vụ chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng phân tích thu theo địa bàn, ngành nghề, khoản thu, sắc thuế, nhóm người nộp thuế, chính sách tác động, qua đó kịp thời tham mưu Bộ Tài chính, cấp ủy, chính quyền địa phương các kịch bản điều hành thu phù hợp.

Đối với các nguồn thu trọng điểm và lĩnh vực đặc thù, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý doanh nghiệp lớn; xây dựng, nâng cấp bản đồ số cửa hàng xăng dầu, bản đồ số mỏ khoáng sản, tích hợp dữ liệu đăng ký kinh doanh, giấy phép, hóa đơn, sản lượng, số nộp ngân sách nhà nước, số nợ và mức độ rủi ro.

Trên cơ sở đó, cơ quan thuế các cấp khai thác dữ liệu để phân tích biến động doanh thu, sản lượng, kê khai, nộp thuế, nhận diện bất thường, phục vụ điều hành thu, kiểm tra theo rủi ro và chống thất thu đối với xăng dầu, khoáng sản, tài nguyên và các lĩnh vực có dư địa thu lớn./.