Đã có thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang phục của công chức thuế

Theo Thông tư số 88/2026/TT-BTC, năm đầu thực hiện trang bị, cấp phát phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu công chức thuế (gọi tắt là năm đầu), công chức thuế được trang bị đầy đủ theo tiêu chuẩn, định mức quy định. Việc trang bị theo tiêu chuẩn các năm tiếp theo thực hiện theo nhu cầu sử dụng trang phục của từng đối tượng nhưng không vượt tiêu chuẩn quy định.

Thuế tỉnh, thành phố, Văn phòng Cục Thuế chịu trách nhiệm xây dựng nhu cầu, kế hoạch trang bị phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu công chức thuế trước ngày 31/3 hằng năm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, báo cáo Cục trưởng Cục Thuế quyết định.

Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang phục của công chức thuế. Ảnh: Bùi Dương

Tùy theo điều kiện thời tiết và môi trường làm việc, các đơn vị thuộc Cục Thuế tổng hợp nhu cầu của toàn bộ công chức thuế thuộc phạm vi quản lý để đăng ký, chuyển đổi tiêu chuẩn áo khoác ngoài thu đông, áo sơ mi dài tay, áo xuân hè, quần xuân hè nữ, juyp xuân hè nữ.

Việc đăng ký chuyển đổi tiêu chuẩn được thực hiện khi trang bị từ năm thứ 2 trở đi, khi đến niên độ trang bị của cá nhân và đảm bảo theo nguyên tắc sau: Được chuyển đổi 1 áo khoác ngoài thu đông sang 2 áo xuân hè hoặc 2 áo sơ mi dài tay hoặc 1 áo xuân hè và 1 áo sơ mi dài tay; được chuyển đổi 1 áo sơ mi dài tay sang 1 áo xuân hè và ngược lại; được chuyển đổi 1 quần xuân hè nữ sang 1 juyp xuân hè nữ và ngược lại.

Trường hợp phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu đã được trang bị, cấp phát bị mất, hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, Cục trưởng Cục Thuế quyết định việc cấp bù số lượng mất, hỏng thực tế trên cơ sở đề xuất của Thủ trưởng đơn vị.

Về tiêu chuẩn, định mức trang bị, chế độ cấp phát, Thông tư quy định, về phù hiệu, năm đầu công chức thuế được cấp 2 chiếc (gắn vào mũ lễ phục và mũ thường phục) và chỉ cấp lại khi mất, hỏng.

Về cấp hiệu, công chức thuế được cấp 1 bộ/3 năm (không bao gồm trường hợp thay đổi chức danh, chức vụ; mất, hỏng).

Đối với trang phục, trong đó, về lễ phục, năm đầu công chức thuế được cấp 1 bộ; các năm tiếp theo chỉ cấp lại khi mất, hỏng nhưng tối thiểu 5 năm sau lần cấp gần nhất. Trong đó, 1 bộ lễ phục gồm: nam: 1 quần, 1 áo lễ phục mùa đông, 1 áo lễ phục mùa hè; nữ: 1 quần, 1 juyp, 1 áo lễ phục mùa đông, 1 áo lễ phục mùa hè.

Về áo quần xuân hè, công chức thuế được cấp 1 bộ/năm (năm đầu được cấp 2 bộ). Trong đó, 1 bộ áo quần xuân hè gồm: nam: 2 áo cộc tay, 1 quần; nữ: 2 áo cộc tay, 1 quần, 1 juyp.

Về áo quần thu đông, công chức thuế được cấp 1 bộ/2 năm (năm đầu được cấp 2 bộ). Trong đó, 1 bộ áo quần thu đông gồm: nam: 1 áo khoác ngoài, 1 quần; nữ: 1 áo khoác ngoài, 1 quần hoặc 1 juyp.

Áo sơ mi mặc bên trong áo lễ phục mùa đông, áo sơ mi thu đông (áo sơ mi dài tay) dùng cho nam và nữ: 1 chiếc/1 năm (năm đầu được cấp 2 chiếc).

Về áo chống rét, công chức thuế được cấp 1 chiếc/3 năm.

Theo Thông tư số 88/2026/TT-BTC, dự toán kinh phí may sắm phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu của công chức thuế được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và biên chế được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày từ ngày 1/7/2026.

Về mũ kê pi, mũ mềm, năm đầu công chức thuế được cấp 1 chiếc mũ lễ phục, 1 chiếc mũ thường phục; các năm tiếp theo chỉ cấp lại khi mất, hỏng nhưng tối thiểu 5 năm sau lần cấp gần nhất.

Về giày, công chức thuế được cấp 1 đôi/năm. Dây thắt lưng được cấp 1 chiếc/2 năm. Cà vạt được cấp 1 chiếc/3 năm. Tất chân được cấp 2 đôi/năm. Cành tùng năm đầu được cấp 1 bộ và chỉ cấp lại khi mất, hỏng. Biển hiệu được cấp 1 chiếc/3 năm (không bao gồm trường hợp thay đổi chức danh, chức vụ; mất, hỏng).

Theo quy định tại Thông tư, việc quản lý, sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu của công chức thuế phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức.

Công chức thuế có trách nhiệm sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu đúng mục đích, đúng quy định; quản lý, giữ gìn, bảo quản phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu được trang bị, cấp phát. Trường hợp, để mất hoặc hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật thì công chức thuế phải báo cáo, đồng thời có văn bản gửi Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp công chức thuế để được xem xét, đề xuất giải quyết với cấp có thẩm quyền.

Khi thôi việc, chuyển công tác ra ngoài cơ quan thuế hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, công chức thuế phải nộp lại toàn bộ phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu đã được cấp cho đơn vị quản lý trực tiếp công chức thuế; không thực hiện thu hồi đối với trang phục đã trang bị, cấp phát; việc thu hồi do Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp công chức thuế thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời và có xác nhận theo quy định.

Thông tư quy định nghiêm cấm công chức thuế cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu đã được cấp vào mục đích khác việc thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao.

Việc trang bị, cấp phát, quản lý, thu hồi, thay thế phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu phải bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí./.