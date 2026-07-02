Kho bạc Nhà nước khu vực I hoàn thành sớm Báo cáo tài chính nhà nước năm 2025

Đại diện Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực I cho biết, ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2025; đồng thời ban hành văn bản gửi Sở Tài chính và UBND các xã, phường để phối hợp rà soát, cung cấp danh sách các đơn vị kế toán cấp trên cao nhất và các đơn vị kế toán cơ sở độc lập có trách nhiệm cung cấp thông tin tài chính phục vụ công tác tổng hợp Báo cáo tài chính nhà nước của thành phố.

Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức Kho bạc nhà nước khu vực I. Ảnh Đức Thanh

KBNN khu vực I đã hướng dẫn gần 3.300 đơn vị tiếp nhận, lập và gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính theo Nghị định số 140/2026/NĐ-CP trên Hệ thống Tổng kế toán nhà nước.

Cũng theo đại diện KBNN khu vực I, công tác lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2025 được triển khai trong điều kiện có nhiều thay đổi lớn. Đây là năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cơ quan, đơn vị tại địa phương chấm dứt hoạt động hoặc được sắp xếp lại tổ chức; đội ngũ kế toán, đặc biệt ở cấp xã, chưa ổn định. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị lần đầu thực hiện công tác kế toán, lập và trình bày báo cáo theo các quy định mới của Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, năm 2025 cũng là năm đầu tiên thực hiện quy trình lập Báo cáo tài chính nhà nước theo quy trình rút ngắn, trong đó thời gian tổng hợp, lập và trình báo cáo giảm hơn 5 tháng so với trước đây. Cùng với yêu cầu nâng cấp Hệ thống Tổng kế toán nhà nước để đáp ứng quy định mới, những thay đổi này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ gửi báo cáo của các đơn vị.

Để bảo đảm tiến độ chung, KBNN khu vực I đã chủ động theo dõi sát tình hình, hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập báo cáo. Bên cạnh đó, đơn vị đã kịp thời đề xuất UBND TP. Hà Nội và KBNN các giải pháp xử lý phù hợp.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, KBNN khu vực I đã hoàn thành công tác tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước TP. Hà Nội năm 2025 và trình UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp chuyên đề tháng 6/2026 sớm hơn kế hoạch đề ra./.