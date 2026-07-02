Ngân hàng - Bảo hiểm

Ngân hàng chặn đứng hành vi can thiệp mobile banking, hệ thống SIMO ngăn hơn 5.200 tỷ đồng nghi lừa đảo

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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15:51 | 02/07/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận (SIMO) đã phát cảnh báo tới khoảng 4,6 triệu lượt khách hàng, giúp tạm dừng hoặc hủy giao dịch nghi ngờ lừa đảo với tổng giá trị hơn 5.200 tỷ đồng. Các tổ chức tín dụng tiếp tục siết chặt biện pháp bảo mật thanh toán trực tuyến, phòng chống gian lận và ngăn chặn can thiệp trái phép vào ứng dụng ngân hàng.
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Tại họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026 được Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 2/7, thông tin về công tác bảo đảm an toàn bảo mật, ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cho biết, tính đến hết ngày 29/6/2026, dịch vụ truy vấn trạng thái tài khoản thanh toán, ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật trên hệ thống SIMO đã triển khai tới khách hàng của 12 tổ chức tín dụng và 3 trung gian thanh toán.

Từ đó, hỗ trợ cảnh báo đến khoảng 4,6 triệu lượt khách hàng, trong đó, hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng giá trị giao dịch tương ứng hơn 5.200 tỷ đồng.

Ngân hàng chặn đứng hành vi can thiệp mobile banking, hệ thống SIMO ngăn hơn 5.200 tỷ đồng nghi lừa đảo
Ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cũng cấp thông tin về công tác bảo đảm an toàn bảo mật ngành ngân hàng. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước.

Trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng các lỗ hổng bảo mật của thiết bị người dùng và công nghệ sinh trắc học, thực hiện các cuộc tấn công nhằm vượt qua cơ chế xác thực sinh trắc học của các ngân hàng để chiếm đoạt, mua bán tài khoản phục vụ hoạt động phạm tội, cuối năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2024/TT-NHNN.

Thông tư này quy định về an toàn, bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức trong ngành triển khai các biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến.

Theo đó, tổ chức tín dụng phải bảo đảm giải pháp khớp đúng thông tin sinh trắc học phải có khả năng phát hiện tấn công giả mạo thông tin sinh trắc học của vật thể sống (presentation attack detection - PAD) đáp ứng tiêu chuẩn ISO 30107 cấp độ 2 (level 2) để phòng, chống gian lận, giả mạo khách hàng qua hình ảnh, video, mặt nạ 3D có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Tổ chức tín dụng phải định kỳ kiểm thử hệ thống bằng mô phỏng tấn công công nghệ giả mạo sâu (deepfake) để đánh giá khả năng phòng thủ.

“Tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống, phát hiện các hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng mobile banking (dịch vụ ngân hàng trực tuyến qua ứng dụng của ngân hàng trên điện thoại) đã cài đặt trong thiết bị di động của khách hàng. Ứng dụng mobile banking phải tự động thoát hoặc dừng hoạt động và thông báo cho khách hàng lý do nếu phát hiện một trong các dấu hiệu” - ông Tiến nêu rõ.

Các dấu hiệu bất thường bao gồm: thiết bị đã bị phá khóa hệ điều hành, hoặc bị mở khóa cơ chế bảo vệ khởi động; thiết bị có trình gỡ lỗi đang được gắn hoặc đang hoạt động; ứng dụng chạy trong môi trường giả lập, máy ảo hoặc thiết bị giả lập; hoặc thiết bị đang ở chế độ cầu nối gỡ lỗi Android.

Ngoài ra, ứng dụng cũng phải phát hiện trường hợp bị chèn mã từ bên ngoài khi đang hoạt động nhằm theo dõi các hàm đang chạy, ghi lại nhật ký dữ liệu truyền qua hàm, giao diện lập trình ứng dụng (API), hay bị can thiệp, chỉnh sửa và đóng gói lại ứng dụng. Các quy định này đã có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nghiên cứu ban hành, cập nhật các văn bản pháp luật và chỉ đạo các tổ chức tín dụng. triển khai các giải pháp tăng cường an toàn bảo mật, đáp ứng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế để bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin và phòng chống gian lận, lừa đảo trực tuyến.

Đồng thời, triển khai Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong công tác chống lừa đảo trực tuyến theo Kế hoạch số 513/KHPH-BCA-NHNNVN ngày 23/6/2026./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
ngân hàng thanh toán thanh toán trực tuyến Hệ thống SIMO tài khoản thanh toán tổ chức tín dụng sinh trắc học mobile banking

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