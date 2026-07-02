Tài chính

Đà Nẵng tăng trưởng GRDP 9,52% trong 6 tháng, đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ

Sơn Thuận

Sơn Thuận

13:47 | 02/07/2026
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của TP. Đà Nẵng ước tăng 9,52% so với cùng kỳ, dẫn đầu trong nhóm các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung Bộ.
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Sáng 2/7, Thống kê TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

6 tháng, Đà Nẵng có tốc độ tăng GRDP đạt 9,52%, đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ
Ông Trần Văn Vũ - Trưởng Thống kê TP. Đà Nẵng thông tin tại họp báo. Ảnh: Sơn Thuận

Thông tin tại buổi họp báo, ông Trần Văn Vũ - Trưởng Thống kế TP. Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP. Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tốc độ tăng GRDP ước đạt 9,52% so với cùng kỳ, thuộc nhóm có mức tăng cao.

Với kết quả trên, TP. Đà Nẵng xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, TP. Đà Nẵng đứng đầu trong các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung Bộ về tốc độ tăng trưởng GRDP.

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế Đà Nẵng. Giá trị tăng thêm (VA) của khu vực này ước tăng 9,31%, đóng góp 4,95 điểm phần trăm, chiếm hơn một nửa mức tăng trưởng GRDP chung của thành phố.

Trong khu vực dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 144.924 tỷ đồng, trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 82.737 tỷ đồng; lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với doanh thu ước đạt 32.400 tỷ đồng.

Riêng về khách du lịch, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 9,8 triệu lượt, trong đó động lực tăng trưởng nổi bật đến từ khách quốc tế với gần 5,2 triệu lượt.

6 tháng, Đà Nẵng có tốc độ tăng GRDP đạt 9,52%, đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ
Ngành xây dựng đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế TP. Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Sơn Thuận.

Khu vực công nghiệp và xây dựng có mức tăng cao nhất trong 3 khu vực kinh tế, đạt 11,72%, đóng góp 3,2 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác đều ghi nhận tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt 171.267 tỷ đồng (tăng thêm 21.029 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 50.983 tỷ đồng (tăng 31,5%). Trong cơ cấu nguồn vốn, khu vực ngoài nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với giá trị thực hiện đạt 34.157 tỷ đồng, chiếm khoảng 67% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và tăng mạnh 42,2% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa hai chiều ước đạt 4.782 triệu USD (tăng 11,5%). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 2.391 triệu USD (tăng 10,3%); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2.391 triệu USD (tăng 12,8%).

Về số lượng doanh nghiệp, tính đến ngày 20/6/2026, TP. Đà Nẵng có 3.899 doanh nghiệp và chi nhánh trực thuộc thành lập mới (tăng 31,1%), với tổng vốn đăng ký đạt 19.141 tỷ đồng (tăng 60,1%).

Về thu hút đầu tư, tính đến ngày 20/6, đối với vốn trong nước, TP. Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 47 dự án trong nước, tăng 5 dự án so với cùng kỳ năm trước; có 15 dự án thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư, giảm 10 dự án so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 74.794 tỷ đồng, tăng 73,3%.

Đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), TP. Đà Nẵng đã cấp mới 66 dự án FDI, tăng 13 dự án so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 283,5 triệu USD, tăng mạnh 113,5%.

“Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP tăng cao, quy mô nền kinh tế được mở rộng; các khu vực dịch vụ, công nghiệp - xây dựng đều tăng trưởng khá, hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu, thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần củng cố vị thế là cực tăng trưởng của khu vực miền Trung” - Trưởng Thống kê TP. Đà Nẵng nhấn mạnh./.

Sơn Thuận
Từ khóa:
Thống kê Đà Nẵng đà nẵng

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