Đầu tư

Đà Nẵng thu hút đầu tư gắn với Khu thương mại tự do

Hà Minh

Hà Minh

13:57 | 30/06/2026
(TBTCO) - Là địa phương được phát triển mô hình khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, từ chủ trương, chính sách của Trung ương: “thể chế đi trước, dòng vốn theo sau”, Đà Nẵng đang nỗ lực, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đầu tư mặt bằng, triển khai các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương, lan tỏa khu vực.
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Hiệu quả bước đầu và chiến lược mở rộng thêm 500 ha

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài diễn ra sáng 30/6, đại diện lãnh đạo TP. Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng trình bày tham luận về giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Giải pháp thu hút đầu tư gắn với Khu Thương mại tự do Đà Nẵng
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Đức Thanh

Theo ông Hồ Kỳ Minh, được quy hoạch gắn với cảng Liên Chiểu, Khu công nghệ cao và Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do rộng 1.881 ha sẽ được định hướng phát triển và thu hút đầu tư với các nhóm chức năng chính gồm: khu sản xuất và logistics; khu thương mại - dịch vụ; khu công nghiệp công nghệ số, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Giai đoạn đầu, Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận đối với các nhà đầu tư hạ tầng tại các vị trí số 2, 3, 4 và 5.

Trong thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian phát triển Khu thương mại tự do nhằm tăng cường kết nối với hệ thống sinh thái Chu Lai - Kỳ Hà và mạng lưới giao thông chiến lược. Trong giai đoạn 2026 - 2030, ưu tiên bổ sung 2 vị trí rộng gần 500 ha: khu vực cảng container Liên Chiểu với quy mô khoảng 172 ha và khu vực tiếp giáp sân bay Chu Lai quy mô khoảng 223 ha, phục vụ logistics, kho ngoại quan.

Về thu hút đầu tư, ông Hồ Kỳ Minh cho rằng, Đà Nẵng định hướng chuyển mạnh từ thu hút theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược vào các ngành có giá trị gia tăng cao bằng việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù do Trung ương ban hành.

Giai đoạn 2021 - 2025, TP. Đà Nẵng thu hút hơn 2 tỷ USD vốn FDI; lũy kế đến nay có 1.133 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ USD. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút gần 358 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; các dự án tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, thương mại và dịch vụ.

“Lựa chọn dòng vốn FDI chất lượng cao, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và giá trị gia tăng làm trọng tâm; gắn phát triển Khu thương mại tự do với Trung tâm tài chính quốc tế; xây dựng danh mục dự án trọng điểm cần thu hút; ưu tiên thu hút các dự án thuộc các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ môi trường, năng lượng sạch, logistics thông minh, dịch vụ tài chính quốc tế và kinh tế số” - ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Về thị trường xúc tiến đầu tư, lãnh đạo TP. Đà Nẵng cho hay, các thị trường trọng điểm là Mỹ, Nhật Bản, EU… Đà Nẵng ưu tiên các hình thức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư quan tâm là tập đoàn xuyên quốc gia, nhất là các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 hoặc các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Đà Nẵng cũng tập trung xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ để giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư thông qua phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hải quan thông minh, chính quyền số và các dịch vụ công chất lượng cao; đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa Khu thương mại tự do với Khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, cảng biển, sân bay quốc tế và Trung tâm tài chính quốc tế

Giải pháp thu hút đầu tư gắn với Khu Thương mại tự do Đà Nẵng
Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng trình bày tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Sự kết hợp tạo nên lợi thế đặc biệt

Đại diện lãnh đạo TP. Đà Nẵng nhìn nhận, sự kết hợp giữa Khu thương mại tự do với Trung tâm tài chính quốc tế là lợi thế đặc biệt của Đà Nẵng trong giai đoạn tới. Từ định hướng của các nghị quyết của Trung ương, Đà Nẵng đã chỉ đạo Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) lựa chọn, triển khai một số sản phẩm dịch vụ tài chính giúp khơi thông và đa dạng hóa kênh dẫn vốn vào nền kinh tế gắn với nhu cầu của thành phố,

Ba nhóm sản phẩm trọng tâm, ưu tiên phát triển tại VIFC-DN, bao gồm: phát triển hạ tầng kết nối thị trường vốn quốc tế theo mô hình Bond Connect của Hồng Kông (Trung Quốc); nhóm sản phẩm mã hóa tài sản thực, sử dụng công nghệ chuỗi khối để xác thực đối với các tài sản bất động sản, dự án hạ tầng, năng lượng, hàng hóa… và thu hút nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng phi ngân hàng nước ngoài nhằm cung cấp nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển của thành phố và các địa phương khác, phục vụ khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, VIFC-DN đã và đang trao đổi, làm việc cùng các công ty chứng khoán quốc tế, các định chế tài chính đáp ứng nhu cầu của Đà Nẵng trong việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động vốn phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố như: tuyến đường đô thị tốc độ cao phía Đông thành phố quy mô 27.000 tỷ đồng kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến Sân bay Chu Lai; đường sắt đô thị, ưu tiên trước mắt là đoạn Đà Nẵng - Hội An quy mô 95.000 tỷ đồng…

Một giải pháp nữa, theo ông Hồ Kỳ Minh, là từ Khu thương mại tự do, Khu công nghệ cao và đặc biệt là Trung tâm tài chính quốc tế, Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác, liên kết các địa phương trong vùng hình thành chuỗi giá trị và “phân vai” liên kết tạo ra quy mô thị trường đầu tư lớn hơn, tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trên, TP. Đà Nẵng kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm hoàn thiện khung pháp lý cho Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế; nghiên cứu cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách vượt trội hơn nữa về đổi mới sáng tạo, tài chính số, công nghệ mới, quản trị hiện đại; tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư, đất đai, hải quan và lao động chất lượng cao; đồng thời xây dựng cơ chế điều phối phát triển vùng nhằm phát huy hiệu quả liên kết giữa các địa phương./.

Hà Minh
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Khu thương mại tự do đầu tiên nghị quyết số 10-nq/tw Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

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