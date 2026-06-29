Hà Nội ưu tiên dự án công nghệ cao, hạ tầng chiến lược và phát triển xanh

PV: Thưa ông, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 được tổ chức vào ngày 29/6 trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Ông có thể chia sẻ thông tin về những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của Thủ đô trong giai đoạn tới?

Ông Lê Trung Hiếu

Ông Lê Trung Hiếu: Bối cảnh phát triển hiện nay không cho phép Hà Nội thu hút đầu tư theo hướng đại trà, tập trung vào “chiều rộng” hay chấp nhận các dự án tiêu tốn năng lượng, thâm dụng đất đai và lao động giá rẻ. Thành phố xác định chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, hiệu quả và tính bền vững làm thước đo.

Trong thời gian tới, Hà Nội ưu tiên thu hút nguồn lực xã hội hóa và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào 3 lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Thành phố tập trung kêu gọi đầu tư đồng bộ hệ thống đường sắt đô thị, các tuyến hầm xuyên tâm, đồng thời phát triển các khu đô thị nén, trung tâm thương mại - dịch vụ quanh các nhà ga nhằm khai thác hiệu quả giá trị đất đai.

Thứ hai là chuyển đổi xanh và hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu. Hà Nội ưu tiên các dự án kiểm soát nguồn thải, xử lý nước thải tập trung, ứng dụng công nghệ lọc sinh học, xây dựng hệ thống hồ điều hòa và các bề mặt thấm nước trong khu đô thị mới nhằm nâng cao khả năng chống ngập và giảm hiệu ứng đảo nhiệt. Các dự án đầu tư mới phải đáp ứng các tiêu chuẩn phát thải thấp, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero).

Thứ ba là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Thành phố tập trung thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu (Data Center) và các trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, qua đó hiện thực hóa mục tiêu nâng cao tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Thủ đô.

PV: Tỷ lệ hiện thực hóa các cam kết đầu tư sau các hội nghị xúc tiến đầu tư của Hà Nội thời gian qua ra sao và Thành phố đã hỗ trợ nhà đầu tư như thế nào để các dự án sớm đi vào triển khai, thưa ông?

Ông Lê Trung Hiếu: Quan điểm của lãnh đạo TP. Hà Nội là không chạy theo số lượng các biên bản ghi nhớ (MOU) mang tính hình thức, mà chú trọng hiệu quả thực chất của các dự án sau khi ký kết.

Về kết quả hiện thực hóa, qua theo dõi, tỷ lệ giải ngân vốn và triển khai dự án sau các kỳ hội nghị xúc tiến đầu tư đã có những chuyển biến tích cực. Dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển rõ nét từ bất động sản thuần túy sang các lĩnh vực công nghệ, công nghiệp chế biến, chế tạo và hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, vốn điều chỉnh tăng thêm từ các dự án FDI đang hoạt động liên tục duy trì ở mức cao, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh của Hà Nội.

Đối với Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm nay, 48 biên bản ghi nhớ dự kiến ký kết đều đã được thẩm định sơ bộ và có tính khả thi cao, sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai ngay sau khi ký kết.

Để đồng hành cùng doanh nghiệp, Hà Nội duy trì hoạt động của Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng. Thành phố tổ chức đối thoại định kỳ với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời, Hà Nội tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô để áp dụng chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất đối với 17 lĩnh vực trọng điểm. Thành phố cũng sẵn sàng bố trí nguồn vốn đối ứng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối đến hàng rào các dự án đầu tư.

Lãnh đạo TP. Hà Nội chứng kiến Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Tài chính TP. Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư Lương Hòa Tiến. Ảnh: Phạm Linh

PV: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt, theo ông, đâu là những lợi thế nổi bật giúp Hà Nội tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước?

Ông Lê Trung Hiếu: Cạnh tranh trong thu hút đầu tư hiện nay rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, Hà Nội có những lợi thế riêng mang tính động lực mà không phải địa phương nào cũng có được.

Trước hết là lợi thế về thể chế và cơ chế đặc thù. Với Luật Thủ đô mới, Hà Nội có không gian pháp lý rộng mở và linh hoạt hơn trong quản lý, điều hành phát triển. Thành phố được chủ động hơn trong phân cấp phê duyệt dự án, xây dựng cơ chế tài chính, thu hút nhân tài và áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp.

Thứ hai là tầm nhìn quy hoạch dài hạn và không gian phát triển mới. Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã định hình mô hình phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm, mở ra nhiều cơ hội đầu tư tại các đô thị vệ tinh, các cực tăng trưởng mới, trục Nhật Tân - Nội Bài và khu vực hai bên sông Hồng.

Thứ ba là chất lượng nguồn nhân lực và quy mô thị trường. Hà Nội tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu cả nước, cung cấp nguồn lao động chất lượng cao, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới. Cùng với đó, quy mô dân số lớn và mức thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao của cả nước, giúp Hà Nội trở thành thị trường tiêu thụ hấp dẫn, có sức lan tỏa tới toàn vùng Đồng bằng sông Hồng.

PV: Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 được kỳ vọng thu hút nguồn vốn lớn cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Thành phố đặt mục tiêu như thế nào về quy mô vốn, số lượng dự án và tác động đối với tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Lê Trung Hiếu: Mục tiêu cốt lõi của Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 không chỉ là gia tăng số lượng dự án hay quy mô vốn đăng ký, mà quan trọng hơn là tạo động lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên, đất đai sang dựa vào công nghệ và năng suất.

Hà Nội kỳ vọng thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư vào hơn 100 dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030 đã được phê duyệt. Thành phố ưu tiên các dự án quy mô lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, có cam kết chuyển giao công nghệ, áp dụng mô hình quản trị tiên tiến và bảo đảm các tiêu chí phát triển bền vững.

Dòng vốn thu hút từ hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với nền kinh tế Thủ đô. Trước hết, đây sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt đối với các dự án hạ tầng liên vùng.

Bên cạnh đó, việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược sẽ thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nâng cao giá trị gia tăng nội địa và hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững.

Quan trọng hơn, các dự án mới sẽ tạo nền tảng để Hà Nội duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bền vững, tăng nguồn thu ngân sách và tạo thêm nguồn lực cho đầu tư an sinh xã hội, giáo dục, y tế cũng như bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.

PV: Xin cảm ơn ông!