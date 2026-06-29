Doanh nghiệp

Chủ tịch FPT:

Tri thức và công nghệ sẽ quyết định vị thế của Hà Nội trong thế kỷ tới

18:13 | 29/06/2026
(TBTCO) - Theo Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã xác định tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng cốt lõi. Với định hướng này, Hà Nội có đủ điều kiện trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực và "viên ngọc tri thức toàn cầu".
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Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

Hà Nội có thể trở thành “viên ngọc tri thức toàn cầu”

Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 do UBND TP. Hà Nội tổ chức ngày 29/6, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình cho rằng, bản quy hoạch không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô, mà còn xác định rõ nền tảng tăng trưởng dài hạn dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Trương Gia Bình chia sẻ, từ khi FPT được thành lập năm 1988, Hà Nội đã luôn là mảnh đất coi trọng tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để doanh nghiệp từng bước phát triển thành tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Lãnh đạo FPT cũng bày tỏ sự trân trọng khi được TP. Hà Nội tin tưởng giao triển khai Công viên Công nghệ số Tây Tựu. Theo ông, đây không chỉ là một dự án đầu tư, mà còn là cơ hội để FPT hiện thực hóa khát vọng xây dựng hạ tầng số hiện đại, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Thủ đô.

Đặt câu hỏi “Điều gì sẽ quyết định vị thế của Hà Nội trong một thế kỷ tới?”, ông Trương Gia Bình cho rằng, chính Quy hoạch tổng thể Thủ đô đã đưa ra lời giải khi xác định tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển cốt lõi.

Chủ tịch FPT: Tri thức và công nghệ sẽ quyết định vị thế Hà Nội trong thế kỷ tới
Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Bình, tầm nhìn này hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Hà Nội trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển chiến lược của quốc gia.

Dẫn kinh nghiệm từ các siêu đô thị trên thế giới như Tokyo và Seoul, Chủ tịch FPT cho rằng, lợi thế cạnh tranh của những thành phố này đến từ việc kết hợp hài hòa giữa không gian số với không gian di sản, giữa công nghệ hiện đại và nền tảng văn hóa.

Theo Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình, có thể không ai trong thế hệ hôm nay nhìn thấy trọn vẹn Hà Nội của thế kỷ XXII, nhưng những gì được đặt nền móng ở hiện tại sẽ tạo ra giá trị cho nhiều thế hệ mai sau.

“Với mục tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành một viên ngọc tri thức toàn cầu” - ông Trương Gia Bình nhận định.

Theo lãnh đạo FPT, để hiện thực hóa mục tiêu đó, Thủ đô cần ưu tiên phát triển nguồn nhân lực số, phổ cập kỹ năng số cho người dân và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ sức cạnh tranh trong khu vực.

Cam kết đồng hành hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô

Từ kinh nghiệm triển khai nhiều dự án công nghệ thông tin cùng Hà Nội, Chủ tịch FPT khẳng định, doanh nghiệp sẽ huy động tối đa nguồn lực để đồng hành cùng thành phố hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Theo đó, FPT định hướng phát triển Công viên Công nghệ số Tây Tựu trở thành trung tâm hội tụ đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ hàng đầu.

Trước hết, doanh nghiệp sẽ xây dựng Tây Tựu không chỉ là nơi phát triển hạ tầng công nghệ, mà còn là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nơi hàng nghìn học sinh, sinh viên đến học tập, nghiên cứu và đào tạo đội ngũ tiến sĩ trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Đồng thời, FPT hướng tới biến Tây Tựu thành điểm hội tụ của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới và nhân tài quốc tế để cùng nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ.

Chủ tịch FPT: Tri thức và công nghệ sẽ quyết định vị thế Hà Nội trong thế kỷ tới
Phối cảnh dự án Khu Công viên Công nghệ số và hỗn hợp tại Tây Tựu và Phú Diễn. Ảnh minh họa

Theo ông Trương Gia Bình, Công viên Công nghệ số Tây Tựu cũng sẽ trở thành “triển lãm sống” giới thiệu những công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ lượng tử, robot, thiết bị bay không người lái và an ninh mạng, góp phần quảng bá năng lực công nghệ của Hà Nội tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Song song với đó, FPT sẽ xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với sự tham gia của các tập đoàn công nghệ lớn, trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp.

Hiện FPT đã hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu như NVIDIA, Samsung và Microsoft, đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng các phòng nghiên cứu chung về công nghệ chiến lược. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu tạo điều kiện để các startup và kỹ sư trẻ Việt Nam tiếp cận các nền tảng công nghệ hiện đại như AI Factory của NVIDIA, đồng thời tăng cường hợp tác với Viettel, VNPT, CMC cùng các doanh nghiệp công nghệ trong nước.

Bên cạnh phát triển công nghệ, Chủ tịch FPT mong muốn Tây Tựu sẽ trở thành một không gian sống hiện đại, nơi người dân có thể học tập, làm việc và tận hưởng các tiện ích đô thị thông minh.

Khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với Thủ đô, ông Trương Gia Bình nhấn mạnh, FPT sẽ dành tổng lực về công nghệ, trí tuệ và nguồn nhân lực để góp phần đưa Quy hoạch tổng thể Thủ đô vào cuộc sống.

“Với tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đổi mới cùng lợi thế về tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm lớn về kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước” - Chủ tịch FPT khẳng định./.

Nguyên Phương
Từ khóa:
fpt tri thức và công nghệ quyết định vị thế Hà Nội

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