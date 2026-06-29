Khối ngoại chốt lời cổ phiếu "nhà Vin"

Đứng trước ngưỡng kháng cự mạnh 1.900 điểm, VN-Index giảm điểm từ đầu phiên 29/6 và chịu áp lực điều chỉnh gia tăng mạnh hơn trong cuối phiên. Kết phiên, VN-Index giảm 16,97 điểm (-0,90%) về mức 1.854,97 điểm. Ảnh hưởng chính đến từ các cổ phiếu nhóm Vingroup khi nhóm này chịu áp lực bán ở vùng đỉnh lịch sử tháng 5/2026. Trong đó, lực bán chốt lời từ các nhà đầu tư ngoại cũng phần nào ảnh hưởng đến các cổ phiếu.

Giao dịch của khối ngoại phiên 29/6 chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu Vingroup. VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị gần 420 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần các mã còn lại. Các nhà đầu tư nước ngoài chốt lời tại VIC với giá trị bán ròng hơn 80 tỷ đồng, đứng thứ hai trong danh sách bán ròng của khối ngoại.

Động thái chốt lời diễn ra sau chuỗi phiên tăng mạnh của nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Kết thúc phiên, VIC giảm 4,74% xuống 217.200 đồng/cổ phiếu, trong khi VHM giảm 3,65% còn 150.300 đồng/cổ phiếu, qua đó tạo áp lực đáng kể lên diễn biến chung của thị trường.

Ngoài hai cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, khối ngoại còn bán ròng FPT (73 tỷ đồng), MBB (61,6 tỷ đồng), BSR (56,5 tỷ đồng) và CTG (48,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, quy mô bán ròng tại các mã này thấp hơn đáng kể so với VHM.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại giải ngân chủ yếu vào MWG với giá trị mua ròng 83,9 tỷ đồng, tiếp theo là VCB (56,7 tỷ đồng), HPG (39,2 tỷ đồng), PVD (36,9 tỷ đồng) và HDB (26,5 tỷ đồng). Dù vậy, quy mô mua chưa đủ bù đắp áp lực bán tập trung tại nhóm vốn hóa lớn.

Trong phiên giao dịch ngày 29/6, các nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng 787 tỷ đồng trên cả 3 sàn sau một phiên mua ròng hiếm hoi cuối tuần trước. Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 1.466 tỷ đồng, nhưng bán ra tới 2.254 tỷ đồng. Quy mô giao dịch vẫn ở mức khiêm tốn với giá trị bán ròng vượt đáng kể. Nhìn chung, khối ngoại vẫn duy trì chiến lược giao dịch thận trọng. Sau một phiên quay lại mua ròng, dòng vốn ngoại nhanh chóng chuyển sang chốt lời, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu Vingroup sau giai đoạn tăng mạnh, khiến trạng thái bán ròng tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường./.