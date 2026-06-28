Vingroup khởi công Công trình nhà ở cho thuê Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

Công trình nhà ở cho thuê Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, nằm ngay trung tâm văn hóa – du lịch của tỉnh Hưng Yên, liền kề các khu công nghiệp lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, công nhân, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn. Các căn hộ thuộc công trình nhà ở cho thuê hướng tới tiêu chuẩn sống hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, đảm bảo thông thoáng, tiện nghi và chất lượng hoàn thiện cao.

Công trình nhà ở cho thuê Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến chính thức khởi công sáng 28/6

Đặc biệt, là một phần của Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, công trình nhà ở cho thuê được thụ hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội khu, bãi đỗ xe, công trình văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, chợ dân sinh, không gian cảnh quan, cây xanh,... tạo môi trường sống văn minh, thuận tiện cho cư dân học tập, làm việc và an cư lâu dài.

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát biểu tại sự kiện

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng tỉnh Hưng Yên trong một công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân. Công ty cam kết sẽ tập trung nguồn lực, tổ chức thi công an toàn, khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, mỹ quan và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để công trình sau khi hoàn thành được quản lý, vận hành ổn định, phục vụ đúng đối tượng, phát huy đúng ý nghĩa của một công trình nhà ở cho thuê”.

Việc phát triển nhà ở cho thuê tại Hưng Yên tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của Tập đoàn Vingroup cùng Chính phủ và các địa phương, hiện thực hóa các chủ trương, chính sách lớn về nhà ở, góp phần giải quyết nhu cầu an cư và cải thiện chất lượng sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, tạo nền tảng phát triển bền vững cho các đô thị tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà cho tập thể Ban Quản lý, công nhân xây dựng tại dự án Công trình nhà ở cho thuê Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã công bố tham gia phát triển 4.500 căn hộ cho thuê, tương đương 146.000 m2 mặt sàn nhà ở tại xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu thuê lâu dài của công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn với chi phí hợp lý. Ngoài ra, Công ty cổ phần Vinhomes - thành viên của Tập đoàn cũng là nhà thầu thi công dự án nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng có quy mô khoảng 2,46 ha, gồm 7 tòa nhà cao từ 12 đến 13 tầng với 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.562 tỷ đồng./.