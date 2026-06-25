Bất động sản

Đà Nẵng đấu giá 298.575m2 đất làm chợ đầu mối Hòa Phước

Hà Minh

Hà Minh

10:29 | 25/06/2026
(TBTCO) - Theo Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Chợ đầu mối Hòa Phước vừa được cấp thẩm quyền Đà Nẵng ban hành, thời hạn dự kiến đấu giá sẽ diễn ra trong Quý III, IV/2026, giá khởi điểm 1.798.132 đổng/m2.
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Khu đất được đưa ra đấu giá có diện tích 298.575m², thuộc loại đất sử dụng vào mục đích công cộng (đất chợ đầu mối) tại phường Hòa Xuân, phía Bắc giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phía Tây giáp Quốc lộ 1A, phía Nam giáp tuyến đường quy hoạch kết nối Quốc lộ 1A qua khu vực Ngũ Hành Sơn, phía Đông giáp sông Cái. Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định cho thuê đất.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 1.620,976 tỷ đồng từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định cho thuê đất. Phương án quy định việc đấu giá được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, theo phương thức trả giá lên.

Dự kiến tổ chức đấu giá trong quý III hoặc quý IV/2026. Giá khởi điểm dự kiến là 1.798.132 đồng/m², chưa bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt; tổ chức san lấp mặt bằng, hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Chợ đầu mối của Đà Nẵng hiện tại đang có vị trí tại phường Hòa Cường (chợ đầu mối Hòa Cường, thuộc phạm vi trung tâm thành phố) được xây dựng cách nay hơn 20 năm, với hơn 500 quầy sạp, là nơi tập trung phân phối các loại hàng nông sản, rau quả, trái cây cho TP. Đà Nẵng và các vùng lân cận. Theo kế hoạch và lộ trình xây dựng hệ thống chợ trên địa bàn Đà Nẵng, chợ đầu mối Hòa Phước được xây dựng nhằm thay thế cho chợ đầu mối Hòa Cường hiện hữu. Chợ đầu mối Hòa Phước sau khi được đầu tư hoàn thiện sẽ bổ sung thêm các ngành hàng (gia súc, gia cầm…).

Hà Minh
Từ khóa:
thành phố đà nẵng chợ đầu mối đấu giá đất

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