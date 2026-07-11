Kiểm toán nhà nước ký quy chế phối hợp với Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Trong những năm qua, thực hiện quy chế phối hợp đã ký, mối quan hệ phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các mặt công tác, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KTNN

Cụ thể, hàng năm, KTNN đã phối hợp chặt chẽ với 2 địa phương trong công tác khảo sát, thu thập thông tin về các đầu mối kiểm toán nhằm phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán theo định hướng của ngành. Thường trực HĐND, UBND 2 địa phương luôn quan tâm phối hợp và chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ và kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập các thông tin cần thiết phục vụ công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán của KTNN.

Cùng với việc gửi văn bản lấy ý kiến, việc tổ chức hội nghị thảo luận về đầu mối kiểm toán giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND 2 địa phương và các cơ quan tổng hợp, thanh tra các ngành đã góp phần hạn chế sự trùng lắp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của địa phương.

Đặc biệt, trong hoạt động kiểm toán, các tỉnh, thành phố luôn phối hợp kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn kiểm toán thực hiện các nhiệm vụ, chức trách theo kế hoạch được giao, chỉ đạo sát sao việc cung cấp hồ sơ tài liệu, trách nhiệm giải trình của các đơn vị được kiểm toán, đảm bảo cho hoạt động của KTNN được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Kiểm toán Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp với thành phố Đà Nẵng. Ảnh: KTNN

Trên cơ sở kết quả đạt được và những yêu cầu mới từ thực tiễn, tại hội nghị, KTNN và 2 tỉnh, thành tiếp tục ký Quy chế phối hợp - bổ sung thêm thành phần Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy - nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mỗi bên; phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh việc ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và KTNN trong việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản công và ngân sách địa phương, để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

KTNN cam kết sẽ hỗ trợ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cùng với thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi để kiến tạo, phát triển vì sự thịnh vượng chung của địa phương. Và trên cơ sở đó, các bên có thể đóng góp một cách thiết thực, có hiệu quả hơn cho sự phát triển của đất nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định.

Kiểm toán Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: KTNN

Xác định việc thực hiện Quy chế phối hợp với KTNN là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm toán; nghiêm túc tiếp thu, triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Đồng thời, chủ động phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các kiến nghị kiểm toán được thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng nền tài chính công minh bạch, an toàn, hiệu quả.

Khẳng định cam kết sẽ thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp, đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đánh giá việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tiếp tục tạo cơ sở để tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch kiểm toán, hạn chế chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Kiểm toán nhà nước” cho 14 đồng chí lãnh đạo địa phương, sở, ngành có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN.