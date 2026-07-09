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Tỷ giá USD hôm nay (9/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY giữ trên 101 điểm nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất cuối năm

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:41 | 09/07/2026
(TBTCO) - Sáng 9/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.211 đồng, tăng 5 đồng. Trong khi đó, chỉ số DXY giảm 0,07% nhưng vẫn duy trì trên 101 điểm. Dù kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất đã giảm, thị trường vẫn dự báo Fed sẽ tăng thêm ít nhất 25 điểm cơ bản trong 6 tháng tới, đặc biệt khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông lại gia tăng.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 9/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.211 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.950,45 - 26.471,55 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.400 - 26.420 VND/USD, giảm 50 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán.

Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tiếp tục tăng nhẹ. Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.076 - 26.466 VND/USD, chiều mua tăng 4 đồng và chiều bán tăng 4 đồng. Trong khi đó, BIDV niêm yết ở mức 26.106 - 26.466 VND/USD, với chiều mua tăng 24 đồng, còn chiều bán tăng 4 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV chốt phiên ngày 8/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (9/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY giữ trên 101 điểm nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất cuối năm
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với EUR, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 29.222 - 30.762 VND/EUR (mua vào - bán ra), chiều mua giảm 93 đồng và chiều bán giảm 98 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 29.487 - 30.896 VND/EUR, trong đó chiều mua giảm 56 đồng và chiều bán giảm 79 đồng.

Đối với GBP, Vietcombank niêm yết ở mức 34.199 - 35.651 VND/GBP (mua vào - bán ra), chiều mua giảm 110 đồng và chiều bán giảm 115 đồng. Trong khi đó, BIDV niêm yết 34.483 - 35.739 VND/GBP, với chiều mua giảm 73 đồng và chiều bán giảm 103 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm nhẹ 0,07% song vẫn neo trên 101 điểm.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 6 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong hai ngày 16 - 17/6. Đây là cuộc họp đầu tiên do Chủ tịch Fed Kevin Warsh chủ trì, vì vậy biên bản được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin về lập trường chính sách tiền tệ, cũng như quan điểm của các nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng biên bản có thể sẽ không hé lộ nhiều chi tiết do ông Warsh chủ trương hạn chế đưa ra định hướng trước về chính sách.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá 58% khả năng Fed tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 9 và gần 80% khả năng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trước cuối năm. Nếu biên bản cuộc họp tiếp tục nhấn mạnh quyết tâm kiểm soát lạm phát, kỳ vọng tăng lãi suất có thể được củng cố, qua đó hỗ trợ đồng USD tăng giá.

Tại cuộc họp tháng 6, Fed giữ nguyên lãi suất vùng 3,5% - 3,75%, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Tuy nhiên, nội dung tuyên bố sau cuộc họp mang sắc thái cứng rắn hơn dự kiến, qua đó hỗ trợ đồng USD tăng giá. Quyết định được toàn bộ các thành viên FOMC nhất trí thông qua, xóa bỏ những đồn đoán về sự bất đồng trong nội bộ Fed.

Fed cũng đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt, trong khi lạm phát tiếp tục cao hơn mục tiêu, qua đó, củng cố quan điểm rằng chính sách tiền tệ cần duy trì ở trạng thái thắt chặt trong ngắn hạn.

Sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp công bố tuần trước, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất đã giảm so với trước đó. Tuy nhiên, thị trường vẫn định giá khả năng Fed sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong 6 tháng tới, qua đó, tiếp tục hỗ trợ đồng USD.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột với Iran đã không còn hiệu lực và cho biết Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, bao gồm cả các mục tiêu hạ tầng chiến lược.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, đặc biệt khi eo biển Hormuz vẫn là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới. Giá năng lượng tăng trở lại có thể khiến kỳ vọng lạm phát gia tăng, qua đó tạo thêm dư địa để Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn./.

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Cập nhật: 09/07/2026 09:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80