Ngân hàng - Bảo hiểm

Tăng trưởng tín dụng đi đôi với chất lượng, hỗ trợ thanh khoản kịp thời nhờ đa dạng công cụ

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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16:21 | 03/07/2026
Ngân hàng Nhà nước phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 15%, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng vẫn đảm bảo lạm phát trong tầm kiểm soát. Thống đốc lưu ý, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với chất lượng, hiệu quả, an toàn, Ngân hàng Nhà nước chủ động nghiên cứu, sử dụng đa dạng các công cụ để kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng.
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Điều hành tín dụng, lãi suất cho tăng trưởng hai con số

Ngày 3/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo Thống đốc Phạm Đức Ấn, kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động rất phức tạp, khó lường, xuất phát từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; xung đột quân sự kéo dài tại một số quốc gia, khu vực và lộ trình chính sách thận trọng hơn của các ngân hàng trung ương lớn.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 đã đạt được những kết quả quan trọng. Tăng trưởng được thúc đẩy gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn. Nhiều chỉ tiêu, chỉ số về tăng trưởng đạt kết quả cao nhất trong nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm
Thống đốc Phạm Đức Ấn điều hành hội nghị. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2026 tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát trong nước vẫn được kiểm soát hiệu quả nhờ các giải pháp điều hành linh hoạt của Chính phủ.

GDP quý II/2026 đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung nửa đầu năm, GDP tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%). Mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nửa đầu năm được đánh giá tích cực, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục biến động khó lường, xung đột vũ trang gia tăng và nhiều yếu tố bất định. Đóng góp vào thành công chung đó có vai trò quan trọng của điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tập trung chỉ đạo toàn ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất các giải pháp tín dụng, lãi suất để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, trong đó có các công trình, dự án có quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương. Từ đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026; nhưng vẫn đảm bảo an toàn, ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng.

“Việc các ngân hàng tuân thủ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong vấn đề lãi suất cũng đảm bảo hoạt động của ngân hàng an toàn hơn, tốt hơn. Trong giai đoạn hiện nay, ngân hàng cần hỗ trợ doanh nghiệp, vì nếu sức khoẻ của doanh nghiệp yếu, thì chính ngân hàng cũng bị ảnh hưởng” - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Nêu bật những thành quả mà ngành ngân hàng đã đạt được trong nỗ lực giảm lãi suất, điều hành tỷ giá, tín dụng, hoàn thiện thể chế, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ ngân hàng thuận tiện, chi phí hợp lý, đảm bảo an ninh mạng..., Thống đốc cũng nhấn mạnh, ngành ngân hàng cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

Về vấn đề lãi suất, theo Thống đốc, trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước cũng có nhiều chỉ đạo đối với các ngân hàng thương mại để có mặt bằng lãi suất tốt hơn và hiệu quả tương đối tốt.

Tín dụng vượt 20 triệu tỷ đồng, hỗ trợ tăng trưởng nhưng phải kiểm soát lạm phát

Trình bày báo cáo tóm tắt tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn cho biết, những tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm
Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các đơn vị tham dự hội nghị. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 9/4/2026, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại và yêu cầu giảm lãi suất tiền gửi của các giao dịch phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; giảm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất cho vay nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân.

Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ khác, nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, tỷ giá USD/VND diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

Theo Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn, đến ngày 29/6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,03 triệu tỷ đồng, tăng 7,73% so với cuối năm 2025, bổ sung cho nền kinh tế khoảng 1,4 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Cơ cấu tín dụng phù hợp với cơ cấu ngành kinh tế, vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến cuối tháng 5/2026, khoảng 77% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Để cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đã đề ra, đối với các tổ chức tín dụng, Thống đốc nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ, định hướng trọng tâm.

Trong đó, theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế, thị trường tài chính, tiền tệ thế giới và trong nước để có các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu chính sách tiền tệ đề ra. Điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 15%, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng vẫn đảm bảo lạm phát trong tầm kiểm soát.

Thống đốc lưu ý, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với chất lượng, hiệu quả, an toàn, do đó các ngân hàng thương mại cần cân đối nguồn vốn, đảm bảo an toàn, bền vững. Ngân hàng Nhà nước luôn chủ động nghiên cứu, sử dụng đa dạng các công cụ để kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng./.

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Từ khóa:
ngân hàng tín dụng lãi suất tỷ giá ngân hàng nhà nước lạm phát thanh khoản ngân hàng

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Cập nhật: 03/07/2026 17:00

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ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80