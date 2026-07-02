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Tỷ giá USD hôm nay (2/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY vẫn tăng dù PMI của Mỹ thấp hơn kỳ vọng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:43 | 02/07/2026
(TBTCO) - Sáng 2/7, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng, còn 25.205 đồng, trong khi USD tự do giảm mạnh về khoảng 26.580 - 26.610 VND/USD. Trái chiều, chỉ số DXY tăng 0,24% lên 101,4 điểm, khi đồng USD vẫn được hỗ trợ dù PMI sản xuất Mỹ tháng 6 giảm xuống 53,3 điểm, thấp hơn kỳ vọng.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 2/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.205 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.944,75 - 26.465,25 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.580 - 26.610 VND/USD, giảm 120 đồng chiều mua và 110 đồng chiều bán.

Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng nhìn chung đi ngang trong ngày. Tại Vietcombank, tỷ giá USD ở mức 26.076 - 26.466 VND/USD, không thay đổi ở cả hai chiều. Tương tự, BIDV giữ nguyên mức 26.106 - 26.466 VND/USD, trong khi ACB cũng không điều chỉnh, duy trì 26.090 - 26.466 VND/USD.

Riêng MSB giảm 3 đồng ở chiều mua vào xuống 26.116 VND/USD, còn chiều bán ra giữ nguyên 26.466 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 1/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (2/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY vẫn tăng dù PMI của Mỹ thấp hơn kỳ vọng
Biến động tỷ giá ngoại tệ phiên 29/6 so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với GBP, Vietcombank ghi nhận mức tăng mạnh nhất, khi tỷ giá mua vào - bán ra tăng 61,7 đồng và 50,8 đồng, lên 33.967,4 - 35.409,3 VND/GBP. Tỷ giá VND/GBP tại BIDV biến động trái chiều, giảm 5 đồng ở chiều mua vào, xuống 34.219 VND/GBP, nhưng tăng 8 đồng ở chiều bán ra, lên 35.479 VND/GBP.

ACB tăng khá mạnh ở cả hai chiều, thêm 26 đồng và 27 đồng, lên 34.340 - 35.386 VND/GBP. Trong khi đó, MSB giảm 7 đồng ở chiều mua vào, xuống 34.276 VND/GBP, nhưng tăng 12 đồng ở chiều bán ra, lên 35.374 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,24% lên 101,4 điểm.

Dữ liệu cho thấy, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Mỹ giảm nhẹ xuống 53,3 điểm trong tháng 6, thấp hơn mức của tháng 5 và dưới kỳ vọng 54 điểm của giới phân tích. Dù vậy, đồng USD vẫn duy trì đà tăng, giúp chỉ số DXY tiếp tục giao dịch trên ngưỡng 101 điểm, đồng thời tiến sát mức cao nhất trong nhiều ngày.

PMI ngành sản xuất là một trong những chỉ báo quan trọng nhất phản ánh sức khỏe lĩnh vực sản xuất của Mỹ, qua đó, cung cấp tín hiệu về triển vọng của nền kinh tế nói chung. Nếu số liệu tích cực, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn, qua đó, hỗ trợ đồng USD. Ngược lại, số liệu yếu hơn kỳ vọng có thể làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng và gây áp lực lên đồng bạc xanh.

Phát biểu tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương châu Âu năm 2026, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết chưa đưa ra định hướng cụ thể cho chính sách tiền tệ trong thời gian tới, nhưng nhấn mạnh cam kết đối với sự độc lập của ngân hàng trung ương và mục tiêu lạm phát 2%. Fed đang xây dựng một cách tiếp cận mới nhằm cải thiện chất lượng ra quyết định.

Về diễn biến xung đột Mỹ - Iran, các cuộc đàm phán vẫn đang được xúc tiến, trong khi giới chức Qatar cho biết, vòng đàm phán gián tiếp tiếp theo sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất nhằm duy trì đà tiến triển hiện tại.

Giá dầu thô WTI tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp, giao dịch dưới 68 USD/thùng. Thị trường năng lượng toàn cầu chịu áp lực điều chỉnh khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung dần hạ nhiệt, kéo giá dầu thô giảm đáng kể. Đà giảm này chủ yếu đến từ việc lưu lượng vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz nhanh chóng phục hồi, cùng với những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán ngoại giao gián tiếp giữa Mỹ - Iran.

Trong khi đó, đồng yên Nhật (JPY) tiếp tục giao dịch gần mức thấp nhất so với USD kể từ năm 1986. Đồng JPY vẫn chịu áp lực lớn do hoạt động bán khống và vai trò là đồng tiền tài trợ chủ chốt cho các giao dịch đầu tư chênh lệch lãi suất (carry trade) toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ tại Mỹ với thanh khoản suy giảm, giới đầu tư ngày càng chú ý tới khả năng Bộ Tài chính Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối, hoặc khả năng đồng yên tiếp tục suy yếu cho đến khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đẩy nhanh chu kỳ tăng lãi suất.

Theo Rabobank (Hà Lan), các biện pháp can thiệp đơn phương khó có thể tự đảo ngược xu hướng giảm giá của JPY; thay vào đó, BoJ cần phát tín hiệu chính sách theo hướng thắt chặt mạnh mẽ hơn để hỗ trợ đồng nội tệ./.

Ánh Tuyết
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LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80