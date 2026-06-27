Tỷ giá USD hôm nay (27/6): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, HSBC hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 27/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.197 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước. Tính chung tuần từ 22 - 26/6, tỷ giá trung tâm tăng 14 đồng tuần qua, đánh dấu 7 tuần tăng liên tiếp. Tuy nhiên, so với đầu năm, tỷ giá trung tâm mới tăng 74 đồng, tương đương 0,3%.

Cùng với diễn biến của tỷ giá trung tâm, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh, chốt tuần ở mức 23.986 - 26.404 VND/USD.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.937,15 - 26.456,85 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến ở mức 26.700 - 26.720 VND/USD, tăng 180 đồng hai chiều so với cuối tuần trước. Có phiên tỷ giá USD tự do giảm mạnh khi giá vàng thế giới và trong nước lao dốc, trong đó giá vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, làm giảm nhu cầu nắm giữ USD phục vụ hoạt động đầu cơ và giao dịch vàng. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 26/6 như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên cuối tuần, trong tuần qua, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết 26.084 - 26.454 VND/USD, giảm 6 đồng ở chiều mua vào và tăng 14 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD niêm yết 26.134 - 26.454 VND/USD, cùng tăng 14 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

HSBC cho rằng thâm hụt thương mại gia tăng, cùng với giá dầu neo ở mức cao đang làm thu hẹp thặng dư tài khoản vãng lai, đồng thời gia tăng áp lực lạm phát. Trên cơ sở đó, HSBC đã hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai xuống 2,2% GDP, từ 6% cho năm 2026. Điều này có thể gây áp lực mất giá đối với VND. Đồng thời, nâng dự báo lạm phát của Việt Nam lên 5,2% (từ 4,6%) trong năm 2026.

Tỷ giá EUR tại Vietcombank niêm yết 29.204,46 - 30.744,13 VND/EUR, giảm 200,1 đồng ở chiều mua vào và 210,6 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR niêm yết 29.461 - 30.821 VND/EUR, giảm 165 đồng ở chiều mua vào và 170 đồng ở chiều bán ra.

HSBC đánh giá Việt Nam tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, nhờ xuất khẩu điện tử bứt phá và hoạt động sản xuất, nhập khẩu duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, theo HSBC, lạm phát của Việt Nam đã tăng lên 5,6% trong tháng 5, vượt ngưỡng mục tiêu 4,5% của Ngân hàng Nhà nước tháng thứ ba liên tiếp. Dù đà tăng chủ yếu đến từ giá xăng dầu, ngân hàng này lưu ý rằng giá thực phẩm cũng đang tăng trở lại và trở thành yếu tố không thể bỏ qua, khiến áp lực lạm phát có xu hướng lan rộng hơn.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở mức 101,36 điểm, giảm nhẹ 0,07%, xong vẫn giữ mức cao trên 101 điểm.

Các nhà phân tích của Commerzbank cho rằng áp lực lạm phát tại Mỹ có thể sớm hạ nhiệt khi giá dầu và giá xăng giảm mạnh sau khi căng thẳng Trung Đông lắng dịu. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 6 nhiều khả năng sẽ thấp hơn tháng 5, qua đó, giảm áp lực để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Dự báo Fed giữ nguyên lãi suất, cắt giảm từ năm 2027 Commerzbank vẫn giữ quan điểm Fed sẽ không tăng lãi suất trong chu kỳ hiện tại. Thay vào đó, khi lạm phát giảm rõ rệt, Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất từ mùa hè năm 2027, dù kịch bản này hiện chưa được thị trường định giá. Ngân hàng cũng nhận định đồng USD có thể chịu áp lực giảm trở lại sau khi xung đột với Iran kết thúc, bởi Fed khó có khả năng duy trì lập trường thắt chặt như kỳ vọng hiện nay.

Xa hơn, Commerzbank cho rằng Fed có thể phải đẩy nhanh và thậm chí nới lỏng chính sách mạnh hơn trong năm 2027 dưới tác động của áp lực chính trị. Ngoài ra, đồng USD hiện cũng bị đánh giá là đang được định giá cao so với giá trị sức mua thực.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng lãi suất lên 1% trong cuộc họp ngày 16/6, mức cao nhất kể từ năm 1995. Tuy nhiên, động thái này gần như không giúp đồng Yên phục hồi khi tỷ giá USD/JPY vẫn dao động quanh ngưỡng 162, sát mức yếu nhất trong gần bốn thập kỷ.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính là chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn quá lớn. Dù BoJ nâng lãi suất lên 1%, Fed vẫn duy trì lãi suất mục tiêu ở mức 3,5 - 3,75%, khiến khoảng cách lãi suất khoảng 250 điểm cơ bản vẫn nghiêng về phía Mỹ. Điều này tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư vay đồng Yên với chi phí thấp, để đầu tư vào các tài sản định giá bằng USD có lợi suất cao hơn, qua đó gây áp lực lên đồng tiền Nhật Bản.

Ngoài chênh lệch lãi suất, triển vọng tài khóa cũng là yếu tố gây sức ép lên đồng Yên. Nhật Bản hiện có tỷ lệ nợ công khoảng 250% GDP, cao nhất trong nhóm G7. Đồng thời, kế hoạch đầu tư công - tư quy mô 370 nghìn tỷ yên (2,3 nghìn tỷ USD) trong 14 năm của Thủ tướng Sanae Takaichi làm gia tăng lo ngại về tính bền vững của tài chính công.

Trong bối cảnh BoJ tiếp tục bình thường hóa chính sách tiền tệ, lãi suất cao hơn sẽ làm tăng chi phí vay của chính phủ, khiến thị trường đặt câu hỏi về khả năng BoJ tiếp tục nâng lãi suất, mà không tạo thêm áp lực lên ngân sách và đồng Yên.

Ngoài ra, dù Tokyo đã chi khoảng 11,7 nghìn tỷ yên (khoảng 73 tỷ USD) để can thiệp thị trường ngoại hối trong năm nay, hiệu quả chỉ mang tính ngắn hạn khi đồng Yên nhanh chóng quay lại xu hướng suy yếu./.