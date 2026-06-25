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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

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06:39 | 25/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce sau khi giảm hơn 100 USD/ounce so với phiên trước, kéo chênh lệch với giá vàng trong nước lên 20 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.998 USD/ounce, giảm 112 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), mức giá này tương đương khoảng 127,4 triệu đồng/lượng, qua đó nới rộng chênh lệch với giá vàng trong nước lên khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý tiếp tục chịu áp lực đi xuống khi đồng USD duy trì đà tăng, trong khi lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông làm suy giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm tới 1 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Fed giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,50% - 3,75% trong cuộc họp ngày 17/6, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát. Thông điệp này củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, qua đó hỗ trợ đồng USD và làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không mang lại lợi suất. Giá vàng kỳ hạn vì vậy cũng khép lại phiên giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 11.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, diễn biến tại eo biển Hormuz cũng góp phần tạo áp lực lên kim loại quý. Sau giai đoạn căng thẳng, hoạt động vận tải qua tuyến đường chiến lược này đã có dấu hiệu được nối lại hạn chế, giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Giá dầu Brent theo đó lùi về vùng giữa 70 USD/thùng, làm dịu áp lực lạm phát và khiến nhu cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn suy yếu.

Dù vậy, ông Paul Williams - Giám đốc điều hành Solomon Global - cho rằng nhà đầu tư cần nhìn nhận đợt điều chỉnh hiện nay trong bối cảnh dài hạn. Theo ông, mặc dù vàng đang chịu áp lực từ hoạt động chốt lời, kỳ vọng lãi suất và sức mạnh của đồng USD, giá kim loại quý vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Ông Williams nhấn mạnh vàng vẫn tăng gần 20% trong 12 tháng qua, trong khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn như nhu cầu mua ròng của các ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị và mức nợ công cao vẫn chưa thay đổi. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng giá vàng có thể còn tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn, với một số dự báo cho rằng kim loại quý có khả năng lùi về vùng 3.700 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 25/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch xuống 143 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 142 - 146,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, còn 143 - 146 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, lên mức 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá cũng được điều chỉnh tại nhiều doanh nghiệp. DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 143 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, hiện giao dịch ở mức 142 - 145,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 143 - 146 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá so với phiên trước, giao dịch ở mức 141,5 - 146 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce
Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 25/6. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/6, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI và PNJ giữ nguyên giá so với phiên trước, tiếp tục niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi giá bán ra giữ nguyên, đưa giá giao dịch về mức 142,5 - 147 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, giữ nguyên giá bán ra, giao dịch ở mức 143,7 - 147 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá vàng cũng ghi nhận xu hướng giảm. DOJI và PNJ tiếp tục niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch xuống còn 142,5 - 146 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 141,5 - 146 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng./.

Thu Hương
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Cập nhật: 25/06/2026 10:30

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DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80