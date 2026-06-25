Tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế

Rà soát, hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất

Ngày 24/6, Cục Thuế tổ chức Hội thảo rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi trình ban hành, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát chỉ đạo hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Cục Thuế và các đơn vị liên quan trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Thông tư quản lý thuế.

“Dự thảo Thông tư là văn bản quan trọng nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các quy định của Chính phủ, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính thuế, giao dịch điện tử, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, bù trừ nghĩa vụ thuế, kết nối dữ liệu và chuyển đổi sang mô hình quản lý thuế số” - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, yêu cầu xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện dự thảo là bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng định hướng cải cách của Luật Quản lý thuế; đồng thời các quy định phải rõ ràng, dễ thực hiện, không tạo thêm thủ tục không cần thiết, giảm chi phí tuân thủ và bảo đảm khả năng triển khai đồng bộ trong thực tiễn.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị hội thảo tập trung rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư theo hướng bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi; các quy định phải bám sát Luật, Nghị định, đúng thẩm quyền, rõ ràng, dễ thực hiện, không phát sinh thủ tục không cần thiết.

Cụ thể, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị: Một là, rà soát kỹ các quy định về giao dịch điện tử trong quản lý thuế, bảo đảm phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người nộp thuế nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát và lưu trữ dữ liệu.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện các quy định về khai thuế, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế, nộp thuế, bù trừ nghĩa vụ thuế theo thời gian thực, hoàn thuế theo hướng cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro.

Ba là, đặc biệt lưu ý các quy định về hiệu lực thi hành, chuyển tiếp và trách nhiệm tổ chức thực hiện; bảo đảm có lộ trình phù hợp, triển khai thống nhất trên toàn quốc, không làm gián đoạn hoạt động quản lý thuế và việc thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

Bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với thực tiễn

Phát biểu tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh khẳng định, việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư quản lý thuế là nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các quy định hướng dẫn thi hành của Chính phủ, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý thuế trong giai đoạn mới.

“Dự thảo Thông tư có phạm vi điều chỉnh rộng, bao quát nhiều nội dung trọng yếu như giao dịch điện tử trong quản lý thuế, khai thuế, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế, nộp thuế, bù trừ nghĩa vụ thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, quy định chuyển tiếp và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đây là những nội dung có tác động trực tiếp đến hoạt động của cơ quan thuế, người nộp thuế và các cơ quan phối hợp trong quá trình thực hiện” - Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức nhiều đợt rà soát nội bộ và lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế. Đến nay, ban soạn thảo đã nhận được 85 văn bản tham gia ý kiến, trong đó có ý kiến của 11 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 31/34 UBND tỉnh, thành phố; 34/34 Thuế tỉnh, thành phố cùng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, doanh nghiệp, hiệp hội và cá nhân với gần 500 ý kiến cụ thể.

Ông Đặng Ngọc Minh cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Cục Thuế đã tổ chức rà soát nhiều vòng, đồng thời tham mưu Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cơ quan thuế các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các ý kiến đóng góp là cơ sở quan trọng để Cục Thuế hoàn thiện dự thảo theo hướng đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với thực tiễn quản lý.

Với mục tiêu định hướng và yêu cầu thực tiễn quản lý, lãnh đạo Cục Thuế đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nhất là các quy định có tác động lớn đến người nộp thuế, cơ quan thuế và các cơ quan phối hợp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận chuyên sâu về các nhóm nội dung trọng tâm của dự thảo Thông tư như giao dịch điện tử trong quản lý thuế, khai thuế, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế, nộp thuế, bù trừ nghĩa vụ thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp.

Các ý kiến tham gia tập trung phân tích những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau, những khó khăn phát sinh từ thực tiễn quản lý tại cơ quan thuế các cấp và quá trình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế; đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định theo hướng rõ ràng, minh bạch, thuận lợi, khả thi.

Đặc biệt, các đại biểu trao đổi về việc hoàn thiện các quy định liên quan đến giao dịch điện tử, kết nối, chia sẻ dữ liệu; xử lý các tình huống phát sinh trong thực hiện thủ tục hành chính thuế trên môi trường điện tử; phân bổ nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh tại nhiều địa bàn; cơ chế nộp thuế, bù trừ nghĩa vụ thuế và quản lý hoàn thuế theo hướng hiện đại, hiệu quả./.