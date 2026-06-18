Nhiều kinh nghiệm quốc tế được áp dụng trong quản lý thuế hiện đại

Ngày 18/6, Cục Thuế đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội nghị ban điều phối chung lần thứ 7 trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế thông qua kinh nghiệm quốc tế”.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác giữa cơ quan thuế hai nước là điểm sáng, thể hiện sự tin cậy, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Được triển khai từ năm 2020, Dự án “Nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế thông qua kinh nghiệm quốc tế” đã đồng hành cùng ngành Thuế Việt Nam trong quá trình thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, hướng tới xây dựng nền quản lý thuế hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 và những thay đổi trong cơ cấu tổ chức của ngành Thuế, Dự án vẫn được duy trì liên tục và đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên.

“Điều đáng ghi nhận là Dự án không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động đào tạo, hội thảo hay trao đổi kinh nghiệm, mà còn tạo ra một cơ chế hợp tác thường xuyên giữa các chuyên gia Nhật Bản và các đơn vị chuyên môn của Cục Thuế. Thông qua đó, nhiều kinh nghiệm quốc tế, nhiều cách tiếp cận mới trong quản lý thuế hiện đại đã được nghiên cứu, trao đổi và tham khảo trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ của ngành Thuế Việt Nam” - lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh.

Bên cạnh các kết quả chuyên môn, Dự án còn là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa cơ quan thuế hai nước. Những kinh nghiệm được chia sẻ, những mối quan hệ được thiết lập và những bài học được tích lũy trong suốt quá trình thực hiện Dự án sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho các hoạt động hợp tác trong tương lai.

Đại diện JICA, ông Ikeda Hiroyuki - Phó trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cho biết, trong lĩnh vực kiểm tra thuế, Dự án hỗ trợ chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tốt về quản lý rủi ro, góp phần nâng cao chất lượng công tác phân tích, lựa chọn đối tượng kiểm tra, hoàn thiện phương pháp quản lý dựa trên đánh giá rủi ro và tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực của cơ quan thuế.

Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Ikeda Hiroyuki chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Đối với công tác quản lý người nộp thuế, Dự án đã hỗ trợ nghiên cứu nhiều nội dung liên quan đến quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ số, quản lý dữ liệu và quản lý thuế đối với nền kinh tế số.

“Trong lĩnh vực quản lý nợ thuế, các hoạt động đào tạo, trao đổi kinh nghiệm và khảo sát thực tế tại Nhật Bản đã cung cấp nhiều bài học hữu ích để nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam” - ông Ikeda Hiroyuki chia sẻ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá toàn diện kết quả triển khai Dự án giai đoạn 2020 - 2026, chia sẻ bài học kinh nghiệm và thảo luận các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Cục Thuế Việt Nam và Văn phòng JICA Việt Nam tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Đánh giá cao tinh thần hợp tác chặt chẽ, trách nhiệm và sự đồng hành của các chuyên gia JICA trong suốt quá trình triển khai Dự án, Phó Cục trưởng Lê Long bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Nhật Bản, JICA, Cơ quan Thuế Nhật Bản, Trường Thuế quốc gia Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng toàn thể các chuyên gia Nhật Bản đã hỗ trợ thiết thực cho ngành Thuế Việt Nam.

“Dự án không chỉ mang lại giá trị trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của ngành Thuế trong thời gian tới” - Phó Cục trưởng Lê Long khẳng định.

Nhân dịp này, lãnh đạo Cục Thuế cũng gửi lời cảm ơn tới ông Noguchi Daisuke, Cố vấn trưởng Dự án, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam vào ngày 24/6 tới, đồng thời chào đón ông Koshikawa Yuichi, chuyên gia mới của Dự án trong giai đoạn hợp tác tiếp theo.

Phó Cục trưởng Lê Long khẳng định, Cục Thuế Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với JICA và các đối tác Nhật Bản, nghiên cứu, vận dụng hiệu quả các kinh nghiệm quốc tế vào thực tiễn quản lý thuế, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế trong giai đoạn mới./.