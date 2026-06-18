Thuế - Hải quan

Nhiều kinh nghiệm quốc tế được áp dụng trong quản lý thuế hiện đại

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
17:22 | 18/06/2026
(TBTCO) - Dù đối mặt với nhiều khó khăn, song Dự án “Nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế thông qua kinh nghiệm quốc tế” được phối hợp giữa Cục Thuế Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.
aa

Ngày 18/6, Cục Thuế đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội nghị ban điều phối chung lần thứ 7 trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế thông qua kinh nghiệm quốc tế”.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác giữa cơ quan thuế hai nước là điểm sáng, thể hiện sự tin cậy, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

Nhiều kinh nghiệm quốc tế được áp dụng trong quản lý thuế hiện đại
Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Được triển khai từ năm 2020, Dự án “Nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế thông qua kinh nghiệm quốc tế” đã đồng hành cùng ngành Thuế Việt Nam trong quá trình thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, hướng tới xây dựng nền quản lý thuế hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 và những thay đổi trong cơ cấu tổ chức của ngành Thuế, Dự án vẫn được duy trì liên tục và đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên.

“Điều đáng ghi nhận là Dự án không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động đào tạo, hội thảo hay trao đổi kinh nghiệm, mà còn tạo ra một cơ chế hợp tác thường xuyên giữa các chuyên gia Nhật Bản và các đơn vị chuyên môn của Cục Thuế. Thông qua đó, nhiều kinh nghiệm quốc tế, nhiều cách tiếp cận mới trong quản lý thuế hiện đại đã được nghiên cứu, trao đổi và tham khảo trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ của ngành Thuế Việt Nam” - lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh.

Bên cạnh các kết quả chuyên môn, Dự án còn là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa cơ quan thuế hai nước. Những kinh nghiệm được chia sẻ, những mối quan hệ được thiết lập và những bài học được tích lũy trong suốt quá trình thực hiện Dự án sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho các hoạt động hợp tác trong tương lai.

Đại diện JICA, ông Ikeda Hiroyuki - Phó trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cho biết, trong lĩnh vực kiểm tra thuế, Dự án hỗ trợ chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tốt về quản lý rủi ro, góp phần nâng cao chất lượng công tác phân tích, lựa chọn đối tượng kiểm tra, hoàn thiện phương pháp quản lý dựa trên đánh giá rủi ro và tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực của cơ quan thuế.

Nhiều kinh nghiệm quốc tế được áp dụng trong quản lý thuế hiện đại
Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Ikeda Hiroyuki chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Đối với công tác quản lý người nộp thuế, Dự án đã hỗ trợ nghiên cứu nhiều nội dung liên quan đến quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ số, quản lý dữ liệu và quản lý thuế đối với nền kinh tế số.

“Trong lĩnh vực quản lý nợ thuế, các hoạt động đào tạo, trao đổi kinh nghiệm và khảo sát thực tế tại Nhật Bản đã cung cấp nhiều bài học hữu ích để nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam” - ông Ikeda Hiroyuki chia sẻ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá toàn diện kết quả triển khai Dự án giai đoạn 2020 - 2026, chia sẻ bài học kinh nghiệm và thảo luận các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Nhiều kinh nghiệm quốc tế được áp dụng trong quản lý thuế hiện đại
Cục Thuế Việt Nam và Văn phòng JICA Việt Nam tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Đánh giá cao tinh thần hợp tác chặt chẽ, trách nhiệm và sự đồng hành của các chuyên gia JICA trong suốt quá trình triển khai Dự án, Phó Cục trưởng Lê Long bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Nhật Bản, JICA, Cơ quan Thuế Nhật Bản, Trường Thuế quốc gia Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng toàn thể các chuyên gia Nhật Bản đã hỗ trợ thiết thực cho ngành Thuế Việt Nam.

“Dự án không chỉ mang lại giá trị trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của ngành Thuế trong thời gian tới” - Phó Cục trưởng Lê Long khẳng định.

Nhân dịp này, lãnh đạo Cục Thuế cũng gửi lời cảm ơn tới ông Noguchi Daisuke, Cố vấn trưởng Dự án, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam vào ngày 24/6 tới, đồng thời chào đón ông Koshikawa Yuichi, chuyên gia mới của Dự án trong giai đoạn hợp tác tiếp theo.

Phó Cục trưởng Lê Long khẳng định, Cục Thuế Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với JICA và các đối tác Nhật Bản, nghiên cứu, vận dụng hiệu quả các kinh nghiệm quốc tế vào thực tiễn quản lý thuế, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế trong giai đoạn mới./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
quản lý thuế kinh nghiệm quốc tế hợp tác quốc tế nâng cao hiệu quả Cải cách hệ thống quản lý thuế hiện đại

Bài liên quan

Nhận diện từ sớm, từ xa, chặn gian lận hóa đơn

Nhận diện từ sớm, từ xa, chặn gian lận hóa đơn

Đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein

Đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein

Xóa “điểm nghẽn”, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện đại, đồng bộ

Xóa “điểm nghẽn”, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện đại, đồng bộ

Dành cho bạn

APEC 2027: Việt Nam lan tỏa câu chuyện về một nền kinh tế năng động và hội nhập

APEC 2027: Việt Nam lan tỏa câu chuyện về một nền kinh tế năng động và hội nhập

Việt Nam và Nga hiện thực hóa những định hướng hợp tác mới

Việt Nam và Nga hiện thực hóa những định hướng hợp tác mới

Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways nâng tầm hợp tác, hướng tới chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không an toàn, chất lượng và hiệu quả

Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways nâng tầm hợp tác, hướng tới chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không an toàn, chất lượng và hiệu quả

Đề xuất mới về xe công: Siết chặt mức giá trần và điều kiện thanh lý

Đề xuất mới về xe công: Siết chặt mức giá trần và điều kiện thanh lý

Nông nghiệp, môi trường: Cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng

Nông nghiệp, môi trường: Cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng

Phụ nữ tham gia kiến tạo tương lai phát triển của đất nước

Phụ nữ tham gia kiến tạo tương lai phát triển của đất nước

Đọc thêm

Chi phí xây nhà ở cho người lao động doanh nghiệp được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí xây nhà ở cho người lao động doanh nghiệp được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

(TBTCO) - Các khoản chi phí xây nhà cho người lao động doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.
Hải quan chủ trì phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026 tại Cao Bằng

Hải quan chủ trì phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026 tại Cao Bằng

(TBTCO) - Sáng 18/6, tại Quảng trường xã Phục Hòa (Cao Bằng), Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XVI và UBND xã Phục Hòa tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.
Thuế tỉnh Đắk Lắk ứng dụng dữ liệu ngân hàng để phát hiện rủi ro trong quản lý hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Đắk Lắk ứng dụng dữ liệu ngân hàng để phát hiện rủi ro trong quản lý hộ kinh doanh

(TBTCO) - Khi giao dịch không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, ngành thuế Đắk Lắk bắt đầu khai thác dữ liệu tài khoản ngân hàng để đối chiếu doanh thu hộ kinh doanh. Cách làm này đang giúp phát hiện rủi ro, điều chỉnh kê khai và tăng tính minh bạch trong quản lý thuế.
Đưa ứng dụng eTax Mobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm

Đưa ứng dụng eTax Mobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm

(TBTCO) - Cục Thuế vừa có thư ngỏ gửi người nộp thuế đề nghị tham gia khảo sát, góp ý hoàn thiện ứng dụng eTax Mobile. Mục đích nhằm tiếp tục phát triển ứng dụng eTax Mobile trở thành một trong những kênh giao dịch số trọng tâm của ngành Thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi.
Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng

(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 vừa phát đi thông báo tìm chủ sở hữu đối với các lô hàng tồn đọng đang được lưu giữ tại Công ty TNHH MTV cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Tân Vũ và Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long - Cảng cá Hạ Long.
Hoàn thiện Luật Hải quan từ thực tiễn địa bàn đặc thù cửa khẩu biên giới

Hoàn thiện Luật Hải quan từ thực tiễn địa bàn đặc thù cửa khẩu biên giới

(TBTCO) - Đánh giá tình hình thi hành Luật Hải quan năm 2014 và lấy ý kiến đối với một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan, trung tuần tháng 6/2026, Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cùng Cục Hải quan có buổi làm việc tại Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã thu được kết quả tích cực.
Hải quan siết kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngăn gian lận và chuyển tải bất hợp pháp

Hải quan siết kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngăn gian lận và chuyển tải bất hợp pháp

(TBTCO) - Trước áp lực gia tăng của gian lận xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xác định xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu; tập trung kiểm soát nhóm hàng, loại hình và doanh nghiệp có nguy cơ cao.
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng hơn 14% sau 5 tháng

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng hơn 14% sau 5 tháng

(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong 5 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với gần 96.000 xe được đưa về Việt Nam, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga

Quỹ hưu trí trước "cửa sổ cơ hội" 10 năm của Việt Nam

Quỹ hưu trí trước "cửa sổ cơ hội" 10 năm của Việt Nam

Chứng khoán ngày 18/6: VN-Index tăng điểm mạnh nhưng dòng tiền vẫn phân hóa

Chứng khoán ngày 18/6: VN-Index tăng điểm mạnh nhưng dòng tiền vẫn phân hóa

Nhiều kinh nghiệm quốc tế được áp dụng trong quản lý thuế hiện đại

Nhiều kinh nghiệm quốc tế được áp dụng trong quản lý thuế hiện đại

Mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ doanh nghiệp - “vỏ bọc” để gian lận tiền hoàn thuế

Mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ doanh nghiệp - “vỏ bọc” để gian lận tiền hoàn thuế

DBV khẳng định vị thế top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2026

DBV khẳng định vị thế top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2026

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg