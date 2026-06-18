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Chứng khoán ngày 18/6: VN-Index tăng điểm mạnh nhưng dòng tiền vẫn phân hóa

Mai Tấn

Mai Tấn

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17:36 | 18/06/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (18/6) ghi nhận phiên tăng điểm ấn tượng khi VN-Index tăng hơn 24 điểm, vượt vùng kháng cự 1.820 - 1.830 điểm trong phiên đáo hạn phái sinh tháng 6. Tuy nhiên, đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu họ Vin, trong khi phần lớn cổ phiếu trên thị trường vẫn giảm giá, cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa và tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng.
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VN-Index tăng hơn 24 điểm

Sau giai đoạn tích lũy và duy trì trên vùng giá 1.800 điểm, thị trường đã tăng điểm tích cực trong phiên đáo hạn phái sinh. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên dưới ảnh hưởng vượt trội của nhóm Vin Group hướng đến vùng giá quanh 1.835 điểm, chịu áp lực rung lắc phân hóa mạnh trong phiên và duy trì tăng điểm cuối phiên. Kết phiên VN-Index tăng 24,27 điểm (+1,34%) lên mức 1.830,47 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 18/6: VN-Index tăng điểm mạnh nhưng dòng tiền vẫn phân hóa
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 18/6.

Mặc dù tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 97 mã tăng giá, 60 mã giữ giá tham chiếu và 205 mã giảm giá.

VN-Index cải thiện mạnh về điểm số thế nhưng diễn biến nhóm ngành dường như phát đi tín hiệu kém khả quan khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, dầu khí và phân bón là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, cảng biển, thép và thủy sản là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +10,05 điểm lên mức 1.967,22 điểm. Trong rổ VN30, mặc dù chỉ số tăng điểm nhưng số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 18 mã giảm giá và 11 mã tăng giá và 1 mã giữ giá.

Phiên đáo hạn phái sinh ghi nhận đôi chút yếu tố “dè dặt” của thanh khoản khớp lệnh khi thấp hơn (-8,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 635 triệu cổ phiếu (-22,82%), tương đương giá trị đạt 17.469 tỷ đồng (-27,84%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +5,96 điểm, lên mức +336,16 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +1,16 điểm, lên mức 128,23 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì đà bán ròng trong phiên, tuy nhiên giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIC khiến tổng giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt -1,885 tỷ đồng. Trong đó, FPT (-501 tỷ đồng), VHM (-182 tỷ đồng), TCB (-159 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VIC (+74 tỷ đồng), PC1 (+33 tỷ đồng) và MBB (+23 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 14 tỷ đồng

Đà tăng thiếu sự lan tỏa

Thị trường chứng khoán ngày 18/6 ghi nhận diễn biến tích cực về mặt điểm số trong phiên đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 6. Ngay từ đầu phiên, lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM, đã giúp VN-Index bật tăng mạnh, có thời điểm chạm mức cao nhất trong ngày quanh 1.836 điểm trước khi thu hẹp đà tăng về cuối phiên.

Bên cạnh nhóm cổ phiếu họ Vin, một số mã riêng lẻ cũng có diễn biến nổi bật như HCM tăng 3,45%, ACB tăng 1,82% và PC1 tăng 6,78%. Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu thuộc rổ VN30 chịu áp lực điều chỉnh, trong đó VJC giảm 3,82%, STB giảm 1,66%.

Mặc dù chỉ số tăng mạnh, độ rộng thị trường lại nghiêng đáng kể về phía giảm giá với 205 mã giảm so với 97 mã tăng. Thanh khoản khớp lệnh tiếp tục ở mức thấp, giảm khoảng 8% so với bình quân 20 phiên gần nhất, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự thận trọng.

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VN-Index kết phiên tăng mạnh, vượt vùng kháng cự 1.820 - 1.830 điểm. Ảnh: Đức Thanh

VN-Index kết phiên tăng mạnh, vượt vùng kháng cự 1.820 - 1.830 điểm. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sự phân hóa rất lớn giữa các nhóm cổ phiếu. Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu họ Vin gồm VIC, VHM, VRE và VPL, trong khi phần lớn các nhóm ngành khác diễn biến kém tích cực.

Theo thống kê, riêng nhóm cổ phiếu họ Vin đóng góp hơn 31 điểm cho VN-Index, cao hơn mức tăng chung khoảng 24 điểm của chỉ số. Trong khi đó, giá trị giao dịch tại các cổ phiếu giảm giá lớn gấp hơn 2 lần so với nhóm cổ phiếu tăng giá, phản ánh dòng tiền chưa có sự lan tỏa rộng trên toàn thị trường.

Diễn biến này cho thấy dù VN-Index đã vượt qua vùng kháng cự quan trọng và duy trì xu hướng hồi phục ngắn hạn, nhưng đà tăng hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tín hiệu cải thiện của dòng tiền tại các nhóm ngành còn lại chưa thực sự rõ nét, do đó nhà đầu tư vẫn cần theo dõi khả năng lan tỏa của dòng tiền trong các phiên tới để đánh giá tính bền vững của xu hướng tăng hiện nay.

Sau 7 phiên giao dịch đi ngang với nhiều nhịp rung lắc quanh vùng đỉnh năm 2025, VN-Index đã bứt lên khỏi xu hướng điều chỉnh ngắn hạn nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Diễn biến này cho thấy chỉ số đang bước vào giai đoạn tích lũy tích cực hơn, với vùng dao động kỳ vọng từ 1.800 - 1.870 điểm trong thời gian tới.

Mai Tấn
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Thị trường chứng khoán hôm nay chứng khoán ngày 18/6 vn-index tăng điểm nhóm Vin Group dẫn dắt

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