Chứng khoán ngày 17/6: VN-Index rung lắc mạnh, dòng tiền trở lại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ

VN-Index có phiên giao dịch giằng co

Sau 2 phiên phục hồi tăng điểm tăng điểm nhẹ với thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện. Thị trường đã có diễn biến rung lắc mạnh trong phiên hôm nay. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trong phiên sáng về vùng giá 1.790 điểm với thanh khoản thấp. Sau đó thị trường phục hồi tốt với thanh khoản, lực cầu giá lên cải thiện trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm 1,74 điểm (-0,10%) về mức 1.806,10 điểm, duy trì trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 17/6.

Mặc dù thị trường giảm điểm nhẹ nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 174 mã tăng giá, 65 mã giữ giá tham chiếu và 129 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, độ mở thị trường tiếp tục nghiêng về sắc xanh khi có tới 13/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Chứng khoán, bán lẻ và hàng không là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, phân bón, dệt may và thép là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -3,02 điểm về mức 1.957,17 điểm. Trong rổ VN30, mặc dù chỉ số giảm điểm nhưng số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn khi có 14 mã tăng giá và 13 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Thị trường ghi nhận tín hiệu cải thiện về thanh khoản khi cao hơn ( 10,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 822 triệu cổ phiếu (+22,11%), tương đương giá trị đạt 24.209 tỷ đồng ( + 45,20%) so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +10,58 điểm, lên mức +330,2 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,32 điểm, lên mức 127,07 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì đà bán ròng trong phiên, tuy nhiên giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIC khiến tổng giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt -3.175 tỷ đồng. Trong đó, VIC -2,237 tỷ đồng, FPT -283 tỷ đồng, VHM -236 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, HPG (+55 tỷ đồng), SSI (+43 tỷ đồng) và (+SHB 40 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 25 tỷ đồng.

Dòng tiền cải thiện, nhiều cổ phiếu midcap hút sự chú ý

Thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận diễn biến rung lắc mạnh khi VN-Index có thời điểm giảm gần 20 điểm trong phiên. Tuy nhiên, lực cầu gia tăng vào cuối phiên, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu họ Vingroup, đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm.

Đóng góp tích cực cho thị trường đến từ hai mã VIC và VHM, trong khi tâm điểm dòng tiền lại tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa. Nổi bật là các mã chứng khoán như FTS, CTS, BSI cùng các cổ phiếu bán lẻ và cảng biển như PET, VSC với mức tăng từ 4 - 7%. Ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn như BSR, GAS và TCB chịu áp lực điều chỉnh nhưng mức giảm không quá mạnh nên tác động tiêu cực đến chỉ số chung tương đối hạn chế.

Điểm sáng đáng chú ý là thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện. Giá trị giao dịch duy trì ở mức khá, cao hơn khoảng 10,7% so với bình quân 20 phiên gần nhất. Đây cũng là phiên thứ tư liên tiếp thanh khoản duy trì trên mức trung bình, cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại thị trường sau giai đoạn giao dịch trầm lắng.

Các công ty chứng khoán cho rằng phiên giảm điểm này chưa làm thay đổi trạng thái phục hồi kỹ thuật hiện nay của VN-Index. Ảnh: Đức Thanh

Về xu hướng, các công ty chứng khoán cho rằng phiên giảm điểm này chưa làm thay đổi trạng thái phục hồi kỹ thuật hiện nay của VN-Index. Chỉ số vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục kiểm định vùng kháng cự 1.820 - 1.830 điểm trong những phiên tới. Tuy nhiên, để xác nhận xu hướng tăng bền vững, thị trường cần xuất hiện các phiên bứt phá với thanh khoản tăng mạnh.

Dù chất lượng thị trường đang dần cải thiện, VN-Index vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh hình thành từ đỉnh tháng 5/2026. Trong khoảng một tuần giao dịch gần đây, chỉ số chủ yếu dao động trong biên độ hẹp và liên tục chịu áp lực rung lắc khi kiểm định lại các vùng giá quan trọng.

Đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số VN30 đang tích lũy trên vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.940 điểm và đối mặt vùng kháng cự gần 1.980 điểm. Diễn biến của nhóm bluechip tiếp tục đóng vai trò quyết định đối với khả năng bứt phá của thị trường chung trong ngắn hạn. Tuy vậy, điểm tích cực là nhiều cổ phiếu đã dần thoát khỏi xu hướng giảm ngắn hạn và bước vào giai đoạn phục hồi./.