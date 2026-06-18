Nông nghiệp, môi trường: Cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng

Sáng 18/6 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã tổ chức Diễn đàn đối thoại về thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường năm 2026.

Cắt gần 9.000 ngày xử lý thủ tục, tiết kiệm 5.310 tỷ đồng

Tại diễn đàn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính. Bà Trần Thị Nga, chuyên viên cao cấp Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết việc triển khai các nghị quyết và thông tư về cải cách thủ tục hành chính đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

So với năm 2024, Bộ đã cắt giảm gần 9.000 ngày giải quyết thủ tục hành chính (giảm 53,39%) và tiết kiệm khoảng 5.310 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp (giảm 54,73%). Tổng số thủ tục hành chính giảm từ 650 xuống còn 555 thủ tục; trong giai đoạn 2025-2026, Bộ bãi bỏ 108 thủ tục, đơn giản hóa 88 thủ tục và phân cấp, phân quyền 58 thủ tục.

Công tác phân cấp được đẩy mạnh, giúp số thủ tục thuộc thẩm quyền cấp Bộ giảm từ 267 xuống còn 148 thủ tục, tập trung ở các lĩnh vực như chăn nuôi, thú y, thủy sản, môi trường, địa chất và khoáng sản. Bộ cũng bãi bỏ 13/40 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thu hẹp phạm vi 3 ngành nghề khác, đạt tỷ lệ cắt giảm 36,25%, vượt yêu cầu của Chính phủ...

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định tinh thần của Bộ là thực hiện cải cách một cách thực chất, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo bà Nga, việc cắt giảm, đơn giản hóa và phân quyền thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm công khai, minh bạch.

Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn địa phương thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp và hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan để bảo đảm triển khai thống nhất, hiệu quả trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Đinh Tùng

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cũng nhấn mạnh, những kết quả trên được thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và tăng cường phân cấp cho địa phương. Nhờ những nỗ lực đó, Bộ NN&MT là một trong ba bộ, ngành được Chính phủ biểu dương vì hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao.

Vẫn còn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn

Tại diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội đánh giá cao nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của Bộ NN&MT, song cho rằng vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ.

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, qua gần 800 kiến nghị của doanh nghiệp, đã tổng hợp 7 nhóm vấn đề lớn, gồm: thiếu hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật; quy định chưa thống nhất giữa các văn bản; yêu cầu pháp lý chưa đi kèm cơ chế thực hiện; chi phí tuân thủ còn cao; thủ tục hành chính cần tiếp tục đơn giản hóa; điều kiện kinh doanh thiếu minh bạch; và một số điều kiện quản lý còn cứng nhắc, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất.

Đại diện doanh nghiệp thành viên EuroCham kiến nghị rút ngắn thời gian cấp phép môi trường, tránh chồng chéo giữa đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giấy phép môi trường, đồng thời xây dựng cơ chế EPR theo lộ trình phù hợp để khuyến khích đầu tư xanh.

Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đề xuất hoàn thiện quy hoạch không gian biển, đơn giản hóa thủ tục giao khu vực biển, ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế bảo hiểm và chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy nuôi biển công nghiệp...

Cải cách thủ tục, tiết kiệm nghìn tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Ảnh minh họa

Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn ghi nhận những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của Bộ NN&MT, nhưng cho rằng vẫn còn nhiều vướng mắc trong thực thi tại địa phương như cách hiểu quy định chưa thống nhất, thiếu nhân lực chuyên môn và hạ tầng xử lý hồ sơ còn hạn chế.

Hiệp hội kiến nghị tiếp tục đơn giản hóa các quy định về thức ăn chăn nuôi và thú y, gồm: bỏ kiểm tra chất lượng nguyên liệu nhập khẩu dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến; thực hiện thủ tục kiểm tra giảm qua cơ chế một cửa; bãi bỏ quy định về thời hạn sử dụng nguyên liệu và chuyển sang quản lý theo danh mục cấm. Đồng thời, đề xuất đơn giản hóa khảo nghiệm phụ gia đã được các thị trường phát triển công nhận, bỏ thủ tục gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y và tạo thuận lợi cho việc công nhận kết quả phân tích đối với các sản phẩm thảo dược thay thế kháng sinh...

Những kiến nghị trên đã được đại diện Bộ NN&MT trao đổi, tiếp thu và ghi nhận. Kết luận diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, các ý kiến của doanh nghiệp cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, đòi hỏi cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Ông Hiệp nhấn mạnh, hiệu quả cải cách phải được đo bằng mức độ thuận lợi thực tế mà người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, không chỉ bằng số lượng thủ tục được cắt giảm. Bộ NN&MT sẽ tổng hợp, trả lời đầy đủ các kiến nghị, đồng thời rà soát các quy định còn bất cập để sửa đổi hoặc bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp.

Thời gian tới, Bộ tiếp tục đẩy mạnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý bằng giấy phép sang quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn; bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và duy trì các kênh đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, hiệp hội.

“Không nên đợi đến khi tổ chức diễn đàn mới trao đổi. Mọi ý kiến, phản ánh của doanh nghiệp cần được tiếp nhận và xử lý kịp thời để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư, kinh doanh. Điều quan trọng không chỉ là đạt được tốc độ tăng trưởng cao mà còn là chất lượng tăng trưởng và cách thức chúng ta cùng đồng hành để tạo ra tăng trưởng đó”- ông Nguyễn Hoàng Hiệp nói.