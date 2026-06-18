Tài chính

Đề xuất mới về xe công: Siết chặt mức giá trần và điều kiện thanh lý

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
16:08 | 18/06/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Văn bản này được xây dựng nhằm thay thế Nghị định số 72/2023/NĐ-CP và Nghị định số 153/2025/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định về nội dụng này.
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Dự thảo quy định chi tiết về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe công tác chung, xe chuyên dùng, xe phục vụ lễ tân nhà nước; cơ chế khoán kinh phí, thuê dịch vụ xe và quy trình sắp xếp lại, thanh lý xe ô tô thuộc phạm vi quản lý công.

Quy định tiêu chuẩn xe phục vụ công tác các chức danh

Dự thảo Nghị định phân loại tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công vụ của các chức danh lãnh đạo thành các nhóm gắn liền với chức vụ và đặc thù công tác theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Trong đó, nhóm chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư được bố trí sử dụng thường xuyên một xe ô tô phục vụ công tác, kể cả khi đã nghỉ công tác và không quy định mức giá mua tối đa.

Đối với các chức danh gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Trưởng ban Đảng trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tiêu chuẩn là sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác và không quy định mức giá tối đa.

Đề xuất mới về xe công: Siết chặt mức giá trần và điều kiện thanh lý

Bộ Tài chính đang xin ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Ảnh minh họa

Mức giá mua xe tối đa được áp dụng cụ thể đối với các nhóm chức danh còn lại như sau:

Nhóm Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy (Chức danh bậc 1 Nhóm II): Mức giá mua xe tối đa là 1.600 triệu đồng/xe.

Nhóm Thứ trưởng, Chủ tịch UBND và HĐND cấp tỉnh (Chức danh bậc 2 Nhóm II): Mức giá mua xe tối đa là 1.550 triệu đồng/xe.

Nhóm Tổng cục trưởng, Phó Chủ tịch tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Các chức danh Nhóm III): Được bố trí xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác với mức giá tối đa không quá 1.400 triệu đồng/xe.

Nhóm Vụ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện (Các chức danh bậc 1 Nhóm IV): Mức giá tối đa được khống chế ở mức 1.250 triệu đồng/xe.

Xác định định mức xe phục vụ công tác chung theo biên chế

Tại dự thảo cũng quy định cụ thể về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung, bao gồm loại xe từ 4 đến 16 chỗ ngồi (xe 1 cầu, 2 cầu hoặc xe bán tải). Số lượng xe công tác chung tại các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và ban quản lý dự án được xác định căn cứ trực tiếp vào quy mô biên chế được giao của từng đơn vị.

Đối với khối các văn phòng thuộc cơ quan trung ương, định mức xe được tính toán theo tỷ lệ lũy tiến.

Cụ thể, đơn vị có biên chế từ 20 người trở xuống được trang bị tối đa 1 xe. Đơn vị có biên chế từ trên 20 đến 40 người được trang bị tối đa 2 xe. Đơn vị có biên chế từ trên 40 đến 80 người được trang bị tối đa 3 xe. Đơn vị có biên chế từ trên 80 đến 120 người được trang bị tối đa 4 xe.

Riêng đối với cơ quan đơn vị có quy mô trên 120 người, dự thảo Nghị định quy định cứ tăng thêm 50 biên chế được bổ sung tối đa 1 xe.

Ngoài ra, tại dự thảo Nghị định cũng đưa ra quy định hết sức chặt chẽ đó là, xe phục vụ công tác chung chỉ được sử dụng để phục vụ các chuyến đi công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của cán bộ, công chức, viên chức theo quy chế nội bộ của cơ quan, không áp dụng cho việc đưa đón cá nhân từ nơi ở đến nơi làm việc.

Chính sách giá đối với xe thân thiện môi trường và biến động thị trường

Nhằm khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, dự thảo Nghị định đã bổ sung điều khoản ưu đãi về mức giá đối với xe chạy năng lượng sạch. Văn bản nêu rõ, trong trường hợp các cơ quan, đơn vị lựa chọn trang bị xe ô tô điện, xe ô tô hybrid (xăng kết hợp điện) hoặc xe chạy bằng năng lượng sạch khác, mức giá mua xe tối đa được phép cao hơn nhưng không quá 120% so với mức trần quy định đối với xe chạy xăng, dầu truyền thống cùng chủng loại.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đưa ra cơ chế điều chỉnh giá mua theo biến động của thị trường. Theo đó, sau 1 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, nếu giá xe trên thị trường có biến động, người có thẩm quyền có thể quyết định giá mua xe công cao hơn nhưng mức tăng không được vượt quá 15% so với quy định chung.

Cơ chế khoán kinh phí, thuê dịch vụ và điều kiện thanh lý xe

Ngoài các quy định trên, dự thảo Nghị định cũng đưa ra quy định về các phương án thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô và thuê dịch vụ xe ngoài nhằm đa dạng hóa hình thức vận hành.

Cụ thể, khi chức danh lãnh đạo tự nguyện đăng ký nhận khoán kinh phí thì sẽ áp dụng khoán cho toàn bộ các công đoạn công tác (không thực hiện khoán riêng lẻ từng chặng) và cơ quan sẽ không trang bị xe công cho chức danh đó. Các cơ quan, đơn vị chưa được trang bị đủ số lượng xe theo định mức quy định được phép thuê dịch vụ xe ô tô từ bên ngoài để phục vụ nhu cầu công tác.

Quy trình thanh lý và thay thế xe ô tô phục vụ công tác chung, xe chuyên dùng được lượng hóa bằng các tiêu chí kỹ thuật cụ thể. Cơ quan chỉ được phép lập hồ sơ thanh lý xe khi thuộc một trong các trường hợp: Đã hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật; đã vận hành trên 200.000 km đối với các địa bàn thuộc vùng miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hoặc trên 250.000 km đối với các vùng địa lý còn lại; bị hư hỏng nặng do tai nạn, thiên tai hoặc các nguyên nhân khách quan mà không thể sửa chữa, hoặc chi phí sửa chữa dự kiến vượt quá 30% nguyên giá của xe…

Hiện dự thảo Nghị định đang được đăng tải công khai để tiếp nhận ý kiến đóng góp. Dự thảo lần này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời bảo đảm tính thực tiễn và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trong giai đoạn mới.

Quy định chuyển tiếp đối với xe công hiện có

Bên cạnh việc ban hành định mức mới, dự thảo Nghị định quy định rõ phương án xử lý đối với số lượng xe ô tô hiện có tại các cơ quan, đơn vị. Theo đó, đối với những xe ô tô đã được trang bị trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu có mức giá mua cao hơn hoặc số lượng nhiều hơn so với tiêu chuẩn, định mức mới quy định, các cơ quan, đơn vị vẫn được tiếp tục quản lý và sử dụng để phục vụ công tác cho đến khi đủ điều kiện thanh lý theo quy định.

Sau khi thanh lý, việc trang bị xe mới thay thế bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng tiêu chuẩn, định mức và mức giá trần quy định tại Nghị định mới này. Trường hợp cơ quan có số lượng xe thực tế thấp hơn định mức mới thì tạm thời thực hiện cơ chế khoán kinh phí hoặc thuê dịch vụ xe ngoài, việc mua sắm bổ sung phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt dựa trên dự toán ngân sách được giao.
Vân Hà
Từ khóa:
bộ tài chính xe ô tô công siết chặt mức giá trần điều kiện thanh lý dự thảo nghị định của chính phủ

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