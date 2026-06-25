Việt Nam tăng sức hút với dòng vốn đầu tư dài hạn

Hồ sơ tăng trưởng tích cực tạo lực hút cho Việt Nam

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, lãi suất biến động và tăng trưởng toàn cầu suy giảm, các quỹ hưu trí được xem là nguồn “vốn kiên nhẫn” hiếm hoi trên thị trường tài chính quốc tế. Với đặc thù đầu tư dài hạn, những quỹ này luôn tìm kiếm các thị trường có triển vọng tăng trưởng bền vững, môi trường chính sách ổn định và khả năng hấp thụ dòng vốn quy mô lớn.

Australia hiện sở hữu ngành quỹ hưu trí lớn thứ tư thế giới với tổng tài sản quản lý khoảng 4,5 nghìn tỷ AUD. Dự kiến trong vòng 5 năm tới, quốc gia này sẽ vươn lên vị trí thứ hai toàn cầu về quy mô tài sản hưu trí. Khoảng một nửa nguồn vốn đang được đầu tư ra nước ngoài, trải rộng từ Mỹ, châu Âu đến các nền kinh tế châu Á.

Việt Nam đang sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi để trở thành điểm đến của dòng vốn dài hạn. Ảnh: Đức Thanh

Chia sẻ với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào tuần qua, bà Mary Delahunty - Giám đốc điều hành Hiệp hội Quỹ Hưu trí Australia (ASFA) cho biết, nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư đang thúc đẩy các quỹ hưu trí Australia ngày càng quan tâm hơn tới những thị trường mới nổi có tốc độ tăng trưởng cao.

Theo bà Mary Delahunty, điều quan trọng đối với các quỹ hưu trí không phải là tránh rủi ro, mà là rủi ro phải được định giá hợp lý và có thể dự báo. Trong đánh giá của các nhà đầu tư Australia, Việt Nam đang sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi để trở thành điểm đến của dòng vốn dài hạn, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao nhất khu vực, dân số trẻ, quá trình đô thị hóa nhanh và nhu cầu đầu tư hạ tầng rất lớn.

Đặc biệt, việc Việt Nam đẩy mạnh cải cách thị trường vốn và được nâng hạng thị trường chứng khoán đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng đầu tư quốc tế. Bà Mary Delahunty nhận định, việc FTSE Russell quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là “một cột mốc thực sự quan trọng và đáng tự hào”, phản ánh nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Chính phủ và các cơ quan quản lý.

Theo bà, khi một thị trường được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế, nhiều quỹ hưu trí sẽ đẩy mạnh tiếp cận thông qua các chiến lược đầu tư thụ động. Đây thường là bước khởi đầu để nhà đầu tư tìm hiểu sâu hơn về môi trường kinh doanh, chính sách và cơ hội mở rộng đầu tư.

Các quỹ đầu tư Australia nhìn thấy cơ hội dài hạn từ Việt Nam Chủ tịch Ủy ban Đầu tư, thành viên Hội đồng Quản trị Quỹ Hưu trí Australia Mark Burgess cho biết, các quỹ đầu tư Australia không nhìn Việt Nam dưới góc độ một cơ hội ngắn hạn, mà là một đối tác dài hạn trong nhiều thập kỷ tới. “Cam kết của chúng tôi với thị trường là cam kết hiện diện lâu dài để xây dựng quan hệ. Đây không phải là câu chuyện đầu tư cho ngày hôm nay, mà là đầu tư xuyên suốt thập kỷ tới. Trong khu vực châu Á, chúng tôi tin Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia dẫn đầu nhờ hồ sơ tăng trưởng rất tích cực của mình” - ông Mark Burgess nói.

Đồng quan điểm, ông Mark Burgess - Chủ tịch Ủy ban Đầu tư, thành viên Hội đồng Quản trị Quỹ Hưu trí Australia nhận định: “Nếu Việt Nam được đưa vào một chỉ số đầu tư lớn, dòng vốn có thể tăng gấp hai hoặc ba lần theo thời gian. Quan trọng hơn, quá trình nâng hạng cũng kéo theo việc cải thiện hệ thống thanh toán, cơ chế quyết toán và hạ tầng thị trường, từ đó tạo thêm sự an tâm cho các nhà đầu tư”.

Không chỉ nhìn thấy cơ hội ở thị trường chứng khoán, các quỹ hưu trí Australia còn đánh giá cao triển vọng của Việt Nam trong việc phát triển thị trường vốn dài hạn. Theo các chuyên gia, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm xây dựng hệ thống quỹ hưu trí bổ sung nhằm chuyển hóa nguồn tiết kiệm trong dân cư thành nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển.

Bà Mary Delahunty cho rằng, người Việt Nam có văn hóa tiết kiệm, nếu nguồn tiết kiệm đó được kết nối với hệ thống hưu trí và các nhà đầu tư tổ chức dài hạn, nền kinh tế sẽ hình thành một nguồn vốn ổn định và hiệu quả hơn cho tăng trưởng.

“Việc xây dựng cộng đồng quỹ hưu trí không chỉ phục vụ mục tiêu tiết kiệm cho tuổi già, mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nguồn vốn dài hạn sẽ hỗ trợ đầu tư vào những tài sản có tính chiến lược, nâng cao năng suất và tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực cho nền kinh tế” - bà chia sẻ.

Từ cải cách mạnh mẽ đến triển vọng đồng hành dài hạn

Hai năm trước, khi tới Việt Nam, các chuyên gia Australia đã nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, điều khiến họ ấn tượng nhất trong chuyến trở lại lần này chính là tốc độ cải cách và khả năng hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Theo bà Mary Delahunty, mức độ thay đổi của thị trường Việt Nam trong hai năm qua là rất đáng chú ý. “Từ góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài, những thay đổi về cơ chế tiếp cận thị trường, môi giới, giao dịch... là khối lượng công việc rất lớn và điều quan trọng, chúng không chỉ được hoạch định, mà đã thực sự được triển khai” - bà Mary Delahunty bày tỏ.

Đối với các nhà đầu tư tổ chức, điều này mang ý nghĩa rất lớn, bởi họ thường đưa ra quyết định dựa trên khả năng thực thi chính sách. Ông Mark Burgess cho biết, ông đặc biệt ấn tượng về sự đồng hành giữa chiến lược và thực thi tại Việt Nam.

“Trong suốt quá trình quan sát nhiều quốc gia, tôi ít khi thấy hai yếu tố này vận hành đồng thời rõ nét như vậy” - ông Mark Burgess nói.

Chính những chuyển động tích cực đó đang mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng hơn giữa Việt Nam và các quỹ hưu trí Australia. Bà Mary Delahunty cho hay, các quỹ Australia quan tâm tới hầu hết các loại tài sản tại Việt Nam, từ cổ phiếu, trái phiếu, cơ sở hạ tầng cho tới bất động sản. Với quy mô vốn rất lớn, họ đặc biệt chú ý đến những dự án có khả năng hấp thụ dòng vốn dài hạn và tạo ra lợi nhuận ổn định trong nhiều năm.

Trong số các lĩnh vực được quan tâm, cơ sở hạ tầng nổi lên như một trong những điểm sáng quan trọng nhất. Đây cũng là lĩnh vực mà các quỹ hưu trí Australia đã tích lũy kinh nghiệm đầu tư hàng chục năm. Ông Mark Burgess chia sẻ, cơ sở hạ tầng là một trong những thế mạnh đầu tư của các quỹ Australia và hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của dòng vốn hưu trí.

Ngoài hạ tầng, thị trường thu nhập cố định, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu xanh và các sản phẩm đầu tư mới cũng đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư Australia.

Bà Mary Delahunty đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng khung ESG (môi trường - xã hội - quản trị) và phát triển thị trường tài chính xanh. Theo bà, việc hình thành thị trường trái phiếu xanh không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, mà còn giúp mở rộng quy mô thị trường vốn và đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, giới chuyên gia cho rằng, sự phát triển của các quỹ tín thác bất động sản (REITs), thị trường phái sinh và các sản phẩm đầu tư thay thế sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu về nguồn vốn dài hạn sẽ ngày càng lớn. Đây chính là điểm giao thoa giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam và chiến lược tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn của các quỹ hưu trí Australia./.