“Nam châm” hút vốn

Theo các quy hoạch mới được phê duyệt, Đắk Lắk sở hữu dư địa phát triển hàng nghìn MW điện gió và điện mặt trời. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 5/2026, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời Tây Hòa 3 với tổng vốn đầu tư 1.332 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Solar Tân Thành thực hiện. Dự án này nằm trong nhóm 12 dự án nguồn điện với tổng công suất 837 MW được tỉnh Đắk Lắk thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Không chỉ đón thêm các dự án mới, Đắk Lắk cũng đang khơi thông nguồn lực đầu tư từ các dự án năng lượng quy mô lớn từng bị chậm tiến độ do vướng mắc về quy hoạch và thủ tục pháp lý.

Sức hút đầu tư năng lượng tái tạo ở Đắk Lắk

Trong đó, có thể kể đến dự án Nhà máy điện mặt trời nổi KN Srêpốk 3 với công suất 380 MWp, tổng vốn đầu tư khoảng 7.660 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Điện mặt trời Srêpốk 3 (thành viên của Tập đoàn KN Holdings) làm chủ đầu tư.

Dự án này đã được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3/2022, nhưng giai đoạn 2022 - 2024 gặp vướng mắc nên chưa thể triển khai. Đến nay, các khó khăn cơ bản đã được tháo gỡ và dự án dự kiến được khởi công vào cuối tháng 6/2026.

Ngoài ra, còn một số dự án như dự án Cư Né 2 đã vận hành thương mại từ ngày 22/4/2026; dự án Cư Né 1 đang làm thủ tục công nhận ngày vận hành thương mại (COD); dự án Krông Búk 1 và Krông Búk 2 đang hoàn thiện thủ tục về đất đai, dự kiến vận hành trong tháng 6/2026.

Đặc biệt, nhiều tập đoàn lớn đang đẩy mạnh tìm hiểu, khảo sát và hoàn thiện thủ tục để triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn tại Đắk Lắk, tiêu biểu là Tập đoàn T&T.

Theo đánh giá của T&T, sau khi mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk sở hữu nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn nhờ sự đa dạng về địa hình, khí tượng và quỹ đất.

Đắk Lắk có tốc độ gió trung bình 6,5 - 7 m/s cùng mức bức xạ mặt trời 1.750 - 2.050 kWh/m2/năm, thuộc nhóm khu vực có điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án điện gió và điện mặt trời quy mô lớn.

Đại diện Tập đoàn T&T cho biết, doanh nghiệp đang triển khai thủ tục đầu tư các dự án năng lượng với tổng công suất khoảng 924 MW trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, T&T đã nộp hồ sơ đề xuất đầu tư 4 dự án với tổng công suất khoảng 330 MW và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đã được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát 500 MW điện gió, định hướng đưa vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh để triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh lợi thế tự nhiên, hệ thống hạ tầng truyền tải điện của Đắk Lắk cũng đang từng bước được hoàn thiện. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Đắk Lắk nằm trong hệ thống truyền tải kết nối giữa Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và khu vực phụ tải miền Nam thông qua mạng lưới 220 kV và 500 kV, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đấu nối và giải tỏa công suất các dự án năng lượng trong tương lai.

Bà Nguyễn Thị Thu An - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, sau khi Quy hoạch điện VIII được điều chỉnh, địa phương được quy hoạch 125 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 14.036 MW. Trong đó, giai đoạn 2025 - 2030 được quy hoạch 91 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất hơn 7.823 MW; giai đoạn 2031 - 2035 được quy hoạch 34 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 6.213 MW.

Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 15 dự án với tổng công suất 892,5 MW; trong đó điện gió chiếm tỷ trọng lớn nhất với 12 dự án, công suất 534,9 MW.

Cùng với các dự án nguồn điện, hệ thống hạ tầng truyền tải cũng được quy hoạch đồng bộ. Đại diện Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk cho hay, địa phương được quy hoạch 9 trạm biến áp 500 kV, 13 đường dây 500 kV, 26 trạm biến áp 220 kV, 40 đường dây 220 kV cùng nhiều trạm và đường dây 110 kV nhằm giải tỏa công suất các dự án nguồn điện.

Hiện nay, các dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đang được cập nhật vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Những năm qua, việc thu hút và thúc đẩy đầu tư các dự án năng lượng tái tạo như thủy điện, điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Nguồn: Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Đồ họa: Phương Anh

Mở đường cho dự án năng lượng quy mô lớn

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai và cơ chế, chính sách.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, Đắk Lắk đã triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trọng điểm. Cơ chế này được áp dụng cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng cạn, trung tâm logistics; các dự án nhà ở, dự án năng lượng; các dự án đầu tư có tổng vốn từ 800 tỷ đồng trở lên và các dự án quan trọng khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh…

Ông Huỳnh Gia Hoàng - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết, các dự án điện năng lượng tái tạo đầu tư tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được ưu tiên áp dụng các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thu hút các nhà đầu tư tham gia triển khai dự án.

Theo đó, các sở, ngành và địa phương tập trung xem xét, thẩm định hồ sơ trong vòng 7 ngày; 1,5 ngày dành cho việc xem xét, chấp thuận, phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và hydrogen xanh được xác định là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp của địa phương. Tỉnh sẽ đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết vùng để phát huy lợi thế về năng lượng tái tạo, tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp bền vững trong giai đoạn tới.

Với dư địa phát triển lớn, quy hoạch đồng bộ cùng hàng loạt cơ chế hỗ trợ đầu tư đang được triển khai, năng lượng tái tạo được kỳ vọng sẽ tiếp tục là lĩnh vực thu hút dòng vốn mạnh mẽ vào Đắk Lắk, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong những năm tới.