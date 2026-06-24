Đắk Lắk - Vươn mình cùng đất nước

Rừng vàng - biển bạc

Ngày 1/7/2025 trở thành cột mốc lịch sử trong hành trình phát triển của Đắk Lắk, khi tỉnh chính thức mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập với Phú Yên. Một năm sau dấu mốc ấy, vùng đất thủ phủ Tây Nguyên đang chuyển mình mạnh mẽ. Những con số kinh tế ấn tượng cùng sự hiện diện ngày càng rõ nét của các dự án động lực, công trình hạ tầng chiến lược đã phản ánh sức bật mới của địa phương này.

Quý I/2026, GRDP theo giá hiện hành của Đắk Lắk ước đạt 45.569 tỷ đồng, trong khi GRDP theo giá so sánh năm 2020 đạt khoảng 36.291 tỷ đồng. Không chỉ tăng trưởng về quy mô kinh tế, những chuyển động tích cực trên các lĩnh vực đầu tư, công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng và an sinh xã hội đang cho thấy một Đắk Lắk mới năng động hơn, rộng mở hơn và tràn đầy kỳ vọng trên hành trình phát triển.

Tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới đầy tiềm năng.

Những thành quả bước đầu đó đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Trung ương đang dần được hiện thực hoá, đó là đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Việc sáp nhập Đắk Lắk và Phú Yên không đơn thuần là điều chỉnh địa giới hành chính, mà phản ánh một tầm nhìn phát triển mới của Trung ương đối với khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Trong cấu trúc phát triển mới, Đắk Lắk được kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng quy mô lớn, hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển kinh tế biển, kinh tế cao nguyên, logistics, năng lượng và liên kết vùng.

Suốt trong chiều dài lịch sử, Đắk Lắk luôn được xác định là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước. Tuy nhiên, do không gian phát triển còn bị chia cắt, thiếu cửa ngõ trực tiếp ra biển và chưa khai thác hiệu quả các chuỗi giá trị liên vùng nên sự phát triển của Đắk Lắk còn hạn chế. Vì thế, việc hợp nhất với Phú Yên tạo ra một không gian phát triển hoàn chỉnh từ cao nguyên xuống duyên hải, mở ra cơ hội hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một trung tâm kinh tế mới của khu vực miền Trung.

Không gian mới đã mở ra những dư địa và tiềm năng phát triển dồi dào cho Đắk Lắk, khi tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, nguồn tài nguyên đa dạng và hệ thống hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện. Đây là điều kiện quan trọng để thu hút các dòng vốn đầu tư quy mô lớn mà trước đây từng địa phương riêng lẻ khó có thể cạnh tranh.

Đặc biệt, việc có thêm không gian biển và hệ thống cảng biển của Phú Yên giúp Đắk Lắk lần đầu tiên sở hữu chuỗi logistics khép kín từ sản xuất đến xuất khẩu, phát triển ngành kinh tế biển. Đây là lợi thế mang tính chiến lược, tạo điều kiện để các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp chế biến của Tây Nguyên giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Khi được kết nối với hệ thống cảng biển và logistics hiện đại, vai trò trung tâm chế biến sâu và xuất khẩu nông sản của Đắk Lắk sẽ ngày càng được củng cố.

Không chỉ thế, Đắk Lắk cũng vươn lên trở thành thủ phủ năng lượng tái tạo của khu vực. Vùng cao nguyên rộng lớn sở hữu tiềm năng dồi dào về điện gió và điện mặt trời, trong khi khu vực ven biển có lợi thế về phát triển năng lượng ngoài khơi, cảng biển và hạ tầng công nghiệp. Sự kết hợp giữa hai vùng địa lý tạo nên một hệ sinh thái năng lượng hoàn chỉnh, mở ra không gian mới để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực năng lượng xanh.

Du lịch cũng là một tiềm năng vượt trội, khi Đắk Lắk trở thành điểm đến đặc sắc của Việt Nam với không gian cao nguyên và không gian ven biển được gắn kết chặt chẽ. Sự giao thoa giữa văn hóa cao nguyên và văn hóa biển sẽ tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và khu vực…

Vươn tầm cao mới

Quy hoạch điều chỉnh của tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra một chương phát triển mới với những mục tiêu đầy khát vọng. Theo đó, đến năm 2030, Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước, phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ, với logistics, y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa - thể thao và khoa học công nghệ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh cũng hướng đến trở thành điểm đến độc đáo, đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế.

Xa hơn, trong tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước với nền kinh tế hiện đại, cơ cấu hợp lý, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững…

Đó là tầm cao mới mà Đắk Lắk hướng đến và hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hoá, bởi không gian đã rộng mở, giàu tiềm năng chiến lược sẽ tạo nên nội lực mạnh mẽ để Đắk Lắk phát triển. Vấn đề đặt ra lúc này không còn là nhận diện tiềm năng, mà là biến tiềm năng thành động lực, biến lợi thế thành những thành quả phát triển cụ thể.

Với tinh thần đó, thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đắk Lắk quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiến tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Tỉnh tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối vùng, phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm logistics và các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn.

Cùng với đó, Đắk Lắk kiên trì cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Lãnh đạo tỉnh xác định thành công của doanh nghiệp chính là động lực phát triển của địa phương, từ đó xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Những nỗ lực đó đang dần được hiện thực bằng các dòng vốn đầu tư ngày càng mạnh mẽ. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã tìm đến Đắk Lắk để nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án quy mô lớn trên nhiều lĩnh vực. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực về môi trường đầu tư, mà còn là minh chứng rõ nét cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với triển vọng phát triển của địa phương.

“Tỉnh xác định Quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, tính tích hợp cao và khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả. Quy hoạch không chỉ là công cụ quản lý, mà phải trở thành nền tảng kiến tạo phát triển, mở ra không gian, động lực và cơ hội mới cho người dân, doanh nghiệp và toàn tỉnh trong thời gian tới” - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định.

Từ “rừng vàng” của đại ngàn Tây Nguyên đến “biển bạc” của duyên hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk đang hội tụ những lợi thế hiếm có để bứt phá. Một không gian phát triển mới đã mở ra, mang theo kỳ vọng về một cực tăng trưởng năng động, hiện đại và bền vững, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước.