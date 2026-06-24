Cơ hội đầu tư hấp dẫn từ thị trường bất động sản năng động

Lợi thế 2 vùng biển - núi

Sau hợp nhất, với tổng diện tích hơn 18.000 km2 và gần 190 km đường bờ biển, Đắk Lắk là một trong số ít địa phương trên cả nước vừa có lợi thế về kinh tế cao nguyên, vừa có dư địa phát triển kinh tế biển.

Các chuyên gia đánh giá, động lực lớn nhất của Đắk Lắk hiện nay đến từ hệ thống hạ tầng liên kết vùng đang được triển khai mạnh mẽ. Tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (117 km, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng) khi hoàn thành sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Cùng với đó, các dự án nâng cấp sân bay Buôn Ma Thuột, sân bay Tuy Hòa, cảng Vũng Rô và hệ thống quốc lộ kết nối Đông - Tây cũng góp phần nâng cao tính liên kết vùng của Đắk Lắk. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành hành lang phát triển mới nối Tây Nguyên với biển Đông.

Đắk Lắk đang trở thành điểm đến của nhiều dự án bất động sản.

Theo Kiến trúc sư Phạm Xuân Thành - Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Bình An, khi khoảng cách không gian giữa các khu vực được rút ngắn, dòng vốn đầu tư, thương mại, du lịch và dân cư sẽ có điều kiện dịch chuyển mạnh mẽ hơn. Điều này tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản của Đắk Lắk.

“Khác với nhiều thị trường bất động sản đã phát triển lâu năm tại miền Trung như Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, phần lớn các khu vực trọng điểm của Đắk Lắk hiện nay như khu vực TP. Buôn Ma Thuột (cũ) hay TP. Tuy Hòa (cũ) vẫn còn quỹ đất lớn và mặt bằng giá ở mức tương đối thấp so với khu vực tương tự tại các địa phương khác. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực bất động sản” - ông Thành nhìn nhận.

Trên thực tế, lợi thế này đã góp phần giúp Đắk Lắk thu hút được nhiều dự án đầu tư bất động sản. Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, tính đến nay, tỉnh có hơn 58 dự án bất động sản nhà ở đang triển khai, phần lớn tập trung tại khu vực Tuy Hòa và Buôn Ma Thuột.

Một số dự án nổi bật có thể kể đến là Tổ hợp Trung tâm thương mại - khách sạn - nhà ở của Công ty cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương; Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh (Buôn Ma Thuột) của Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên; Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại đường Hùng Vương (Tuy Hòa) của Công ty cổ phần Bất động sản An Phước; Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại 296 Trần Hưng Đạo (Tuy Hòa) của Công ty cổ phần Đầu tư Number 1 Land…

Mới đây nhất, Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư hai khu đô thị quy mô gần 1.000 ha, tổng vốn hơn 64.600 tỷ đồng tại Đắk Lắk, gồm dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Đông Buôn Ma Thuột tại các phường Tân Lập, Buôn Ma Thuột và Ea Kao (dự kiến quy mô khoảng 776 ha, vốn đầu tư khoảng 44.433 tỷ đồng) và dự án Khu đô thị phía Đông đường tránh Quốc lộ 1 tại khu vực Tuy Hòa - Bình Kiến (hơn 304 ha, vốn đầu tư dự kiến 20.198 tỷ đồng).

Định hình 4 phân khúc lợi thế

Theo ông Nguyễn Văn Dũng - chuyên gia bất động sản, trong bức tranh mới của Đắk Lắk, sẽ có ít nhất 4 phân khúc bất động sản được hưởng lợi rõ nét trong thời gian tới.

Đầu tiên là bất động sản đô thị tại khu vực TP. Buôn Ma Thuột (cũ). Việc trở thành trung tâm hành chính của tỉnh mới sẽ kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng và hạ tầng xã hội.

“Buôn Ma Thuột được định hướng phát triển thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Bên cạnh lợi thế về vị trí địa lý, khu vực này còn sở hữu nền kinh tế khá đa dạng với các ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các khu đô thị mới, trung tâm thương mại và bất động sản phục vụ chuyên gia” - ông Dũng nhận định.

Thị trường bất động sản Đắk Lắk ghi nhận lượng giao dịch lớn trong quý đầu năm Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đắk Lắk, trong quý I/2026, hoạt động giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng, đặc biệt tại khu vực đô thị và vùng ven. Thị trường ghi nhận tổng lượng giao dịch lớn, với hơn 27.000 lô đất nền và hơn 2.200 căn nhà ở riêng lẻ được giao dịch, tổng giá trị đạt khoảng 30.068 tỷ đồng. Về giá bất động sản, giá nhà ở riêng lẻ dao động 10 - 80 triệu đồng/m2; giá chung cư khoảng 10 - 40 triệu đồng/m2; giá đất nền từ 3 - 150 triệu đồng/m2.

Phân khúc thứ hai là bất động sản công nghiệp. Trong bối cảnh các địa phương ven biển miền Trung đang dần khan hiếm quỹ đất công nghiệp, hành lang kinh tế kết nối Buôn Ma Thuột với khu vực duyên hải được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và trung tâm chế biến nông sản quy mô lớn.

Đắk Lắk hiện là vùng nguyên liệu nông nghiệp lớn với các sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, trái cây và gỗ. Khi hạ tầng giao thông được hoàn thiện, lợi thế về nguồn nguyên liệu sẽ tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực chế biến sâu, logistics và xuất khẩu. Đây là điều kiện giúp các khu - cụm công nghiệp của Đắk Lắk sớm tăng tỷ lệ lấp đầy.

Một phân khúc cũng được đánh giá giàu tiềm năng là bất động sản logistics. Đắk Lắk có cảng biển Vũng Rô - cửa ngõ ra Biển Đông. Trong tương lai, khi hệ thống giao thông Đông - Tây được hoàn thiện, Đắk Lắk có thể trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của toàn vùng Tây Nguyên. Khi đó, nhu cầu phát triển kho bãi, trung tâm logistics, dịch vụ hậu cần cảng biển và các khu công nghiệp gắn với logistics sẽ gia tăng đáng kể.

Đáng chú ý nhất là phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, bởi Đắk Lắk có rất nhiều lợi thế khi dải ven biển từ vịnh Xuân Đài, Sông Cầu, Tuy Hòa đến Vũng Rô sở hữu vẻ đẹp hiếm có về cảnh quan tự nhiên, vừa hoang sơ, vừa trữ tình.

“Tuy Hòa đang từng bước định hình trở thành đô thị biển hiện đại của khu vực Nam Trung Bộ. Trong khi nhiều thị trường nghỉ dưỡng truyền thống đã bước vào giai đoạn phát triển cao, Tuy Hòa vẫn còn quỹ đất lớn để phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, khu đô thị du lịch và các dự án ven biển quy mô lớn. Đặc biệt, khu vực vịnh Xuân Đài và Sông Cầu được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ sở hữu cảnh quan đẹp, khả năng phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp” - ông Dũng phân tích.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa động lực đô thị của Buôn Ma Thuột và động lực kinh tế biển của Tuy Hòa đang tạo nên cấu trúc phát triển “hai cực tăng trưởng” cho thị trường bất động sản Đắk Lắk. Đây là mô hình độc đáo và hiếm thấy trên cả nước khi một địa phương vừa sở hữu lợi thế trung tâm vùng Tây Nguyên, vừa có hệ sinh thái kinh tế biển tương đối hoàn chỉnh.

Để hiện thực hóa tiềm năng, tỉnh Đắk Lắk vẫn cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, đẩy nhanh công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Xét trong dài hạn, việc sở hữu đồng thời lợi thế của cao nguyên, đô thị trung tâm vùng và kinh tế biển đang tạo cho Đắk Lắk những điều kiện thuận lợi để hình thành một thị trường bất động sản năng động hơn trong thập niên tới.