Doanh nghiệp

Du lịch Đắk Lắk: Một điểm đến - đa trải nghiệm

Thái Hòa

Thái Hòa

16:16 | 24/06/2026
(TBTCO) - Sau khi hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk mới sở hữu không gian phát triển rộng lớn với sự kết hợp hài hòa giữa cao nguyên, trung du và ven biển, tạo nên cấu trúc tài nguyên đặc trưng “rừng - biển - văn hóa”. Đây là lợi thế nổi trội để hình thành các sản phẩm du lịch khác biệt, có sức cạnh tranh cao trong bối cảnh phát triển mới.
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Bộ nhận diện thương hiệu mới

Tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Chương trình hành động Chiến lược “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới” giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035. Chiến lược đặt mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm trải nghiệm cà phê hàng đầu Việt Nam, điểm đến du lịch cà phê đặc sắc của trung tâm giao lưu, sáng tạo, kết nối văn hóa cà phê quốc tế; nơi hội tụ các giá trị về sản xuất, chế biến, thưởng thức, nghiên cứu, giáo dục và quảng bá văn hóa cà phê gắn với bản sắc Tây Nguyên.

Đồng thời, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch trải nghiệm, lễ hội, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, nông nghiệp và công nghiệp sáng tạo xoay quanh cà phê, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột và gia tăng thu nhập cho người dân địa phương…

Du lịch Đắk Lắk: Một điểm đến - đa trải nghiệm
Bãi Xép - điểm đến du lịch hấp dẫn tại Đắk Lắk. Ảnh: Lê Minh

Giai đoạn 2026 - 2027, Đắk Lắk đặt mục tiêu hình thành nền tảng và định vị điểm đến; tổng lượng khách du lịch đạt khoảng 8,5 triệu lượt/năm, trong đó đón khoảng 135 nghìn lượt khách quốc tế/năm; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 17.000 tỷ đồng/năm; xây dựng và đưa vào khai thác khoảng 50 sản phẩm, tour và trải nghiệm du lịch cà phê đặc trưng.

Giai đoạn 2028 - 2030, Đắk Lắk sẽ tăng tốc phát triển và mở rộng thị trường quốc tế. Tổng lượng khách du lịch đạt khoảng 11 triệu lượt/năm, trong đó, đón khoảng 180 nghìn lượt khách quốc tế/năm; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 26.000 tỷ đồng/năm.

Trong tầm nhìn dài hạn, giai đoạn 2031 - 2035, Đắk Lắk đặt mục tiêu tổng lượng khách du lịch đạt khoảng 16 triệu lượt/năm, trong đó đón khoảng 290 nghìn lượt khách quốc tế/năm. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 49.000 tỷ đồng/năm; doanh thu từ du lịch và các ngành kinh tế liên quan đến cà phê đạt khoảng 2 tỷ USD/năm. Đặc biệt, Buôn Ma Thuột sẽ vào top 5 điểm đến du lịch cà phê tiêu biểu của thế giới; trung tâm trải nghiệm cà phê hàng đầu Việt Nam, điểm đến cà phê đặc sắc của châu Á…

Định vị thương hiệu du lịch Đắk Lắk

Phát triển du lịch trong giai đoạn này cần xác định rõ không gian phát triển, các cực tăng trưởng, sản phẩm chủ lực và khả năng kết nối hạ tầng, liên kết vùng; đồng thời định vị rõ thương hiệu du lịch Đắk Lắk trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực, xây dựng thông điệp, hình ảnh nhận diện mang tính đặc trưng, tạo sức hấp dẫn và khác biệt cho điểm đến.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, định hướng phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh tỉnh đang mở rộng không gian phát triển, tạo động lực mới để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Cũng theo ông Mỹ, Đắk Lắk cần phát huy hiệu quả lợi thế của tỉnh sau hợp nhất để hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc, có khả năng cạnh tranh cao, nhất là các sản phẩm kết nối giữa biển và rừng, giữa không gian duyên hải và cao nguyên.

Không gian du lịch “3 trong 1”

Đắk Lắk đang sở hữu không gian du lịch “3 trong 1” độc đáo, kết nối xuyên suốt từ biển xanh đến đại ngàn. Đến với Đắk Lắk, du khách có thể tận hưởng chuỗi trải nghiệm hoàn hảo: tắm biển, nghỉ dưỡng, khám phá bản sắc văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và thưởng thức cà phê Buôn Ma Thuột...

Theo TS. Trần Du Lịch - chuyên gia kinh tế, Đắk Lắk lần đầu tiên hình thành một không gian du lịch liền mạch, trải dài từ Tây Nguyên đại ngàn đến vùng duyên hải biển xanh. Việc mở rộng địa giới tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của du lịch địa phương theo hướng liên kết chặt chẽ, bền vững và giàu chiều sâu.

“Việc hình thành các không gian du lịch trọng điểm phải bảo đảm tính liên kết, bổ trợ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn, có thương hiệu riêng và sức cạnh tranh cao trong giai đoạn phát triển mới” - TS. Trần Du Lịch phân tích.

Đề án Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tập trung vào việc chọn điểm nhấn của tỉnh để kêu gọi nguồn lực đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; tháo gỡ các điểm nghẽn trong quy hoạch để thúc đẩy việc đầu tư xây dựng các cụm, điểm du lịch; định hình phân khúc sản phẩm du lịch; tổ chức lại không gian phát triển du lịch; xây dựng chuỗi sản phẩm đặc trưng; phát triển du lịch theo chiều sâu và trải nghiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số và du lịch xanh; hình thành các dự án động lực quy mô lớn...

Tuy nhiên, theo TS. Trần Du Lịch, Đắk Lắk cần chú trọng phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Mỗi địa phương cần xây dựng một mô hình du lịch cộng đồng kiểu mẫu và các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Cao Trí Dũng - Giám đốc Công ty Vietnam Travelmart chia sẻ, trong nhiều năm, du lịch Đắk Lắk gắn với hình ảnh đại ngàn Tây Nguyên, hệ sinh thái rừng, sông suối, hồ thác và chiều sâu văn hóa các dân tộc. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cùng các lễ hội, tập quán truyền thống đã tạo nên bản sắc riêng cho điểm đến. Trên nền tảng đó, các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa từng bước hình thành.

Theo ông Dũng, việc sáp nhập đơn vị hành chính đã mở ra không gian phát triển mới cho Đắk Lắk, khi tỉnh có thêm vùng duyên hải với hệ sinh thái biển, vịnh, đầm phá và các làng nghề truyền thống ven biển.

Ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đắk Lắk hiện sở hữu hơn 180 km bờ biển kết nối với cao nguyên hùng vĩ. Ở phía Đông, những danh thắng độc đáo như: gành Đá Đĩa, vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan cùng hệ thống bãi biển hoang sơ như bãi Xép, bãi Môn; hay phía Tây với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ với Vườn quốc gia Yok Đôn, Vườn quốc gia Chư Yang Sin, hồ Lắk, cụm thác Dray Nur - Gia Long… đang trở thành những mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh du lịch tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, hệ thống các Quốc lộ 14, 26, 27, 29, tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua tỉnh, sân bay, cảng biển… đang được khai thác hiệu quả để kết nối liên vùng, nội vùng. Đặc biệt, cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa; đề án xây dựng cao tốc Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột đang được đề xuất đầu tư, khi hoàn thiện sẽ trở thành trục kết nối chiến lược. Từ đó, mở ra khả năng hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng, nội vùng, xây dựng thương hiệu du lịch Đắk Lắk theo hướng “Một điểm đến - đa trải nghiệm”.

“Việc mở rộng không gian địa lý đã mang lại cho tỉnh tài nguyên du lịch rất đặc biệt. Thay vì để du khách lựa chọn giữa “lên rừng” hay “xuống biển”, chiến lược mới hướng đến việc giúp du khách cảm nhận trọn vẹn cả hai trong cùng một hành trình” - ông Tiến nhìn nhận.

Thái Hòa
Từ khóa:
Du lịch Đắk Lắk tỉnh đắk lắk hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên cao nguyên Trung du

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