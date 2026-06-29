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PVFCCo - Phú Mỹ và tỉnh Đắk Lắk hợp tác thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao

17:24 | 29/06/2026
(TBTCO) - Ngày 27/6/2026, tại tỉnh Đắk Lắk, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) và UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
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Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất thiết lập cơ chế phối hợp, hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Công nghệ cao PVFCCo tại Đắk Lắk. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 700 tỷ đồng, được nghiên cứu triển khai theo lộ trình phù hợp, hướng đến hình thành một trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, trình diễn và chuyển giao các giải pháp nông nghiệp hiện đại tại khu vực Tây Nguyên.

Dự án được định hướng trở thành điểm hội tụ của hệ sinh thái nghiên cứu - dữ liệu - thực nghiệm - kết nối - chuyển giao trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Trọng tâm của dự án là xây dựng nền tảng dữ liệu về thổ nhưỡng, thời tiết, cây trồng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các mô hình phân tích chuyên sâu; từ đó phát triển các giải pháp dinh dưỡng cây trồng, canh tác chính xác, nông nghiệp xanh và bền vững phục vụ trực tiếp cho người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp và cơ quan quản lý địa phương.

PVFCCo- Phú Mỹ và Tỉnh Đăk Lăk ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác , thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo Nông nghiệp công nghệ cao
Lễ trao thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư.

Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu phương án đầu tư, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm dự án được chuẩn bị bài bản, thiết thực và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Đắk Lắk là địa phương giữ vai trò trung tâm của vùng Tây Nguyên, có thế mạnh nổi bật về các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cao su và nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn trái giá trị cao. Đây cũng là một trong những thị trường trọng điểm, gắn bó lâu dài của Phú Mỹ.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Phú Mỹ cũng tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội tại Đắk Lắk với tổng kinh phí đóng góp hơn 21,45 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và góp phần phát triển cộng đồng địa phương.

Với nền tảng là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phân bón và hóa chất nông nghiệp, Phú Mỹ kỳ vọng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Công nghệ cao PVFCCo tại Đắk Lắk sẽ trở thành một mô hình mới, có tính thực tiễn cao, kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, nhà khoa học, cơ quan quản lý và người nông dân.

Việc ký kết Bản ghi nhớ tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Phú Mỹ trong hành trình đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam; từ cung cấp sản phẩm phân bón chất lượng cao đến kiến tạo các giải pháp dinh dưỡng cây trồng, dữ liệu nông nghiệp và mô hình canh tác tiên tiến. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng phát triển của Phú Mỹ: tiên phong xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp toàn diện, đóng góp thiết thực cho sự thịnh vượng của nền nông nghiệp quốc gia./.

Hằng Nga
Từ khóa:
Phú Mỹ và Tỉnh Đăk Lăk đổi mới sáng tạo Nông nghiệp công nghệ tỉnh đắk lắk trung tâm nghiên cứu

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