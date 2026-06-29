Cơ quan thuế Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác song phương, hướng tới quản lý thuế hiện đại

Đẩy mạnh cải cách hướng tới hệ thống quản lý thuế thông minh

Điểm nhấn của chuyến công tác là cuộc họp song phương cấp cao thường niên giữa Cục Thuế Việt Nam và Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc do Cục trưởng Mai Xuân Thành và Tổng Cục trưởng Lim Kwanghyun đồng chủ trì. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ngành Thuế hai nước đang đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý thuế thông minh trên nền tảng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Mai Xuân Thành khẳng định, quan hệ hợp tác giữa cơ quan thuế hai nước trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành nền tảng quan trọng để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế.

Cục trưởng Cục Thuế Việt Nam Mai Xuân Thành (bên phải) và Tổng Cục trưởng Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc Lim Kwanghyun tại buổi làm việc.

Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc họp là phiên chia sẻ của Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc về quá trình chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế; kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản lý thuế dựa trên dữ liệu lớn; ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro, hỗ trợ người nộp thuế; phát hiện hành vi gian lận và nâng cao hiệu quả quản lý.

“Những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý thuế của Hàn Quốc là nguồn tham khảo quý báu trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình chuyển đổi số của ngành Thuế Việt Nam. Cục Thuế Việt Nam đặc biệt đánh giá cao những chia sẻ rất hữu ích về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế. Những kinh nghiệm này sẽ là nguồn tham khảo rất tốt đối với Cục Thuế Việt Nam trong quá trình nghiên cứu và triển khai các chương trình chuyển đổi số trong thời gian tới” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm quản lý, Đoàn công tác Cục Thuế Việt Nam cũng giới thiệu với phía Hàn Quốc những điểm mới trong chính sách và quản lý thuế của Việt Nam, đặc biệt là các quy định sẽ được triển khai từ ngày 1/7/2026 nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Hai bên cũng dành thời gian trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Trong đó tập trung vào các nội dung như áp dụng chính sách thuế; hoàn thuế giá trị gia tăng; thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA); thủ tục thỏa thuận song phương (MAP).

Thông qua những trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, hai cơ quan thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn nhằm nghiên cứu, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Nhân dịp này, Cục trưởng Mai Xuân Thành gửi lời cảm ơn đến Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Hiệp hội Tư vấn Quản lý Hàn Quốc (KMAC) đã hỗ trợ Cục Thuế Việt Nam triển khai thành công dự án “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin”.

“Những kết quả của dự án đã góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới, hiện đại hóa và ngành Thuế Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc trong các chương trình hợp tác thời gian tới” - Cục trưởng Mai Xuân Thành khẳng định.

Mở rộng hợp tác thực chất, nâng cao năng lực quản lý thuế

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Cục trưởng Lim Kwanghyun đánh giá cao những kết quả cải cách và hiện đại hóa của Cục Thuế Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số và quản lý thuế dựa trên dữ liệu. Ông Lim Kwanghyun khẳng định, sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Cục Thuế Việt Nam thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên gia, đào tạo cán bộ và hỗ trợ nâng cao năng lực không chỉ trong lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng AI, mà còn trong các lĩnh vực hợp tác chuyên môn khác mà hai bên cùng quan tâm.

Theo ông Lim Kwanghyun, kết quả của cuộc họp song phương lần này sẽ tạo nền tảng quan trọng để hai cơ quan tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Cục trưởng Cục Thuế Việt Nam Mai Xuân Thành và Tổng Cục trưởng Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc Lim Kwanghyun cùng các thành viên tham dự buổi làm việc.

Cục trưởng Mai Xuân Thành trân trọng cảm ơn Tổng Cục trưởng Lim Kwanghyun cùng lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc và Thuế vùng Seoul đã dành cho Đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam những chia sẻ thiết thực. Cục trưởng Mai Xuân Thành mời Tổng Cục trưởng Lim Kwanghyun và Đoàn công tác sang thăm, làm việc tại Việt Nam trong kỳ họp song phương tiếp theo.

Cùng với chương trình làm việc với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc, Đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam đã có cuộc làm việc với Thuế vùng Seoul nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý thuế và tăng cường hợp tác chuyên môn giữa hai cơ quan.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Thuế vùng Seoul (Hàn Quốc) đã giới thiệu mô hình tổ chức, kết quả quản lý thuế trên địa bàn, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và ứng dụng AI vào quản lý thuế, quản lý rủi ro, thanh tra, kiểm tra thuế, phân tích dữ liệu, hỗ trợ người nộp thuế và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Những kết quả đạt được từ chuyến công tác sẽ tạo nền tảng quan trọng để cơ quan thuế hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng nền hành chính thuế hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, hiện đại hóa ngành Thuế và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đánh giá cao những nỗ lực cải cách của Cục Thuế Việt Nam, lãnh đạo Thuế vùng Seoul khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên gia, đào tạo cán bộ cấp địa phương và hỗ trợ Cục Thuế Việt Nam, Thuế TP. Hà Nội trong các lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng AI, quản lý rủi ro cũng như các nội dung hợp tác chuyên môn khác. Hai bên thống nhất duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, mở rộng hợp tác thực chất giữa các đơn vị chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực quản lý thuế cấp vùng của mỗi nước.

Thông qua các cuộc làm việc, hai Cơ quan Thuế Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ tăng cường trao đổi kinh nghiệm về cải cách, hiện đại hóa quản lý thuế, chuyển đổi số và ứng dụng AI, mà còn thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và triển khai các chương trình hợp tác kỹ thuật./.